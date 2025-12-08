Deviza
Lélegzet-visszafojtva várják a forint piacán a sorsfordító szerdai döntést

Vihar előtti csend a piacokon. A kedvező hírek dacára nincsenek nagy elmozdulások a forint- és az euróárfolyamban, a devizapiaci befektetők feszülten várják a Fed szerdai közleményét.
Murányi Ernő
2025.12.08, 11:20
Frissítve: 2025.12.08, 11:26

Stagnálásközeli szinteken ingadozik a forint árfolyama hétfő délelőtt , az euró a dollárral szemben is csupán csekély mértékben erősödik. A kivárás az úr a devizapiacon.

deviza Construction At Federal Reserve
A Fedre vár a devizapiac / Fotó: NurPhoto via AFP

Devizapiac: vihar előtti csend

Pénteken Európából kedvező adatok érkeztek. A német ipari megrendelések volumene 1,5 százalékkal emelkedett októberben, meghaladva a várt 0,3 százalékot. Az eurózóna harmadik negyedéves GDP-jét felfelé módosították, így negyedéves alapon 0,2 százalék helyett 0,3 százalékkal bővült a gazdaság – írja az MBH Bank.

Az Egyesült Államokban a PCE fogyasztásalapú infláció 2,8 százalékon alakult, ami nem okozott meglepetést a piacon, az elemzők is erre számítottak. 

A Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe 53,3 pontra emelkedett, meghaladva a várakozásokat. Az euró-dollár árfolyam péntek reggel 1,1665 körül mozgott, végül 1,1640-nél zárta a napot. 

Péntek este a Fitch Ratings megerősítette Magyarország BBB szintű adósbesorolását, ugyanakkor az eddigi stabil kilátást negatívra rontotta. 

A rövid oldalon stagnáltak a hazai állampapírhozamok, a hosszú oldalon pedig kissé emelkedtek. A 10 éves hozam 1 bázisponttal, 6,89 százalékra nőtt, ezzel a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 407 bázispontos felár látható.

Az euró hétfő délelőtt 0,07 százalékkal, 382,45 forintra jött fel, míg a dollár 328,26 forinton stagnált.

A Fedre várnak a befektetők

A nemzetközi devizapiacokon a 25 bázispontos amerikai kamatcsökkentésre vonatkozó fokozott várakozások és a Fed jövő évre megfogalmazott mérsékelt kilátásai a hónap eleje óta nyomás alatt tartják a dollárt. A CME FedWatch Tool szerint a piacok jelenleg körülbelül 88 százalékos valószínűséggel árazzák be a szerdai kamatvágást.

Eközben Isabel Schnabel, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatósági tagja hétfőn azokkal a befektetőkkel értett egyet, akik arra tesznek, hogy az EKB következő lépése a kamatemelés lesz. 

A gazdaság sokkal ellenállóbbnak bizonyult, mint amire számítani lehetett

– emelte ki. 

A megjegyzés az eurót erősítheti. 

A devizapiacokon várhatóan szerdáig a kivárás lesz az úr, nagy mozgásokra ennél fogva nem lehet számítani. Az euró 1,1650 dollár körül cövekelt le.

