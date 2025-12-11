Tripla G: a súlycsökkentők legújabb sztárját az Eli Lillynél tesztelték, megdöbbentő eredményeket értek el

Csak úgy repkednek a mínuszok a súlycsökkentő szerek piacán, csütörtökön az Eli Lilly rukkolt elő piacütő bejelentéssel e téren. Az amerikai gyógyszergyártó következő generációs elhízás elleni készítményének adagolásával átlagosan 28,7 százalékos súlyvesztést regisztráltak egy késői stádiumú vizsgálatban.

Az Eli Lilly egyik súlycsökkentője, a Mounjaro is csatát vesztett a retatrutiddal szemben / Fotó: PA

Ez még a Lilly jelenlegi leghatásosabb gyógyszeréét, a Zepboundét is felülmúlja, azaz házon belül sikerült csúcsot dönteniük a tesztek során. Az eddigi rekord Lilly tirzepatid hatóanyagával 68 hét alatt elért 22 százalékos súlycsökkenés volt. A hetente egy alkalommal injekció formájában beadott új, retatrutid hatóanyag az inkretinek osztályába tartozik, amelyet a GLP-1 hormon hatásának lekopírozására terveztek, s amely

segít szabályozni a vércukorszintet, lassítani a gyomor kiürülését, csökkenteni az étvágyat.

A Lilly az első késői stádiumú vizsgálati eredményei szerint a retatrutid legmagasabb dózisával átlagosan 32,3 kilogramm súlycsökkenést eredményezett 68 hét alatt, valamint jelentősen hozzájárult az ízületi fájdalmak csökkentéséhez, amikor a hatóanyagot az elhízásban és térdízületi osteoarthritisben egyaránt szenvedő pácienseken tesztelték.

Az Eli Lilly részvényesei hátradőlhetnek

Az amerikai gyógyszergyártó azt is bejelentette, hogy várhatóan 2026-ban befejeződik hét további, a retatrutid elhízás és 2-es típusú cukorbetegségben történő alkalmazását vizsgáló, késői stádiumú vizsgálat is, és akkor még tisztább képet fogunk kapni.

A retatrutiddal kapcsolatban előzetesen jelentős befektetői elvárások fogalmazódtak meg, miután a középstádiumú vizsgálatokban egyeseknél már 24,2 százalékos fogyást is kimutattak egy 48 hetes kúra során, meghaladva a többi elhízás elleni gyógyszerrel elért eredményeket.

A várakozásokból valamennyi most realizálódott is a részvényárfolyamban, amely 1,5 százalékos pluszban várja a New York-i tőzsdenyitást. A Lilly piaci értéke jelenleg 940 milliárd dollár, ez volt az első gyógyszergyártó, amelynek piaci értéke (novemberben) meghaladta az ezermilliárdos álomhatárt.