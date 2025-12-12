Deviza
EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF326.26 +0.03% GBP/HUF436.87 0% CHF/HUF410.34 -0.04% PLN/HUF90.65 +0.03% RON/HUF75.19 -0.02% CZK/HUF15.82 -0.06% EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF326.26 +0.03% GBP/HUF436.87 0% CHF/HUF410.34 -0.04% PLN/HUF90.65 +0.03% RON/HUF75.19 -0.02% CZK/HUF15.82 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
rotáció
energia
földgáz
olajipar

Fordul a piac: dobják az AI-t és egy eddig mostohán kezelt szegmensbe öntik a pénzt a Wall Streeten

Újra rotációtól hangos a Wall Street. Most éppen a tech cégekből szeretnek ki a befektetők, és az energiaszektorba öntik a tőkét.
Murányi Ernő
2025.12.12, 06:10

Ahogy a globális mesterségesintelligencia- (AI) buborék kipukkadásától tartó befektetők megkezdték tech részvényekben tartott pozícióik leépítését, egy elhanyagolt szegmens, az energiaszektor felé kezdték meg a kivont tőke rotációját – írja a Bloomberg.

energia Railroad Commission of Texas (RRC) Media Availability During Oil Well Plugging Operation
Az energiaszektor az új sztár / Fotó: Eli Hartman

Energiaszektor: az utolsókból lesznek az elsők

Az olaj- és gázkitermelő, valamint -finomító vállalatok az elmúlt három évben jócskán lemaradtak a teljes amerikai piac mögött. Az S&P 500 energiaindex körülbelül 4 százalékkal emelkedett 2022 vége óta, míg ezalatt az S&P 500 index 79 százalékkal ralizott. Nagyrészt az egy helyben topogó olajárak okolhatók a stagnálásért, melyek az upstream és a downstream árréseket is csökkentették.  

S bár a globális gazdasági növekedés lassulása miatt a közeljövőben sem várható, hogy a kőolaj jegyzése kilőne, az a tény, hogy az energetika az S&P 500 legolcsóbb szektora az árfolyamok és a jövőbeli bevételek hányadosa alapján, vonzóvá teszi számos befektető szemében.

A piacon most venni kezdték az energiaszektort, mivel a mesterséges intelligencián kívüli területen próbálnak diverzifikálni

– mondja Adam Turnquist, az LPL Financial alelnöke és vezető stratégája.

Az S&P 500 indexben szereplő energiaipari vállalatok 19 százalékkal erősödtek az április 8-i mélypontjuk óta, de még mindig az éves csúcsuk alatt járnak. A fellendülés ugyanakkor az indexben szereplő vállalatok 77 százalékának az árfolyamát a 200 napos átlagár fölé emelte, ami általában a túlvettség jele, ám ebben az esetben a huzamos ideig tartó alulértékeltség miatt torzulhat ez az összefüggés.

Oil-Producing Stocks Are Long-Term Laggards
Fotó: Bloomberg

Novemberi piaci fordulat

A novemberi eladási hullám, amely az S&P 500 indexet több mint 5 százalékkal vetette vissza októberi csúcsáról, főként a technológiai szektort és az úgynevezett momentumrészvényeket sújtotta, miközben a befektetők zsákolták az értékalapú részvényeket. Egyebek között rendkívül népszerűvé vált a State Street Energy Select Sector Fund ETF (XLE), amely a legnagyobb amerikai energiatermelőket – például: az ExxonMobilt és a Chevront – követi, és 2024 júliusa óta legnagyobb tőkebeáramlásról számolt be.

Az S&P 11 szektora közül az energetika volt az elmúlt két hónap második legjobban teljesítő szektora, 7,4 százalékos emelkedéssel. 

Ráadásul ezt a teljesítményt az 50 és 60 dollár közötti olajárak dacára hozta a szegmens. A piac hitelt adott az ExxonMobil ezen a héten közzétett előrejelzésének, mely szerint az energiaipari cégek rengeteg készpénzt termelnek – mondta Matt Maley, a Miller Tabak + Co. vezető piaci stratégája, hozzátéve, hogy a csoport egy jelentős kitörés küszöbén áll, ami sok befektetőt meglephet a Wall Streeten mostanában sűrűn hangoztatott medvepiaci kilátások fényében.

Túlgyűlöltek és alulsúlyozottak

– mondta az olajrészvényekről.

A szektoron belül egyébként, amint a piaci megfigyelők a Bloomberggel közölték, inkább a gázpiacon működő cégek népszerűek, s kevésbé az olajiparban tevékenykedők, éppen a már említett okból, hogy tudniillik a befektetők a várt globális lassulástól tartanak.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu