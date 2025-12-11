Tripla G: a súlycsökkentők legújabb sztárját az Eli Lillynél tesztelték, megdöbbentő eredményeket értek el
Csak úgy repkednek a mínuszok a súlycsökkentő szerek piacán, csütörtökön az Eli Lilly rukkolt elő piacütő bejelentéssel e téren. Az amerikai gyógyszergyártó következő generációs elhízás elleni készítményének adagolásával átlagosan 28,7 százalékos súlyvesztést regisztráltak egy késői stádiumú vizsgálatban.
Ez még a Lilly jelenlegi leghatásosabb gyógyszeréét, a Zepboundét is felülmúlja, azaz házon belül sikerült csúcsot dönteniük a tesztek során. Az eddigi rekord Lilly tirzepatid hatóanyagával 68 hét alatt elért 22 százalékos súlycsökkenés volt. A hetente egy alkalommal injekció formájában beadott új, retatrutid hatóanyag az inkretinek osztályába tartozik, amelyet a GLP-1 hormon hatásának lekopírozására terveztek, s amely
- segít szabályozni a vércukorszintet,
- lassítani a gyomor kiürülését,
- csökkenteni az étvágyat.
A Lilly az első késői stádiumú vizsgálati eredményei szerint a retatrutid legmagasabb dózisával átlagosan 32,3 kilogramm súlycsökkenést eredményezett 68 hét alatt, valamint jelentősen hozzájárult az ízületi fájdalmak csökkentéséhez, amikor a hatóanyagot az elhízásban és térdízületi osteoarthritisben egyaránt szenvedő pácienseken tesztelték.
Az Eli Lilly részvényesei hátradőlhetnek
Az amerikai gyógyszergyártó azt is bejelentette, hogy várhatóan 2026-ban befejeződik hét további, a retatrutid elhízás és 2-es típusú cukorbetegségben történő alkalmazását vizsgáló, késői stádiumú vizsgálat is, és akkor még tisztább képet fogunk kapni.
A retatrutiddal kapcsolatban előzetesen jelentős befektetői elvárások fogalmazódtak meg, miután a középstádiumú vizsgálatokban egyeseknél már 24,2 százalékos fogyást is kimutattak egy 48 hetes kúra során, meghaladva a többi elhízás elleni gyógyszerrel elért eredményeket.
A várakozásokból valamennyi most realizálódott is a részvényárfolyamban, amely 1,5 százalékos pluszban várja a New York-i tőzsdenyitást. A Lilly piaci értéke jelenleg 940 milliárd dollár, ez volt az első gyógyszergyártó, amelynek piaci értéke (novemberben) meghaladta az ezermilliárdos álomhatárt.
A retatrutid egyébként három hormonreceptort aktivál
- a GLP-1-et,
- a GIP-t
- és a glukagont,
amiért a „tripla G” becenevet kapta, s rendszeres használatával a visszahízási fenyegetettség is minimalizálható. A "tripla G" a fő rivális dán Novo Nordisk fantáziáját is izgatja, a cég a kínai United Laboratories International licencét vette meg, hogy az UBT251 kódnéven futó készítményből minél hatékonyabb és minél kevesebb mellékhatással járó gyógyszert fejlesszen.
A GLP-1 agonistákkal, így a Lilly Mounjaro és Zepbound súlycsökkentőjének hatóanyagául szolgáló a tirzepatiddal, illetve a Novo Nordisk Wegovy és Ozempic gyógyszereinek szemaglutid hatóanyagával szemben a retatrutid hatásosabbnak bizonyult, újabb mellékhatásokat pedig az említett gyógyszerekéhez képest nem mutattak ki nála – írja a Reuters.
Csillapíthatatlan a Pfizer étvágya a súlycsökkentők piacán
Nemrég amerikai szektortársa, a Metsera megszerzését jelentette be a Pfizer, most pedig a kínai Fosun egyik érdekeltségével kötöttek üzletet a súlycsökkentő szerek piacán, ahol azonban egy másik kínai biotech vállalat, az Ascletis Pharma vitte el a show-t új tablettájának minden eddiginél jobb teszteredményeivel. Ha akarná, a Pfizer őket is fel tudná vásárolni – de ez Pekingnek aligha tetszene.