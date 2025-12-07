Álmukban sem gondolták az elemzők, mit művel a forint árfolyama: felfoghatatlan tempóban ég el a leggazdagabbak vagyona – a legolvasottabb tőkepiaci cikkek áprilisban

Az évet még gyengén kezdte a forint, a VG-nek nyilatkozó elemzők sem vártak sok jót a hazai devizától a tavasszal. Aztán a valóság valami egészen más hozott – de nem csak a devizapiacon hozott váratlanul sok izgalmat a 2025-ös esztendő.

A forint sokakat meglepett az idén / Fotó: Vémi Zoltán

A VG-poll áprilisi felvonásában arról kérdeztük a hazai elemzői közösséget, hogy vélekedésük szerint lesz-e még az idén 400 alatt az euró árfolyama. A kérdés visszatekintve kissé furcsán hat, érdemes ugyanakkor emlékezni, hogy tavasszal még a 410-es árfolyamszintet rohamozta a kurzus, és a VG-nek nyilatkozó elemzők szinte egyöntetűen arra számítottak, hogy a forint erősebb nem igazán, gyengébb viszont szinte biztosan lehet még. Az idei év végtelen tőkepiaci turbulenciája azonban rájuk cáfolt : a dollár beszakadt, miután Donald Trump elkezdte megvalósítani választási ígéreteit, ez pedig minden más devizának tered adott a szárnyalásra – a forint pedig köszönte szépen, és szinte a teljes globális mezőnyt maga mögé utasította az idén.