Deviza
EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,58 +0,13% GBP/HUF444,64 +0,67% CHF/HUF417,01 +0,5% PLN/HUF92,16 +0,26% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,98 +0,54% EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,58 +0,13% GBP/HUF444,64 +0,67% CHF/HUF417,01 +0,5% PLN/HUF92,16 +0,26% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,98 +0,54%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 788,37 +0,35% MTELEKOM1 788 -1,57% MOL2 870 +1,6% OTP35 420 +0,34% RICHTER9 710 -0,26% OPUS547 -0,55% ANY7 060 +0,85% AUTOWALLIS149,5 +0,33% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 078,65 +0,6% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,39 0% BUX110 788,37 +0,35% MTELEKOM1 788 -1,57% MOL2 870 +1,6% OTP35 420 +0,34% RICHTER9 710 -0,26% OPUS547 -0,55% ANY7 060 +0,85% AUTOWALLIS149,5 +0,33% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 078,65 +0,6% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,39 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Elon Musk
tőkebevonás
űripar

Elon Musk olyan dobásra készül, amilyet ember még nem látott – indul a visszaszámlálás

Egyre több forrás erősíti meg, hogy 2026-ban Elon Musk tőzsdére viszi egyik dédelgetett kedvencét, a SpaceX-et, hogy űripari terveihez tőkéhez jusson. A részvénykibocsátásból világrekord összeget, 30 milliárd dollárnál is többet remélnek, a SpaceX piaci értékét pedig 1500 milliárd dollárra húzhatják fel. Az utóbbival a cég egy csapásra a globális top 10-ben találná magát, s lehet, hogy épp Elon Musk másik kedvencét szorítaná ki onnan. A Teslát.
Kriván Bence
2025.12.22, 15:11

A világ legnagyobb tőzsei ügyletét bonyolíthatja le jövőre a SpaceX űrtechnológiai vállalat, amely sajtóhírek szerint 30 milliárd dollárt is simán bezsebelhet majd részvényeinek eladásából. Bár a társaság alapító-tulajdonosa, Elon Musk a SpaceX-et házon belül szerette volna tartani, mára megváltoztatta álláspontját, és zöld utat adott az elsődleges részvénykibocsátáshoz (IPO), hogy grandiózus terveinek megvalósításához kellő finanszírozást szerezzen. A vállalat rakétagyorsasággal növekvő piaci értékelése és a Starlink műholdas internetszolgáltatásának kirobbanó sikere volt a döntő érv, ami a stratégia megváltoztatásához vezetett.

Elon Musk
Elon Musk az év tőzsdei dobására készül, kérdés, jó időpontot választ-e / Fotó: NurPhoto via AFP

A Reuters úgy tudja, hogy már javában zajlik az IPO szervezése, s az ebben örömest részt vállaló befektetési tanácsadók közül Musknál a Morgan Stanley számít a favoritnak. Ezt a hírügynökség négy forrásból is megerősíttette, hozzátéve, hogy a Goldman Sachsnak és a JPMorgannek is juthat szerep a folyamat lebonyolításában.  Maga a IPO a jövő év második felére várható jelen állás szerint. 

Elon Musk a Morgan Stanley-re esküszik

A döntést az IPO főszervezőjéről Musk még az idén meghozza, a társzervezők nevesítése viszont a jövő év elejére marad. Ugyanakkor a források megjegyzik, hogy akkora volumenű üzletről van szó, amelyhez ideális, de legalábbis kedvező tőkepiaci környezet szükséges, annak hiányában elhalaszthatják vagy a legrosszabb esetben törölhetik is a SpaceX parkettre lépését. 

A Morgan Stanley és Elon Musk kapcsolata bő másfél évtizedes múltra tekint vissza, a befektetési bank szervezte meg 2010-ben a Tesla tőzsdére lépését, ebben a Goldman Sachs, a JPMorgan és a Deutsche Bank is segítette a munkáját. 

