Deviza
EUR/HUF382.41 -0.08% USD/HUF325.2 -0.55% GBP/HUF436.68 -0.26% CHF/HUF410.17 +0.29% PLN/HUF90.52 -0.05% RON/HUF75.1 -0.06% CZK/HUF15.8 +0.08% EUR/HUF382.41 -0.08% USD/HUF325.2 -0.55% GBP/HUF436.68 -0.26% CHF/HUF410.17 +0.29% PLN/HUF90.52 -0.05% RON/HUF75.1 -0.06% CZK/HUF15.8 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73% BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyógyszeripar
súlycsökkentő gyógyszer
súlycsökkentő injekció
Eli Lilly
Novo Nordisk

Tripla G: a súlycsökkentők legújabb sztárját az Eli Lillynél tesztelték, megdöbbentő eredményeket értek el

Házon belül, új hatóanyag alkalmazásával döntött súlycsökkentési csúcsot a szektor amerikai piacvezetője. Az Eli Lilly új hatóanyaga amellett, hogy adagolásával közel harmincszázalékos fogyást értek el, ráadásul az ízületi kopásból származó kínok enyhítésére is alkalmasnak bizonyult.
Kriván Bence
2025.12.11, 17:30

Csak úgy repkednek a mínuszok a súlycsökkentő szerek piacán, csütörtökön az Eli Lilly rukkolt elő piacütő bejelentéssel e téren. Az amerikai gyógyszergyártó következő generációs elhízás elleni készítményének adagolásával átlagosan 28,7 százalékos súlyvesztést regisztráltak egy késői stádiumú vizsgálatban. 

Mounjaro injections Eli Lilly
Az Eli Lilly egyik  súlycsökkentője, a Mounjaro is csatát vesztett a retatrutiddal szemben / Fotó: PA

Ez még a Lilly jelenlegi leghatásosabb gyógyszeréét, a Zepboundét is felülmúlja, azaz házon belül sikerült csúcsot dönteniük a tesztek során. Az eddigi rekord Lilly tirzepatid hatóanyagával 68 hét alatt elért 22 százalékos súlycsökkenés volt. A hetente egy alkalommal injekció formájában beadott új, retatrutid hatóanyag az inkretinek osztályába tartozik, amelyet a GLP-1 hormon hatásának lekopírozására terveztek, s amely

  1. segít szabályozni a vércukorszintet,
  2. lassítani a gyomor kiürülését,
  3. csökkenteni az étvágyat.

A Lilly az első késői stádiumú vizsgálati eredményei szerint a retatrutid legmagasabb dózisával átlagosan 32,3 kilogramm súlycsökkenést eredményezett 68 hét alatt, valamint jelentősen hozzájárult az ízületi fájdalmak csökkentéséhez, amikor a hatóanyagot az elhízásban és térdízületi osteoarthritisben egyaránt szenvedő pácienseken tesztelték. 

Az Eli Lilly részvényesei hátradőlhetnek

Az amerikai gyógyszergyártó azt is bejelentette, hogy várhatóan 2026-ban befejeződik hét további, a retatrutid elhízás és 2-es típusú cukorbetegségben történő alkalmazását vizsgáló, késői stádiumú vizsgálat is, és akkor még tisztább képet fogunk kapni.

A retatrutiddal kapcsolatban előzetesen jelentős befektetői elvárások fogalmazódtak meg, miután a középstádiumú vizsgálatokban egyeseknél már 24,2 százalékos fogyást is kimutattak egy 48 hetes kúra során, meghaladva a többi elhízás elleni gyógyszerrel elért eredményeket. 

A várakozásokból valamennyi most realizálódott is a részvényárfolyamban, amely 1,5 százalékos pluszban várja a New York-i tőzsdenyitást. A Lilly piaci értéke jelenleg 940 milliárd dollár, ez volt az első gyógyszergyártó, amelynek piaci értéke (novemberben) meghaladta az ezermilliárdos álomhatárt.

A retatrutid egyébként három hormonreceptort aktivál

  • a GLP-1-et,
  • a GIP-t
  • és a glukagont,

amiért a „tripla G” becenevet kapta, s rendszeres használatával a visszahízási fenyegetettség is minimalizálható. A "tripla G" a fő rivális dán Novo Nordisk fantáziáját is izgatja, a cég a kínai United Laboratories International licencét vette meg, hogy az UBT251 kódnéven futó készítményből minél hatékonyabb és minél kevesebb mellékhatással járó gyógyszert fejlesszen.

A GLP-1 agonistákkal, így a Lilly Mounjaro és Zepbound súlycsökkentőjének hatóanyagául szolgáló a tirzepatiddal, illetve a Novo Nordisk Wegovy és Ozempic gyógyszereinek szemaglutid hatóanyagával szemben a retatrutid hatásosabbnak bizonyult, újabb mellékhatásokat pedig az említett gyógyszerekéhez képest nem mutattak ki nála – írja a Reuters

Csillapíthatatlan a Pfizer étvágya a súlycsökkentők piacán 

Nemrég amerikai szektortársa, a Metsera megszerzését jelentette be a Pfizer, most pedig a kínai Fosun egyik érdekeltségével kötöttek üzletet a súlycsökkentő szerek piacán, ahol azonban egy másik kínai biotech vállalat, az Ascletis Pharma vitte el a show-t új tablettájának minden eddiginél jobb teszteredményeivel. Ha akarná, a Pfizer őket is fel tudná vásárolni – de ez Pekingnek aligha tetszene.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu