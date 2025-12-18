Újabb drámai fordulat a hazai fintech piacon: a Revolut után újabb nagy szereplő hagyja itt Magyarországot

December elején váratlan fordulatot vett a magyar kriptopiac: rövid időn belül két meghatározó szereplő is bejelentette, hogy felfüggeszti kriptós szolgáltatásait Magyarországon. Előbb a nemzetközi fintech óriás, a Revolut közölte kivonulását ezen a területen, majd nem sokkal később a hazai CoinCash is hasonló döntésről számolt be. A háttérben mindkét esetben a magyarországi szabályozási környezet megváltozása áll.

Újabb drámai fordulat a hazai fintech piacon: a Revolut után CoinCash is itt hagyja Magyarországot / Fotó: tungtaechit

A 2017-ben indult CoinCash az elmúlt években a hazai kriptovaluta-piac egyik kulcsszereplőjévé vált. A platform célja az volt, hogy a digitális eszközök adásvétele magyar nyelven, egyszerűen és biztonságosan legyen elérhető a magyar felhasználók számára. Míg a nemzetközi kriptotőzsdék sok esetben bonyolult regisztrációs folyamattal és idegen nyelvű felületekkel dolgoznak, a CoinCash közvetlen váltóként kínált forint- és euróalapú kriptovásárlást, akár banki átutalással, akár készpénzért.

A vállalkozás működésének egyik legfontosabb eleme a hibrid modell volt:

az online váltási felület mellett az ország egyik legnagyobb kriptovaluta-ATM-hálózatát üzemeltette, összesen 15 automatával Budapesten és vidéki nagyvárosokban.

Emellett személyes tanácsadással is segítették azokat az ügyfeleket, akik nagyobb összegben váltottak digitális eszközöket, így a CoinCash gyakorlatilag hidat épített a hagyományos pénzügyi rendszer és a blokklánc-technológia között.

A szolgáltatás felfüggesztésének oka nem piaci, hanem jogszabályi. A CoinCash közlése szerint az SZTFH által bevezetett validátori követelményrendszernek jelenleg nem tudnak megfelelni. A szabályozás lényege, hogy 2026. január 1-jétől egy hivatalosan jóváhagyott validátornak kellene hitelesítenie a kriptovaluta-tranzakciókat.

A probléma azonban az, hogy ilyen validátori szolgáltató egyelőre nem létezik Magyarországon, így a jogszabályban előírt technikai megfelelés jelenleg nem biztosítható.

Ez a helyzet nemcsak a CoinCash működését teszi ellehetetlenültté, hanem a teljes magyar kriptopiac számára komoly bizonytalanságot jelent. A helyzetet súlyosbítja, hogy 2026-tól a validátori engedély nélküli kriptovaluta-váltás akár büntetőjogi kockázatot is hordozhat, egyes esetekben bűncselekménynek minősülhet. Erre utal a Revolut döntése is, mely hasonló okokból vonult ki a magyar piacról.