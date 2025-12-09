A történelmi ezüstrali, és ami mögötte van

Honnan indult a rali?

Több évnyi magas infláció, rekordszinten lévő államadósság és tartós költségvetési hiány után a főbb fejlett gazdaságokban a befektetők magukévá tették azt a gondolatot, miszerint a fiat valuták vásárlóereje strukturális eróziónak van kitéve. Ehhez társul az újabb jegybanki kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozás, ami lefelé nyomja a reálkamatokat, és csökkenti a hagyományos fix kamatozású eszközök vonzerejét értékmegőrzőként. Ebben a kontextusban a nemesfémek ismét középpontba kerülnek, mint fedezet az infláció, a pénzügyi bizonytalanság és a rendszerszintű kockázatok ellen.

Az ezüst a „második nemesfémből” főszereplővé vált 2025-ben / Fotó: doomu / Shutterstock

Az ezüst egyedi vonzereje

Eddig az arany volt a biztonságos menedékkeresés fő haszonélvezője, amit többek között az évek óta tartó nettó jegybanki vásárlások támasztanak alá. Az ezüst azonban különösen vonzó kombinációt kínált az intézményi és lakossági befektetők számára: megőrizte monetáris és történelmi menedékjellegét, ugyanakkor hozzáadott egy ipari komponenst, amely szorosan kapcsolódik az energiatranzícióhoz és a gyorsan növekvő technológiákhoz. Ez a kettős szerep – monetáris és ipari – segít megmagyarázni, miért teljesített az ezüst 2025-ben egyértelműen jobban az aranyhoz képest, és miért tekinthető az arany/ezüst arány korrekciója nagyrészt egy relatív újraértékelési folyamatnak, miután az elmúlt években a fehér fém jelentősen lemaradt.

Fizikai fundamentumok szempontjából az ezüstpiac egy strukturális hiányban van, amely már több éve halmozódik. Az éves bányatermelés körülbelül 830–850 millió uncia, és jelentős korlátokba ütközik a gyors növekedés tekintetében. Ennek fő oka, hogy az ezüst nagy részét réz-, ólom- és cinkbányák melléktermékeként nyerik ki, így a kínálat jelentős növelése olyan beruházási döntéseket igényelne más fémek esetében, amelyek ciklusai hosszúak, és nem kizárólag az ezüst árfolyamára reagálnak.

Növekvő fizikai és befektetési kereslet

A keresleti oldalon az ezüst iránti ipari igény továbbra is erős, főként a fotovoltaikus ipar, az elektronika és az elektromos járművek miatt. Az energiatranzíció és a napelemek tömeges telepítése tartósan magas keresletet biztosít, amit a hatékonysági javulások sem tudtak ellensúlyozni. Ehhez társul a befektetési kereslet: 2025-ben jelentős pozíciónövekedés volt látható ETF-ekben, derivatívákban és fizikai ezüstben, miközben az eladási hullámok mérsékeltek maradtak, ami hosszabb távú befektetői szemléletet jelez. Ezzel együtt nem minden szegmens erősödött: az ékszer- és ezüstáru-piacokon a magas árak visszafogták a keresletet, különösen Indiában és más feltörekvő piacokon.