Csoda, hogy bírják ezt a bankok: a magyarok tódulnak lakáshitelért, az Otthon Start program berobbant

Novemberben a DH Grouphoz – ex-Duna House – tartozó Credipass becslése szerint mintegy 300 milliárd forintnyi lakáscélú jelzáloghitel realizálódott Magyarországon, ami történelmi havi rekord a piacon, miután a Magyar Nemzeti Bank szerint már októberben is közel 258 milliárd forintot vettek fel a lakásvásárlók – közölte a DH Group szerdán.

DH Group: rekordév a lakáshitelpiacon / Fotó: Vémi Zoltán

Már az év elején is magas volt a fordulatszám a DH Group szerint

A hitelpiac eszerint már látványosan levált az ingatlanpiaci tranzakciók ritmusáról, és önálló növekedési pályára állt.

2025-ben a hitelpiac lényegében levált az ingatlanpiac rövid távú mozgásairól. A volumeneket már nem az határozta meg elsődlegesen, hogy hány adásvétel történt, hanem az, hogy milyen árakon és milyen finanszírozási szerkezetben valósultak meg a vásárlások

– mondta Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi üzleti vezetője.

Már az év elejére is jellemző volt a magas fordulatszám. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint januárban 125 milliárd, februárban pedig 120 milliárd forintnyi lakáscélú jelzáloghitel realizálódott, ami mindkét hónapban jelentősen meghaladta az előző év azonos időszakának teljesítményét.

Azaz már az első hónapokban is érett, aktív kereslet jellemezte a piacot, ami megalapozta a későbbi rekordokat.

A tavaszi és kora nyári időszakban a hitelvolumenek meglepően stabilan alakultak, havi szinten jellemzően 135 és 149 milliárd forint között mozogtak. Ez a stabilitás akkor is fennmaradt, amikor az ingatlanpiacon a vásárlói döntések lassultak.

A lakásárak gyors emelkedése miatt nőtt az átlagos hitelösszeg, miközben a vevők egyre nagyobb arányban támaszkodtak külső finanszírozásra, így a finanszírozási igény nem csökkent, hanem átalakult.

A 2025-ös év egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a magas árkörnyezet nem feltétlenül fékezi a hitelpiacot. Ellenkezőleg: növeli az átlagos hitelösszegeket, és önmagában is képes fenntartani a volumeneket akár csökkenő tranzakciószámok mellett is

– emelte ki Fülöp Krisztián.

Az Otthon Start program új helyzetet teremtett a hitelpiacon

A nyár végén az Otthon Start program bejelentése új helyzetet teremtett a hitelpiacon.

Augusztusban és szeptemberben a hitelvolumen átmenetileg mérséklődött, ami első ránézésre lassulásnak tűnhetett, valójában azonban tudatos kivárást jelzett.

Az ügyfelek jelentős része már az új támogatott konstrukció feltételeihez igazította a hitelfelvétel időzítését, így a kereslet nem eltűnt, hanem felhalmozódott.