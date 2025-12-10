Délelőtt megingott a forint, de déli harangszóra magához tért a magyar deviza
Erősen kezdte a napot a magyar deviza, majd délelőtt érkezett egy kisebb forintgyengülési hullám. Ennek során az euró-forint visszatesztelte a tegnap letört technikai szintet, ám délre ismét magához tért a magyar fizetőeszköz.
Még mindig erős szinteken a forint
A keddi kereskedés során az euróval szemben a 384 forintos támasz alá erősödött a hazai fizetőeszköz, ami most ellenállást képez. További támaszok 381,9 és 380 forintnál találhatók, míg ellenállás 384 forintnál látható, fölötte pedig az 50 napos mozgóátlagnál, ami 386,1 forintnál rajzolódik ki.
Az euró-forint 383,1 közelében nyitott szerdán. Majd meredeken gyengülni kezdett a magyar deviza, s az euró-forint egészen 384,21-ig kúszott. Ott azonban fordult a kurzus, s előbb 383,8-ig ereszkedett, a déli harangszót pedig már 383,6 közelében hallgatta. Vagyis
szerda délelőtt visszatesztelte a kedden letört 384-es szintet.
Powell adhat impulzust a forintnak
A piacok ma az amerikai kamatdöntést várják. Ez a Fed idei utolsó kamatdöntő ülése. Amerikában továbbra is a jegybanki cél felett alakul az áremelkedés éves üteme, az elemzők rövid távon az inflációs mutatók további kismértékű emelkedésére számítanak. A szeptemberi munkaerőpiaci mutatók a vártnál kedvezőbb képet mutatnak, de az aktuális adatok hiánya és a megbízhatóságukkal kapcsolatos aggályok óvatosságra késztethetik a Fed döntéshozóit. Az aktuális árazások alapján
a piaci szereplők szinte biztosra veszik az irányadó célsáv újabb 25 bázispontos csökkentését.
Az amerikai kamatdöntés, illetve Jerome Powell beszéde a feltörekvő piaci devizáknak, köztük a forintnak is adhat impulzust.