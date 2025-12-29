Még az aranynál is szebben csillog most az ezüst – ez áll a szárnyalás hátterében

Az idei év egyik legnagyobb sztorija a tőkepiacon az arany szárnyalása volt, de jobban megnézve most az ezüst csillog szebben, még ha a hétfői kereskedés során a második számú nemesfém jókorát esett az elmúlt hetek szédítő ralija után. Bár az arany is 70 százalékot drágult idén, az ezüst árfolyama több mint két és félszeresére nőtt az év elejéhez képest, amiben több tényező is fontos szerepet játszik.

Óriási hozamot ért el, aki idén az ezüstre fogadott / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az ezüst is nemesfém, ám van pár előnye az arannyal szemben

Mind a két nemesfém szárnyalásában fontos szerepet játszott a dollár értékvesztése és a geopolitikai bizonytalanság, mely biztonságos menedék keresésére sarkallta a befektetőket, így érhetett el az ezüst új csúcsokat a 2011-es korábbi rekord után. A szürke fém drágulását az is segítette a Bloomberg összefoglalója szerint, hogy szemben az arannyal, amit Warren Buffett híres mondása szerint kiásnak, hogy aztán újra a föld alá temessenek, az ezüst ipari felhasználása is egyre jelentősebb.

Az ezüst jó vezető, így számos elektronikai eszköz gyártásánál is használják, áramköröktől az elektromos autókon és akkumulátorokon át a napelemekig és egészségügyi eszközök borításáig.

Noha az árak emelkedése miatt felmerülhet az ezüst kiváltása más fémek és technológiák segítségével, az átállás időigényes folyamat. Emellett az aranyhoz hasonlóan az ezüst is népszerű ékszeralapanyag és érmék is készülnek belőle a mai napig. Az ezüst legnagyobb felhasználói Kína és India az erős ipar és a nagy lakosság miatt. Az ezüst olcsóbb az aranynál, így többek számára megfizethető, ezért a nemesfémek szárnyalásakor általában nagyobb mértékben drágul, mint az arany.

Kisebb piac, nagyobb kilengések

Az ezüst árának volatilitását a széles körű felhasználási kör mellett az is erősíti, hogy piaca sekélyebb az aranyénál. A Londonban tárolt ezüst értéke mintegy 65 milliárd dollár, míg ugyanez az arany esetében 1300 milliárd dollár, igaz, ennek jelentős része nem vásárolható vagy kölcsönözhető. Azonban míg az arany piaca mögött ott áll az a mintegy 700 milliárd dollárnyi aranytartalék, melyet főként a világ jegybankjai számára őriz a Bank of England, ami kölcsönözhető, ha a likviditás elpárolog, addig az ezüst esetében nincs hasonló támasz.