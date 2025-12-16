BYD-bajok, brutális forintjóslat és a szemünk láttára összeomló dollár – ezek voltak a VG legolvasottabb tőkepiaci cikkei szeptemberben
Az immár több mint három és fél éve tartó orosz–ukrán háború orosz szempontból kedvezőtlen gazdasági fordulataként szeptemberben az Oroszországból való kivonulásról döntött az egyik legnagyobb kínai autógyártó.
A kínai állami tulajdonú Chery egyik legnagyobb piaca lett az elmúlt években az ország, tavaly bevételeinek 25,5 százaléka származott Oroszországból. Most mégis megkezdte a kivonulást, ami 2027-re fejeződhet be. Noha a vállalat az oroszországi kivonulást a nyugati szankciókkal indokolta, vélhetőleg szerepet játszottak az orosz piac védelmét célzó helyi vámok is, főleg, hogy a Chery gyártási kapacitással nem rendelkezik az országban.
Brutális amerikai jóslat érkezett a forintról: olyan árfolyamot mondtak be, amire senki nem mert gondolni
A nyári forintrali után szeptemberben is forró téma maradt a hazai fizetőeszköz rohamos erősödése. Az amerikai Citi a Magyar Nemzeti Banknál tett látogatását követően bátorodott fel, és kedvező forgatókönyvet vázolt fel, a magyar pénz további szárnyalását jósolva.
A nagybank nemcsak elemzett, hanem pozícióba is lépett: három hónapos határidős ügyleteket és három hónapos put spreadeket kötött, 385–380 forintos kötési árfolyamon, azaz ebbe a sávba várta az árfolyamot a Citi.
A bank prognózisa helyesnek bizonyult, a szeptember közepi, 390 feletti szintről a jelzett sávba érkezett meg mostanra a hazai fizetőeszköz kurzusa.
Nagyon komoly figyelmeztetést kapott Lengyelország: ha háborúba kezd, Nyugatról érkezik azonnali retorzió
Lengyelország olyan helyről kapott figyelmeztetést, mi történik azonnal, ha háborúba kezdene, amire nem is gondoltunk volna.
A három mrghatározó nemzetközi hitelminősítő közé tartozó Moody’s az ősz elején negatívra rontotta Lengyelország A2-es, befektetésre ajánlott hitelminősítésének kilátását – pedig az 2002 óta változatlan volt. Az ok: az ország költségvetési hiánya növekszik, miközben a politikai küzdelmek megnehezítik a gyors költségvetési korrekciót.
A New York-i székhelyű Moody’s Ratings szerint a növekvő „geopolitikai kockázatok” még Lengyelország erősnek tartott gazdaságát is próbára tehetik, rontva az állam hitelminősítését.
A Moody’s kilátásrontó lépésére az Oroszország és a NATO-tagok közötti feszültségek eszkalálódása közepette került sor, amiben Lengyelország, ahol orosznak mondott drónokat lőttek le, főszereplő volt.
Összeomlott a dollár, most robban igazán csak a forint árfolyama
A szeptember elején közzétett, gyenge amerikai munkaerőpiaci adatokra meredek eséssel reagált a dollár. A befektetők a gazdaság állapotáról szóló kedvezőtlen makroadat fényében ugyanis arra kezdtek el spekulálni, hogy az amerikai jegybank – a Fed – csökkenteni fogja a kamatokat a gazdaság élénkítése érdekében. A várakozás beigazolódott, a testület szeptember 17-én 25 bázisponttal a 4–4,25 százalékos sávba vitte lejjebb az irányadó kamatlábat, majd októberben egy újabb 25 bázispontos kamatvágást is végrehajtott.
Az alacsonyabb kamatok növelik a vállalatok hitelfelvételi kedvét, a nagyobb likviditás és pénzmozgás pedig, amellett, hogy élénkíti a gazdaságot, gyengíti a hivatalos fizetőeszközt, jelen esetben a dollárt. A forint is sokat profitált az amerikai pénz idei mélyrepüléséből, 2025-ben több mit 15 százalékkal értékelődött fel a zöldhasúval szemben.
Nagyon nagy bajba került a Szegeden gyárat építő BYD: nem bírja a versenyt – a szemünk előtt ég el a tőzsdén
Rájár a rúd az idén a kínai villanyautók üdvöskéjére, a BYD-ra. Rövid időn belül ugyanis riasztó mértékben, 45 milliárd dollárral zuhant a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártójának számító, Szegeden is gyártóbázist létesítő cég tőzsdei kapitalizációja. A befektetőkben erős kétségek vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy a kínai autógyár bírja-e az öldöklő árversenyt.
A befektetők egyre kevésbé türelmesek a BYD stratégiájával szemben, amelynek lényege, hogy mély árengedményekkel próbál piacvezető szerepre törni, élen járni, miközben a kormány szigorít a szektort sújtó úgynevezett involúció visszaszorítása érdekében.
A vállalat nyeresége a júniussal zárult negyedévben 30 százalékkal zuhant – nagyrészt az árháború hatásaként. A cég profitja több mint három éve nem csökkent.
A befektetői aggodalmak továbbra sem enyhültek, szeptember közepe, vagyis azóta, hogy a társaság tőzsdei mélyrepüléséről beszámoltunk, újabb 13 százalékkal csökkent a BYD-részvények árfolyama, ezzel teljes idei emelkedését visszaadta a papír.