BYD-bajok, brutális forintjóslat és a szemünk láttára összeomló dollár – ezek voltak a VG legolvasottabb tőkepiaci cikkei szeptemberben

Az immár több mint három és fél éve tartó orosz–ukrán háború orosz szempontból kedvezőtlen gazdasági fordulataként szeptemberben az Oroszországból való kivonulásról döntött az egyik legnagyobb kínai autógyártó.

A BYD részvényei szenvedtek szeptemberben / Fotó: Vémi Zoltán

A kínai állami tulajdonú Chery egyik legnagyobb piaca lett az elmúlt években az ország, tavaly bevételeinek 25,5 százaléka származott Oroszországból. Most mégis megkezdte a kivonulást, ami 2027-re fejeződhet be. Noha a vállalat az oroszországi kivonulást a nyugati szankciókkal indokolta, vélhetőleg szerepet játszottak az orosz piac védelmét célzó helyi vámok is, főleg, hogy a Chery gyártási kapacitással nem rendelkezik az országban.

Brutális amerikai jóslat érkezett a forintról: olyan árfolyamot mondtak be, amire senki nem mert gondolni

A nyári forintrali után szeptemberben is forró téma maradt a hazai fizetőeszköz rohamos erősödése. Az amerikai Citi a Magyar Nemzeti Banknál tett látogatását követően bátorodott fel, és kedvező forgatókönyvet vázolt fel, a magyar pénz további szárnyalását jósolva.

A nagybank nemcsak elemzett, hanem pozícióba is lépett: három hónapos határidős ügyleteket és három hónapos put spreadeket kötött, 385–380 forintos kötési árfolyamon, azaz ebbe a sávba várta az árfolyamot a Citi.

A bank prognózisa helyesnek bizonyult, a szeptember közepi, 390 feletti szintről a jelzett sávba érkezett meg mostanra a hazai fizetőeszköz kurzusa.

Nagyon komoly figyelmeztetést kapott Lengyelország: ha háborúba kezd, Nyugatról érkezik azonnali retorzió

Lengyelország olyan helyről kapott figyelmeztetést, mi történik azonnal, ha háborúba kezdene, amire nem is gondoltunk volna.

A három mrghatározó nemzetközi hitelminősítő közé tartozó Moody’s az ősz elején negatívra rontotta Lengyelország A2-es, befektetésre ajánlott hitelminősítésének kilátását – pedig az 2002 óta változatlan volt. Az ok: az ország költségvetési hiánya növekszik, miközben a politikai küzdelmek megnehezítik a gyors költségvetési korrekciót.

A New York-i székhelyű Moody’s Ratings szerint a növekvő „geopolitikai kockázatok” még Lengyelország erősnek tartott gazdaságát is próbára tehetik, rontva az állam hitelminősítését.