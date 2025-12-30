Emelkedéssel kezdte az év utolsó tőzsdenapját a BUX
Egy helyben topogtak a főbb európai részvényindexek kedden a tőzsdenyitás előtt, miközben a befektetők Spanyolországból inflációs jelentést vártak, félszemmel pedig az ukrajnai béketárgyalásokat figyelték. A BUX enyhe emelkedéssel rajtolt.
Moszkva tegnap azzal vádolta Kijevet, hogy hétfőre virradóra 91 drónnal Vlagyimir Putyin orosz elnök otthonára támadt.
A német tőzsdén kedden rövidített kereskedés lesz, délután 2 órakor zárnak, szerdán pedig egész nap zárva tartanak. Londonban és Párizsban kedden a szokásos módon működnek, de szilveszterkor korábban zárnak. A Wall Street viszont mindkét nap a normál munkarend szerint zakatol majd.
A BÉT-en kedden normál nyitva tartás lesz, december 31-én viszont nem lesz kereskedés, úgyhogy a mai zárással egyúttal az év végi záróértékek is meglesznek.
A DAX, az FTSE 100, a CAC 40 és az Euro Stoxx 50 indexek mind stagnáltak a keddi becsengetés előtt.
A pesti börze ehhez képest csekély erősödéssel startolt el az év utolsó előtti napján és utolsó tőzsdenapján.
A BUX 0,06 százalékkal, 111 022 pontra nőtt.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,03 százalékkal, kereken 35 000 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom kurzusa 1798 forinton stagnált.
A Richter folytatta a hétfőn megkezdett emelkedést, 0,05 százalékkal feljebb, 9890 forinton nyitott.
A Mol is hasonló pályán mozog. Az olajpapír 0,14 százalékos pluszban, 2958 forinton rajtolt el.
Az euró is lecövekelt a dollárhoz képest, reggel 9 előtt 1,177-nél tartott a devizapár. A forint a hétfői erősödés után minimális mértékben lefelé vette az irányt. Az euró árfolyama 386,4, a zöldhasúé 328,33 forint körül mozgott a bankközi devizapiacon.