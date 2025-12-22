Elon Musk olyan dobásra készül, amilyet ember még nem látott – indul a visszaszámlálás

A világ legnagyobb tőzsei ügyletét bonyolíthatja le jövőre a SpaceX űrtechnológiai vállalat, amely sajtóhírek szerint 30 milliárd dollárt is simán bezsebelhet majd részvényeinek eladásából. Bár a társaság alapító-tulajdonosa, Elon Musk a SpaceX-et házon belül szerette volna tartani, mára megváltoztatta álláspontját, és zöld utat adott az elsődleges részvénykibocsátáshoz (IPO), hogy grandiózus terveinek megvalósításához kellő finanszírozást szerezzen. A vállalat rakétagyorsasággal növekvő piaci értékelése és a Starlink műholdas internetszolgáltatásának kirobbanó sikere volt a döntő érv, ami a stratégia megváltoztatásához vezetett.

Elon Musk az év tőzsdei dobására készül, kérdés, jó időpontot választ-e / Fotó: NurPhoto via AFP

A Reuters úgy tudja, hogy már javában zajlik az IPO szervezése, s az ebben örömest részt vállaló befektetési tanácsadók közül Musknál a Morgan Stanley számít a favoritnak. Ezt a hírügynökség négy forrásból is megerősíttette, hozzátéve, hogy a Goldman Sachsnak és a JPMorgannek is juthat szerep a folyamat lebonyolításában. Maga a IPO a jövő év második felére várható jelen állás szerint.

Elon Musk a Morgan Stanley-re esküszik

A döntést az IPO főszervezőjéről Musk még az idén meghozza, a társzervezők nevesítése viszont a jövő év elejére marad. Ugyanakkor a források megjegyzik, hogy akkora volumenű üzletről van szó, amelyhez ideális, de legalábbis kedvező tőkepiaci környezet szükséges, annak hiányában elhalaszthatják vagy a legrosszabb esetben törölhetik is a SpaceX parkettre lépését.

A Morgan Stanley és Elon Musk kapcsolata bő másfél évtizedes múltra tekint vissza, a befektetési bank szervezte meg 2010-ben a Tesla tőzsdére lépését, ebben a Goldman Sachs, a JPMorgan és a Deutsche Bank is segítette a munkáját.

A korábbi Twitter, a mostani X megszerzésében is elévülhetetlen érdemei voltak a Morgan Stanley-nek /Fotó: Cat Box

Azután is szoros kapcsolatban maradtak, a Morgan Stanley szervezte meg például 2022-ben a Twitter felvásárlásához szükséges 13 milliárd dolláros bankhitelt. Kapcsolatuk erős bizalmi jellegére utal, hogy Musk a mesterséges intelligencia (MI) kutató-fejlesztő cége, az xAI pénzügyeinek kezelését a Morgan Stanleytől „importált” Anthony Armstrong gondjaira bízta.