Végre valami, amiben egyetértenek Pekingben és Washingtonban

Nemcsak Amerikát tenné naggyá a dollár gyengülése, de Kínát is. Elemzők jövőre várják a dollár-jüan devizapár pályáján a fordulatot. Pekingben egyre több szakértő szorgalmazza a fogyasztás felpörgetését.
Faragó József
2025.12.28, 13:36
Frissítve: 2025.12.28, 14:08

Donald Trump már az elnökválasztási kampányában beígérte a gyengébb dollárt, amit azóta sem tudott beváltani. Most egészen váratlan helyről kapott támogatást: Kína ezermilliárd dolláros kereskedelmi többletét az importot támogató erősebb jüan orvosolná. Ezért Pekingben kormányzati tanácsadók is egyetértenek Trumppal abban, hogy jól jönne a dollár gyengülése.

Kínát is naggyá tenné a gyengébb dollár / Fotó: Unsplash

Nem csak Amerikát tenné naggyá a gyengébb dollár, de Kínát is

Trump elnök gyakran ismételgeti, hogy szerinte egyetlen egyszerű lépés segíthetne Amerika gazdaságát ismét naggyá tenni. Most a kínai kormány egyik vezető tanácsadója is csatlakozott ehhez a véleményhez, azzal a kiegészítéssel, hogy az amerikai elnök törekvése Kínát is naggyá tenné.  

Bár az amerikai dollár idén nem gyengült jelentősen a kínai devizához képest, ám jövőre fordulat várható

– mondják a Goldman Sachs elemzői is. 

A közgazdasági logika szerint a gyengébb dollár és az erősebb jüan hatékonyan csökkentené a kínai áruk versenyképességét, s egyúttal az amerikai kereskedelmi hiányt is apasztaná. Az amerikai elnök már a nyáron is hangsúlyozta: hogy amikor a dollár erős, szenved a turizmus, s nagyon nehéz teherautókat vagy traktorokat eladni a külföldi piacokon.

Trump eddig úgy vélte: Kína és Japán szándékosan gyengíti a saját valutáját. 

Kína éves kereskedelmi többlete meghaladja az ezermilliárd dollárt, miközben a dollár-jüan valamivel 7 felett jár. Ezzel kissé erősebb, mint az év elején, amikor 7,3 volt, de még mindig 7 százalékkal gyengébb a jüan, mint öt évvel ezelőtt. Valójában Peking szűk tartományban tartja a devizaingadozásokat. A kínai kormány és az állami szervezetek dolláreszközök vásárlásával gyengítik a jüant. 

Gyártás helyett a fogyasztást erősítenék

Hszi Csin-ping kínai vezető régóta az ország gyártókapacitását és ipari erejét tekinti a nagyhatalmi státusz zálogának, de egyre több kínai közgazdász állítja: 

Az igazi nagyságot azt jelenti, ha Kínának olyan erős valutája van, mint ma a dollár, vagy mint az angol font a brit birodalmi korban.

 Befolyásos pekingi közgazdászok most azzal érvelnek, hogy 

a jüan megerősítése felpörgetné a fogyasztást, s életet lehelne Kína kifulladó gazdaságába. 

Az is elhangzott az elmúlt hónapokban, hogy az amerikai és kínai fogyasztók vásárlóerejét kiegyensúlyozná, ha a dollár-jüan 4 alá süllyedne a jelenlegi 7 feletti értékről. 

