Lélegzet-visszafojtva várják a forint piacán a sorsfordító szerdai döntést

Stagnálásközeli szinteken ingadozik a forint árfolyama hétfő délelőtt , az euró a dollárral szemben is csupán csekély mértékben erősödik. A kivárás az úr a devizapiacon.

A Fedre vár a devizapiac / Fotó: NurPhoto via AFP

Devizapiac: vihar előtti csend

Pénteken Európából kedvező adatok érkeztek. A német ipari megrendelések volumene 1,5 százalékkal emelkedett októberben, meghaladva a várt 0,3 százalékot. Az eurózóna harmadik negyedéves GDP-jét felfelé módosították, így negyedéves alapon 0,2 százalék helyett 0,3 százalékkal bővült a gazdaság – írja az MBH Bank.

Az Egyesült Államokban a PCE fogyasztásalapú infláció 2,8 százalékon alakult, ami nem okozott meglepetést a piacon, az elemzők is erre számítottak.

A Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe 53,3 pontra emelkedett, meghaladva a várakozásokat. Az euró-dollár árfolyam péntek reggel 1,1665 körül mozgott, végül 1,1640-nél zárta a napot.

Péntek este a Fitch Ratings megerősítette Magyarország BBB szintű adósbesorolását, ugyanakkor az eddigi stabil kilátást negatívra rontotta.

A rövid oldalon stagnáltak a hazai állampapírhozamok, a hosszú oldalon pedig kissé emelkedtek. A 10 éves hozam 1 bázisponttal, 6,89 százalékra nőtt, ezzel a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 407 bázispontos felár látható.

Az euró hétfő délelőtt 0,07 százalékkal, 382,45 forintra jött fel, míg a dollár 328,26 forinton stagnált.