Bulgária
euró

Új ország vezeti be az eurót: a lakosság ellene van, de akkor is megteszik - a VG legolvasottabb tőkepiaci cikkei májusban

A tavasz végén derült ki, hogy a bolgár lakosság nem vágyik olyannyira az euró bevezetésére, mint a kormány. A lakosság kívánalmai azonban süket fülekre találtak, hiszen jövőre ha törik, ha szakad, jön az euró a szomszédban.
VG-összeállítás
2025.12.26, 15:03

Akarva-akaratlanul is, de érkezik az euró Bulgáriába, mégpedig heteken belül, ez a téma pedig az idei év jelentős részében kiemelten foglalkoztatta a befektetőket és az olvasókat egyaránt. A tavasz nagy sztorija volt emellett a kínai Geely tarolása és a román elnökválasztás kimenetele is.

20251007_euroForint_003_VZ, euró,
Új ország vezeti be az eurót: a lakosság ellene van, de akkor is megteszik / Fotó: Vémi Zoltán

Új ország vezeti be az eurót: a lakosság ellene van, de akkor is megteszik

Májusban megnyílt az út Bulgária előtt az euró bevezetéséhez. A kisebbségi kormány számára savanyú volt a szőlő, erre világítottak rá a tavaszi Eurobarometer-felmérés számai a közös valuta bulgáriai támogatottságáról. Az eredmények finoman szólva kiábrándítók voltak: az euró bevezetését akkor a bolgárok kevesebb mint fele támogatta, a törekvést azonban nem lehetett megállítani, a régiós ország jövőre már más pénznemben könyvel majd.

Ámulva nézik a német autógyártók, mit művel ez a kínai riválisuk: a BYD-nek is jobb lesz a háta mögé néznie

Nagyot nőtt Kína második legnagyobb elektromosjármű-gyártója, a Geely Automobile profitja az első negyedévben. Az adózott eredmény 5,67 milliárd jüan (786,6 millió dollár) lett, több mint a háromszorosa az egy évvel korábbi 1,56 milliárd jüannak, míg a negyedéves bevétel 25 százalékkal, 58,23 milliárd jüanról 72,50 milliárd jüanra nőtt – számoltunk be róla a tavasz vége felé. A Geely akkor rekordszámú, 704 ezer autót értékesített, 48 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, ezen belül 339 ezer újenergia-felhasználású járművet (NEV) adott el. A Geely 90 ezer autót exportált az idei első három hónapban.

Román elnökválasztás 2025: Simion magával rántotta a romániai olajóriás papírjait – beásta magát a bukaresti tőzsde

Két nappal a romániai elnökválasztás második fordulója előtt, amikor egy szuverenista és egy centrista jelölt fej fej melletti esélyekkel várta a voksolást, és az államadósság leminősítésének és a deviza leértékelésének árnya vetül az országra, ráadásul az uniós források elzárása is valós veszély, a bukaresti tőzsde kifejezetten felemás arcát mutatta: egyes cégek árfolyamai a földbe álltak, másokat viszont mintha hidegen hagyott volna a választás kimenetele. A legnagyobb vesztes akkortájt az az OMV Petrom volt 6,31 százalékos négyhavi bukóval, ami összefüggésben állt azzal, hogy a szélsőjobboldali jelölt, George Simion győzelme esetén állami tulajdonba vette volna. Az osztrák irányítás alatt álló olajtársaság Románia egyik legnagyobb vállalata és Délkelet-Európa legnagyobb olaj- és gáztermelője.

Talán még sosem volt ekkora bajban Bige László: nem tudta meggyőzni a Nitrogénművek a hitelezőit

A Nitrogénművek május elején lezárta a kötvényeinek rendezésére indított hozzájárulási felhívást (consent solicitation), mivel a kibocsátott kötvények több mint 25 százalékát birtokló befektetők a társaság javaslatai ellen szavaztak. Erről a Bige László milliárdos „műtrágyakirály” érdekeltségébe tartozó vállalat adott ki közleményt. A kibocsátó módosítási javaslatait a szabályok értelmében a kötvénytulajdonosok 75 százalékának kellett volna jóváhagyniuk, amire május elején első körben nem került sor

Állami pénzen adják a fogyasztó gyógyszert ebben az országban, ebből mi lesz?

A brit kormány egy kísérleti program keretében több millió fontos szerződés megkötését tervezte valamelyik kipróbált fogyasztó injekció gyártójával, hogy azok a britek is lefogyhassanak például a Novo Nordisk Wegovyja vagy az Eli Lilly-féle Mounjaro segítségével, akik ezt eddig nem engedhették meg maguknak. A terv szerint az NHS, azaz a közfinanszírozott brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat 10 fontos receptjére – azaz kevesebb mint 5000 forintért – kaphatták volna meg a fogyni akarók az egy hónapra való injekciókat. A várólista villámgyorsan kétévesre ugrott.

