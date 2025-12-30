Deviza
EUR/HUF386,55 +0,04% USD/HUF328,3 +0,03% GBP/HUF443,66 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF91,43 +0,03% RON/HUF75,85 +0,02% CZK/HUF15,93 +0,07% EUR/HUF386,55 +0,04% USD/HUF328,3 +0,03% GBP/HUF443,66 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF91,43 +0,03% RON/HUF75,85 +0,02% CZK/HUF15,93 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 248,02 +0,27% MTELEKOM1 796 -0,11% MOL2 960 +0,2% OTP35 140 +0,37% RICHTER9 895 +0,1% OPUS542 +0,37% ANY7 040 +0,28% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,14% BUMIX10 026,6 +0,44% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 474,06 +0,62% BUX111 248,02 +0,27% MTELEKOM1 796 -0,11% MOL2 960 +0,2% OTP35 140 +0,37% RICHTER9 895 +0,1% OPUS542 +0,37% ANY7 040 +0,28% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,14% BUMIX10 026,6 +0,44% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 474,06 +0,62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
blue chip
BUX

Emelkedéssel kezdte az év utolsó tőzsdenapját a BUX

A blue chipek vegyesen nyitottak. A BUX vezető részvényei közül a Mol állt az élre kedden reggel.
Murányi Ernő
2025.12.30, 09:17
Frissítve: 2025.12.30, 09:27

Egy helyben topogtak a főbb európai részvényindexek kedden a tőzsdenyitás előtt, miközben a befektetők Spanyolországból inflációs jelentést vártak, félszemmel pedig az ukrajnai béketárgyalásokat figyelték. A BUX enyhe emelkedéssel rajtolt.

20251105_bet_004_VZ bux BUX
Kedden áll be a BUX év végi értéke / Fotó: Vémi Zoltán

Moszkva tegnap azzal vádolta Kijevet, hogy hétfőre virradóra 91 drónnal Vlagyimir Putyin orosz elnök otthonára támadt. 

A német tőzsdén kedden rövidített kereskedés lesz, délután 2 órakor zárnak, szerdán pedig egész nap zárva tartanak. Londonban és Párizsban kedden a szokásos módon működnek, de szilveszterkor korábban zárnak. A Wall Street viszont mindkét nap a normál munkarend szerint zakatol majd. 

A BÉT-en kedden normál nyitva tartás lesz, december 31-én viszont nem lesz kereskedés, úgyhogy a mai zárással egyúttal az év végi záróértékek is meglesznek.

A DAX, az FTSE 100, a CAC 40 és az Euro Stoxx 50 indexek mind stagnáltak a keddi becsengetés előtt.

A pesti börze ehhez képest csekély erősödéssel startolt el  az év utolsó előtti napján és utolsó tőzsdenapján. 

A BUX 0,06 százalékkal, 111 022 pontra nőtt.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,03 százalékkal, kereken 35 000 forintra süllyedt.

OTP részvény
OTP részvény09:34:45
Árfolyam: 35 140 HUF +130 / +0,37 %
Forgalom: 283 972 200 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom kurzusa 1798 forinton stagnált.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:33:25
Árfolyam: 1 796 HUF -2 / -0,11 %
Forgalom: 10 414 586 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter folytatta a hétfőn megkezdett emelkedést, 0,05 százalékkal feljebb, 9890 forinton nyitott.

RICHTER részvény
RICHTER részvény09:34:08
Árfolyam: 9 895 HUF +10 / +0,1 %
Forgalom: 48 749 490 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol is hasonló pályán mozog. Az olajpapír 0,14 százalékos pluszban, 2958 forinton rajtolt el.

MOL részvény
MOL részvény09:26:52
Árfolyam: 2 960 HUF +6 / +0,2 %
Forgalom: 28 309 216 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az euró is lecövekelt a dollárhoz képest, reggel 9 előtt 1,177-nél tartott a devizapár. A forint a hétfői erősödés után minimális mértékben lefelé vette az irányt. Az euró árfolyama 386,4, a zöldhasúé 328,33 forint körül mozgott a bankközi devizapiacon.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.