klímavédelem
európai gazdaság
megújuló energia

Soha nem látott dráguláshoz vezetett a zöldülés - az európai gazdaságok belerokkannak a megújulókba

A fejlett világ legmagasabb energiaköltségei sújtják az európai régió lakossági fogyasztóit és a vállalatokat. A mesterséges intelligencia térnyerését is ez lassítja az európai gazdaságokban. Csekély vigasz a szén-dioxid-kibocsátás radikális csökkenése.
Faragó József
2025.12.06, 16:02

Jól hangzó szlogen volt, hogy az európai zöldátmenetből majd a polgárok profitálnak: lesz sok új zöldmunkahely, olcsó lesz a bőséges nap- és szélenergia, s bónuszként még a szén-dioxid-kibocsátás is csökken. Két évtizednyi zöldülés nyomán bármely más régiónál nagyobb mértékben, 30 százalékkal mérséklődött a szén-dioxid-kibocsátás, ami majd kétszerese az Egyesült Államok által elért 17 százalékos csökkenésnek. Ám mindezért nagy árat fizettek az európai gazdaságok. 

európai gazdaság
Elvágólagosan állt át a megújulókra az európai gazdaság / Fotó: Shutterstock

Németországban a fejlett világ legmagasabb lakossági villamosenergia-árai sújtják a polgárokat. Míg az Egyesült Királyságban a legmagasabb ipari villamosenergia-díjat szedik a vállalatoktól – a Nemzetközi Energiaügynökség 28 fejlett gazdaságot vizsgáló elemzése szerint. 

Az Európai Unióban a nehézipari átlagos villamosenergia-árak kétszer akkorák, mint az Egyesült Államokban.

Míg a kínai tarifák másfélszeresére rúgnak az európaiak. Arról nem is szólva, hogy a megújulók részesedésének növekedése a korábbinál ingadozóbbá tette az energiaárakat Európában. 

Nagy árat fizet az európai gazdaság

Megbénítják az európai ipart a magas energiaköltségek. Különösen nagy hátrányt jelent, hogy 

lassítják a mesterséges intelligencia térnyerését, 

mert ennek fejlesztése olcsó és bőséges áramforrásokat feltételez. Emellett a fogyasztók számára is megélhetési sokkot okoznak a rezsiköltségek. 

Mivel a kontinens nem rendelkezik bőséges olaj- és gázkinccsel, ezért stratégiai szempontból logikus lépés a diverzifikáció. És vannak is jó példák:

  • Spanyolország, ahol magas a napsütéses órák száma, bízhat a napenergiában,
  • az északi országokban a vízenergia kínál olcsó megoldást,
  • Franciaország pedig hagyományosan a nukleáris energiával tartja alacsonyan az energiaköltségeket.

Ám az európai régió nagyobb részét stagnálással fenyegetik az energiaköltségek.

 

Az elmúlt napokban az ExxonMobil bejelentette: 

Bezárja skóciai vegyipari üzemét a magas energiaköltségek miatt.

Míg egy német adatközpont-üzemeltető vezérigazgatója azt mondta a The Wall Street Journalnak, hogy bővítené két adatközpontját Frankfurtban, Németország internetes kereszteződésében. De a helyi áramszolgáltató csak 2035-re ígéri az ehhez szükséges energiát. 

Nem írható minden a zöldátmenet számlájára, de...

Európa jelentősen csökkentette az oroszországi gázimportot az ukrajnai invázió után. Ami belejátszik a magasabb árakba. De az árnövekedés nagyobb részét mégis a megújulók adják. 

Hiába ingyenes a napfény és a szél. Ezek hasznosítása jelentős infrastrukturális beruházásokat igényel. Beleértve az akkumulátoros tárolókat is. Az árnövekedést a szén-dioxid-adók és a támogatások sem tudják ellensúlyozni. 

Európa más stratégiát követett a zöldátmenetében, mint bármely más régió. 

Az Egyesült Államok, Kína, India és Brazília is egyszerre fejlesztette a megújulókat és a fosszilis erőműveket. Ezzel szemben Európa vagy-vagy stratégiát alkalmazott: a fosszilis tüzelőanyagokat széles körben napenergiával, szélerővel és biomasszával helyettesítette, súlyos szén-dioxid-adóztatással kombinálva. 

Jellemző, hogy Nagy-Britannia, amely egykor úttörő szerepet játszott a szénenergia felhasználásában, tavaly az első nagy, iparosodott ország lett, amely bezárta összes szénalapú erőművét. Emellett betiltotta az új tengeri olaj- és gázfúrásokat is. 

