Emelkedéssel kezdte az év utolsó tőzsdenapját a BUX

Egy helyben topogtak a főbb európai részvényindexek kedden a tőzsdenyitás előtt, miközben a befektetők Spanyolországból inflációs jelentést vártak, félszemmel pedig az ukrajnai béketárgyalásokat figyelték. A BUX enyhe emelkedéssel rajtolt.

Kedden áll be a BUX év végi értéke / Fotó: Vémi Zoltán

Moszkva tegnap azzal vádolta Kijevet, hogy hétfőre virradóra 91 drónnal Vlagyimir Putyin orosz elnök otthonára támadt.

A német tőzsdén kedden rövidített kereskedés lesz, délután 2 órakor zárnak, szerdán pedig egész nap zárva tartanak. Londonban és Párizsban kedden a szokásos módon működnek, de szilveszterkor korábban zárnak. A Wall Street viszont mindkét nap a normál munkarend szerint zakatol majd.

A BÉT-en kedden normál nyitva tartás lesz, december 31-én viszont nem lesz kereskedés, úgyhogy a mai zárással egyúttal az év végi záróértékek is meglesznek.

A DAX, az FTSE 100, a CAC 40 és az Euro Stoxx 50 indexek mind stagnáltak a keddi becsengetés előtt.

A pesti börze ehhez képest csekély erősödéssel startolt el az év utolsó előtti napján és utolsó tőzsdenapján.

A BUX 0,06 százalékkal, 111 022 pontra nőtt.