Bangkok,Thailand,5,Aug,2023:,Twitter,Social,Media,Application,Change
A korábbi Twitter, a mostani X  megszerzésében is elévülhetetlen érdemei voltak a Morgan Stanley-nek /Fotó: Cat Box

Azután is szoros kapcsolatban maradtak, a Morgan Stanley szervezte meg például 2022-ben a Twitter felvásárlásához szükséges 13 milliárd dolláros bankhitelt. Kapcsolatuk erős bizalmi jellegére utal, hogy Musk a mesterséges intelligencia (MI) kutató-fejlesztő cége, az xAI pénzügyeinek kezelését a Morgan Stanleytől „importált” Anthony Armstrong gondjaira bízta.

Mi több, Elon Musk családi vagyonkezelő cégét, az Excessiont a Morgan Stanley egy másik korábbi bankára, Jared Birchall alapította és dirigálja, emellett tanácsadóként is közreműködik a Musk portfólióját képező vállalatok ügyeiben. Az pedig nem kicsi, a világ leggazdagabb embere

  • a Tesla,
  • a SpaceX,
  • az xAI,
  • a Starlink,
  • az X (korábban Twitter), 
  • a Neuralink
  • és a The Boring Company

cégekből csinos portfóliót épített fel az évek során. Közülük csak a Tesla forog a tőzsdén, a Twittert az akvizíció és az átkeresztelés során kivezették a parkettről. A Teslához csatlakozik a SpaceX, a szándékról Bret Johnsen pénzügyi igazgató december elején belső körlevélben tájékoztatta a munkatársait.

Hogy ez mikor és milyen értékelés mellett történik meg, még mindig nagyon bizonytalan, de ha optimálisan végrehajtjuk a tervet, és a piacok is együttműködőek, akkor az IPO jelentős tőkét hozhat a SpaceX számlájára

– írta Johnsen. A „jelentősről” eltérő számok forognak, a Reuters korábban több mint 25 milliárd dolláros IPO-ról értekezett, a múlt héten a Bloomberg már 30 milliárd feletti összegről írt, ami azt jelenti, hogy a szaúdi állami olajtársaság 2019-es, 25,6 milliárd dolláros világrekord IPO-ját könnyedén túlszárnyalhatja a korábban Space Exploration Technologies Corp. néven futó vállalatóriás. 

A SpaceX és a Starlink dilemmája 

A nagy kérdés, hogy az eltérő kockázati besorolású Starlinket és a SpaceX-et külön-külön vagy egybegyúrva vinnék-e tőzsdére. A csaknem tízezer, a SpaceX rakétáival Föld körüli pályára állított műholdja révén a Starlink globális internetszolgáltatóvá vált, könnyen számítható bevételekkel, ami befektetői szempontból kedvezőbb, mint a magas kockázatú űrprogramokkal könnyen és nagy bukásokra is képes SpaceX. 

SpaceX NROL - 77
A SpaceX Falcon9 rakétahordozójának kilövése Cape Canaveralról. Nagy üzlet van benne. / Fotó: NurPhoto via AFP

Amelynek viszont egy nagy siker esetén katapultálhat az árfolyama. A vele vagy nélküle kérdésre egyelőre nincs válasz. Ami a SpaceX értékeltségét illeti, a Bloomberg egy zárt körű őszi részvénytenderre utal, amelyen 421 dolláros árfolyamon cseréltek gazdát a részvények, 800 milliárd dollárra értékelve a társaság egészét. Júliusban egy hasonló tenderen 212 dolláros egységár és 400 milliárd dolláros értékeltség adódott. 

Az IPO révén már 1500 milliárd dolláros piaci értékről beszélnek Musk környezetében, s amellyel a világ tíz legértékesebb tőzsdecége közé lőnék a SpaceX-et.

A SpaceX IPO-jából származó tőkét a fejlesztés alatt álló következő generációs Starship rakéta repülési sebességének növelésére és MI-adatközpontok űrbe telepítésére használnák fel, új funkciókkal gyarapítva ezzel a Starlink üzletágát, szorosabbra szőve a SpaceX kapcsolatát a napjainkat eluraló MI-boommal.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu