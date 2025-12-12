Épduferr: jó néhány milliárdot bezsebel a cég a balatoni villapark felépítéséből, kilőttek a részvények

Nem kevesebb mint 4,5-5 milliárd forintos nettó vállalkozási díj fejében vállalta el a Zánka Villapark kivitelezését az Épduferr – közölte péntek reggel a Budapesti Értéktőzsde Xtend-piacán jegyzett dunaújvárosi építőipari vállalat.

A kép illusztráció, nem a helyszínen készült / Fotó: Kadarj1980 / Shutterstock

A kivitelezés várhatóan még decemberében megkezdődhet, a teljesítés véghatárideje 2027. június 30. napja lesz.

A megrendelő ZNK Üdülőpark Kft.-ben 10 százalékos részesedést szerzett a tőzsdei társaság egyszemélyes projektcége, az Épduferr Property Kft., míg az üzletrészek további 90 százaléka a GloCap I. Gazdaságfejlesztési Magántőkealap tulajdonában áll.

A Zánka, Vérkúti utca 16. szám alatti telken (hrsz.: 586/3) megvalósuló Zánkai Villapark 16 323 négyzetméter területen, közvetlenül a Balaton partján fekvő telken valósul meg.

A projekt keretében összesen 38 üdülőegység épül 11 villaépületben, 10 035 négyzetméter parkosított zöldterülettel, mintegy 4200 négyzetméter lakóterülettel.