Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen
Az ETF-ek, vagyis a tőzsdén kereskedett befektetési alapok népszerűsége az elmúlt években Európában és Magyarországon is látványosan nőtt. Nem véletlenül: egyetlen tranzakcióval szélesen diverzifikált portfólió alakítható ki, jellemzően alacsony költségek mellett. A kínálat azonban mára akkora lett, hogy a választás egyre nehezebb – különösen a kevésbé tapasztalt befektetők számára.
Több ezer ETF érhető el különböző piacokra, régiókra, iparágakra vagy eszközosztályokra, ami könnyen átláthatatlanná teheti a kínálatot.
Ebben nyújthat segítséget a JustETF.com, egy kifejezetten európai befektetők számára készült, alapfunkcióiban ingyenesen használható ETF-kereső és -összehasonlító felület.
Miért lehet hasznos egy ETF-kereső?
Befektetési döntés előtt érdemes tisztázni az alapvető kérdéseket:
milyen piacokon szeretnénk jelen lenni, milyen kockázatot vállalunk, illetve hosszú vagy inkább rövidebb távon gondolkodunk?
Egy jól felépített szűrőrendszer – amilyen a JustETF is – megkíméli a befektetőt attól, hogy több száz vagy akár több ezer terméket egyenként kelljen átnéznie. A platform az európai UCITS ETF-ekre fókuszál, vagyis olyan alapokra, amelyek jellemzően a hazai és európai brókercégeknél is elérhetők.
Az első lépések a JustETF felületén
A JustETF.com alapértelmezésben angol nyelvű, azonban a legtöbb modern böngésző – például a Chrome – képes az oldal automatikus magyar fordítására. A főmenüben az ETF Screener menüpont alatt érhető el a teljes adatbázis.
A legtöbb befektetőnek érdemes lehet már a keresés elején beállítani, hogy kizárólag úgynevezett „long only”, vagyis hagyományos, passzív ETF-ek jelenjenek meg, ezzel kiszűrve a tőkeáttételes, short vagy egyéb, speciális kockázatú termékeket.
A legfontosabb szűrési szempontok – Eszközosztály és piac
Az első lépés annak meghatározása, hogy milyen típusú befektetést keresünk. A kínálat többek között az alábbi kategóriákra bontható:
- részvény-ETF-ek (globális, amerikai, európai, feltörekvő piaci),
- kötvény-ETF-ek,
- árupiaci és nemesfémalapok,
- ingatlanpiaci ETF-ek,
- tematikus alapok (technológia, egészségügy, klímavédelem),
- pénzpiaci és likvid eszközökre épülő alapok.
A kiválasztást tovább lehet szűkíteni régió, ország vagy iparág szerint.
Osztalékpolitika
Fontos döntési szempont, hogy az ETF kifizeti-e az osztalékot (distributing), vagy automatikusan visszaforgatja azt (accumulating). Hosszabb távon gondolkodó befektetők gyakran a visszaforgató változatot részesítik előnyben, mivel egyszerűbb kezelést és adott esetben kedvezőbb adózást kínálhat.
Költségek és alapméret
Az ETF-ek egyik legfontosabb mutatója az éves költségi arány (TER). A szűrő segítségével könnyen kiválaszthatók az alacsony költségszintű alapok. Sokan az alap méretét is figyelembe veszik: a nagyobb, például 100 millió euró feletti eszközállománnyal rendelkező ETF-ek általában stabilabbak és likvidebbek.
Indexkövetési módszer
A JustETF lehetőséget ad annak megadására is, hogy az alap milyen módon követi a mögöttes indexet. A befektetők választhatnak teljes vagy mintavételes fizikai leképezést, illetve kizárhatják a szintetikus, swapalapú konstrukciókat. Hosszú távon sokan a fizikai indexkövetést részesítik előnyben.
További szempontok
A keresés tovább finomítható például:
- kibocsátó szerint (iShares, Vanguard, Xtrackers),
- devizafedezett vagy fedezetlen változatokra,
- az alap származási országára,
- az ETF életkorára.
Ezek a beállítások elsősorban a portfólió pontosabb összeállításában segítenek.
Mit mutat a találati lista?
A szűrés után az ETF-ek több szempont szerint rendezhetők, például költség, alapméret, likviditás vagy múltbeli teljesítmény alapján. Az egyes alapok adatlapján részletes információk érhetők el, többek között az ISIN azonosító, a költségi mutató, az osztalékpolitika, az ország- és szektorkitettség, valamint a legnagyobb befektetések listája.
Kiindulópont, nem döntéshozó eszköz
A JustETF egyszerű, átlátható és széles körben használt eszköz, amely jócskán megkönnyíti az eligazodást az egyre bővülő ETF-kínálatban. Bár nem helyettesíti a részletes elemzést vagy a személyre szabott pénzügyi tanácsadást, jó kiindulópontot adhat azok számára, akik tudatosan, költséghatékonyan szeretnének befektetési alapok közül választani.