Nincs vége: újabb szereplő követi a Revolutot és vonul ki Magyarországról – így érinti az ügyfeleket

A Revolut után az eToro is bejelentette, hogy december 26-tól megszünteti a kriptovásárlás és -eladás lehetőségét Magyarországon. A döntést a szigorodó hazai szabályozásokkal indokolják, így a felhasználóknak hamar kell dönteniük kriptoeszközeik sorsáról – írta a Revb.

Újabb nagy szereplő hagyja el a magyar kripto piacot: az eToro december 26-tól már nem kínál valódi kriptokereskedelmet, csak CFD-ügyleteket / Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

Az eToro bejelentése újabb csapást jelent a magyar kripto befektetőknek. A platform karácsony másnapjától, azaz december 26-tól leállítja a hagyományos kriptokereskedelmet, így nem lesz lehetőség új kriptók vásárlására vagy meglévő eszközök eladására. Az egyetlen lehetőség a kripto CFD-ügyletek folytatása marad.

A felhasználóknak december 26-ig van idejük lezárni valós kripto tranzakcióikat.

Az addig a platformon maradó eszközök csak az eToro Crypto Walletbe transzferálhatók, ám ez nem minden token esetében támogatott. A stakelt kriptoeszközök esetében szintén megszűnnek a hozamok, a tokenek automatikusan kikerülnek a stakelésből.

Az eToro, hasonlóan a Revolut és a CoinCash korábbi döntéséhez, a magyar szabályozások változására hivatkozik. A CoinCash kiemelte, hogy a január 1-től életbe lépő jogszabályok validátor általi hitelesítéshez kötik a kripto tranzakciókat, azonban a piacon jelenleg nincs elérhető validátor. E nélkül a hitelesítés nélkül a kripto tranzakciók jogi kockázatot hordoznak, amit a szereplők nem vállalnak.

A kriptovásárlás ellehetetlenülése után a befektetők figyelme az úgynevezett kripto-trackerekre, az ETP-kre irányulhat. Ezek a tőzsdén jegyzett termékek követik a kriptoeszközök árfolyamát, lehetővé téve a befektetést közvetlen kriptovásárlás nélkül. A legismertebbek a Bitcoin és Ethereum ETP-k, amelyek könnyen hozzáférhetők.

eToro, CoinCash, Revolut – sorra távoznak a kriptoplatformok

Elemzők szerint az év hátralévő részében további platformok is bejelenthetik kivonulásukat, amint a hazai szabályozások teljesen életbe lépnek. A magyar kripto-piac így jelentős átalakulás előtt áll, és a befektetőknek gyorsan kell alkalmazkodniuk az új körülményekhez.

Az Toro előtt nem sokkal a magyar CoinCash is közölte, hogy ideiglenesen felfüggeszti kriptovaluta‑váltási szolgáltatásait Magyarországon, mivel a frissen bevezetett szabályozási környezetnek – különösen az SZTFH által megkövetelt validátori rendszernek – jelenleg nem tud megfelelni. Magyarán a jogszabály szerint 2026. január 1-jétől csak hatóságilag jóváhagyott validátorral lehet hitelesíteni kripto‑tranzakciókat, azonban ilyen szolgáltató hazánkban még nincs, így a működés technikailag ellehetetlenült, és minden váltási tevékenység szünetel, beleértve a kripto‑ATM hálózatot is.

Ez a lépés komoly bizonytalanságot hoz a magyar piacra, különösen miután a CoinCash korábban kulcsfontosságú szereplő volt a hazai kripto közvetítésben.

Ez a bejelentés követi a nemzetközi fintech nagyágyú, a Revolut döntését is, amely december elején jelentette be, hogy a magyarországi kriptovaluta‑szolgáltatásait megszünteti a szabályozási megfelelés fenntarthatatlansága miatt, és a felhasználóknak december 18‑ig kell dönteniük eszközeik eladásáról vagy átvezetéséről külső tárcába.