Deviza
EUR/HUF389,26 +0,97% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,66 +0,71% CHF/HUF416,84 +1,04% PLN/HUF92,32 +0,89% RON/HUF76,46 +1% CZK/HUF15,96 +0,65% EUR/HUF389,26 +0,97% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,66 +0,71% CHF/HUF416,84 +1,04% PLN/HUF92,32 +0,89% RON/HUF76,46 +1% CZK/HUF15,96 +0,65%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14% BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
tőzsdén kereskedett alapok
ETF

Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen

Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak, és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a befektetési alapok között.
Ballagó Dániel
2025.12.17, 17:26
Frissítve: 2025.12.17, 18:38

Az ETF-ek, vagyis a tőzsdén kereskedett befektetési alapok népszerűsége az elmúlt években Európában és Magyarországon is látványosan nőtt. Nem véletlenül: egyetlen tranzakcióval szélesen diverzifikált portfólió alakítható ki, jellemzően alacsony költségek mellett. A kínálat azonban mára akkora lett, hogy a választás egyre nehezebb – különösen a kevésbé tapasztalt befektetők számára.

Businessman,Pointing,At,Etf,(exchange,Traded,Funds).,Investment,Opportunities,In
Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen / Fotó: bigjom jom / Shutterstock

Több ezer ETF érhető el különböző piacokra, régiókra, iparágakra vagy eszközosztályokra, ami könnyen átláthatatlanná teheti a kínálatot.

Ebben nyújthat segítséget a JustETF.com, egy kifejezetten európai befektetők számára készült, alapfunkcióiban ingyenesen használható ETF-kereső és -összehasonlító felület.

Miért lehet hasznos egy ETF-kereső?

Befektetési döntés előtt érdemes tisztázni az alapvető kérdéseket:

milyen piacokon szeretnénk jelen lenni, milyen kockázatot vállalunk, illetve hosszú vagy inkább rövidebb távon gondolkodunk?

Egy jól felépített szűrőrendszer – amilyen a JustETF is – megkíméli a befektetőt attól, hogy több száz vagy akár több ezer terméket egyenként kelljen átnéznie. A platform az európai UCITS ETF-ekre fókuszál, vagyis olyan alapokra, amelyek jellemzően a hazai és európai brókercégeknél is elérhetők.

Az első lépések a JustETF felületén

A JustETF.com alapértelmezésben angol nyelvű, azonban a legtöbb modern böngésző – például a Chrome – képes az oldal automatikus magyar fordítására. A főmenüben az ETF Screener menüpont alatt érhető el a teljes adatbázis.

A legtöbb befektetőnek érdemes lehet már a keresés elején beállítani, hogy kizárólag úgynevezett „long only”, vagyis hagyományos, passzív ETF-ek jelenjenek meg, ezzel kiszűrve a tőkeáttételes, short vagy egyéb, speciális kockázatú termékeket.

A legfontosabb szűrési szempontok Eszközosztály és piac

Az első lépés annak meghatározása, hogy milyen típusú befektetést keresünk. A kínálat többek között az alábbi kategóriákra bontható:

  • részvény-ETF-ek (globális, amerikai, európai, feltörekvő piaci),
  • kötvény-ETF-ek,
  • árupiaci és nemesfémalapok,
  • ingatlanpiaci ETF-ek,
  • tematikus alapok (technológia, egészségügy, klímavédelem),
  • pénzpiaci és likvid eszközökre épülő alapok. 

A kiválasztást tovább lehet szűkíteni régió, ország vagy iparág szerint.

Osztalékpolitika

Fontos döntési szempont, hogy az ETF kifizeti-e az osztalékot (distributing), vagy automatikusan visszaforgatja azt (accumulating). Hosszabb távon gondolkodó befektetők gyakran a visszaforgató változatot részesítik előnyben, mivel egyszerűbb kezelést és adott esetben kedvezőbb adózást kínálhat.

Költségek és alapméret

Az ETF-ek egyik legfontosabb mutatója az éves költségi arány (TER). A szűrő segítségével könnyen kiválaszthatók az alacsony költségszintű alapok. Sokan az alap méretét is figyelembe veszik: a nagyobb, például 100 millió euró feletti eszközállománnyal rendelkező ETF-ek általában stabilabbak és likvidebbek.

Indexkövetési módszer

A JustETF lehetőséget ad annak megadására is, hogy az alap milyen módon követi a mögöttes indexet. A befektetők választhatnak teljes vagy mintavételes fizikai leképezést, illetve kizárhatják a szintetikus, swapalapú konstrukciókat. Hosszú távon sokan a fizikai indexkövetést részesítik előnyben.

További szempontok

A keresés tovább finomítható például:

  • kibocsátó szerint (iShares, Vanguard, Xtrackers),
  • devizafedezett vagy fedezetlen változatokra,
  • az alap származási országára,
  • az ETF életkorára.

Ezek a beállítások elsősorban a portfólió pontosabb összeállításában segítenek.

Mit mutat a találati lista?

A szűrés után az ETF-ek több szempont szerint rendezhetők, például költség, alapméret, likviditás vagy múltbeli teljesítmény alapján. Az egyes alapok adatlapján részletes információk érhetők el, többek között az ISIN azonosító, a költségi mutató, az osztalékpolitika, az ország- és szektorkitettség, valamint a legnagyobb befektetések listája.

Kiindulópont, nem döntéshozó eszköz

A JustETF egyszerű, átlátható és széles körben használt eszköz, amely jócskán megkönnyíti az eligazodást az egyre bővülő ETF-kínálatban. Bár nem helyettesíti a részletes elemzést vagy a személyre szabott pénzügyi tanácsadást, jó kiindulópontot adhat azok számára, akik tudatosan, költséghatékonyan szeretnének befektetési alapok közül választani.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu