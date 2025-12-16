Deviza
A Csodálatos Hetes újraírja a tőzsdeindexeket – már alig mutatja, mi történik valójában az amerikai piacokon

Az amerikai tőzsdék mostanában valami szokatlant mutatnak: a grafikonok mögött zajló folyamatok sokakat meglephetnek. A Csodálatos Hetes, vagy angol nevén Magnificent Seven, már hosszú ideje központi szereplő a piacon, és mozgása mindenkit érint. Egyre többen figyelik, hogyan alakítják át a megszokott pénzügyi tájat, miközben a háttérben komoly erők működnek.
Ballagó Dániel
2025.12.16, 14:42
Frissítve: 2025.12.16, 14:43

Az S&P 500 az egyik legismertebb amerikai tőzsdeindex: befektetők, elemzők és újságírók nap mint nap ezt figyelik, ha gyorsan szeretnék megérteni, hogyan teljesített a piac az elmúlt időszakban. Egyetlen számba sűríti több száz vállalat mozgását, így évtizedek óta az egyik legfontosabb iránytű a világ tőkepiacain, csakhogy közben történt valami, amit ez a szám már egyre kevésbé képes visszaadni. A háttérben ugyanis olyan erős koncentráció alakult ki, amely teljesen eltorzítja az index jelzésértékét – a mérleg nyelve egyre látványosabban a Csodálatos Hetes irányába billen.

Csodálatos Hetes, S&P500
A Csodálatos Hetes újraírja a tőzsdeindexeket – már alig mutatja, mi történik valójában az amerikai piacokon / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Csodálatos Hetes átvette az uralmat

A befektetők által csak Magnificent Sevennek, azaz Csodálatos Hetesnek nevezett technológiai óriások – Nvidia, Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft és Tesla – már évek óta felfelé húzzák az amerikai részvénypiacokat.

2015-ben az S&P 500 összértékének még csak 12,3 százalékát adta ez a hét vállalat, mára azonban ez az arány elképesztő 38 százalékra nőtt, és még a legutóbbi korrekció után is 35 százalék körül áll.

Nem csak nagyok – ők adják szinte az egész teljesítményt

A torzulás azonban nem áll meg a piaci értéknél:

  • A profit oroszlánrészét már a legnagyobb tíz cég termeli.
  • Az amerikai GDP idei növekedése ezek nélkül a vállalatok nélkül szinte nulla lenne.

Más szavakkal az amerikai gazdaság és a tőzsde látszólagos erejének döntő része néhány tech óriástól származik.

A „normál” S&P 500 szinte már csak S&P 7

Az S&P 500 piaci súlyozású index, vagyis a nagyobb cégeknek nagyobb a befolyásuk a végeredményre, emiatt a Csodálatos Hetes mozgása gyakorlatilag meghatározza az index alakulását. Létezik azonban egy alternatíva is:

az egyenlően súlyozott S&P 500, ahol minden cég ugyanannyit – csupán 0,2 százalékot – számít, eszerint a hét óriás teljes együttes súlya csak 1,4 százalék.

Az elmúlt évek teljesítménye pedig döbbenetes különbséget mutat:

  • Hároméves távon a normál S&P 500 majdnem háromszor jobban teljesített, mint az egyenlően súlyozott verzió.
  • Egy év alatt a normál index körülbelül plusz 3 százalék, míg az egyenlően súlyozott majdnem mínusz 7 százalék.
S&P 500 vs. S&P 500 Egyenlő Súlyozású Index – összehasonlítás / Forrás: justETF.com
S&P 500 vs. S&P 500 Egyenlő Súlyozású Index – összehasonlítás / Forrás: justETF.com

Tehát a hagyományos S&P 500 gyakorlatilag már a Csodálatos Hetes árfolyamát tükrözi – a többi 493 vállalat teljesítményét pedig csak elnyomja.

Mennyire drágák ezek a részvények?

A P/E-mutató (ár-nyereség arány) alapján nem minden tech óriás van extrém magasságban. Bár a Tesla továbbra is kiugróan drága, és az Nvidia értékelése is magasnak tűnik, összességében azonban az látszik, hogy

a Csodás Hetes átlagos árazása így is nagyjából a kétszerese az „átlagos” S&P-vállalatokénak.

Meddig tarthat az AI-hype?

A hét óriás növekedését elsősorban két terület hajtja:

  • a mesterséges intelligencia
  • és az ehhez kapcsolódó felhőszolgáltatások.

Ha az AI valóban forradalmasítja a gazdaságot, akkor visszanézve akár még a jelenlegi árak is olcsónak bizonyulhatnak, ha azonban a várakozások túlzók, nagymértékű korrekció is jöhet. Jelenleg senki nem tudja biztosan, melyik forgatókönyv válik valóra.

Itt az idő kettébontani az S&P 500-at?

A helyzet lényege:

a tőzsdeindex ma már nem azt mutatja, amiért eredetileg létrehozták. Nem a teljes piac mozgását tükrözi, hanem néhány óriáscég szárnyalását vagy épp gyengélkedését.

Ahhoz, hogy reálisabb képet kapjunk, akár külön is lehetne bontani az indexet:

  • S&P 7 az óriásoknak,
  • S&P 493 a többieknek.

Így a befektetők, elemzők és a nagyközönség is sokkal tisztábban látná, mi történik valójában az amerikai gazdaságban.

