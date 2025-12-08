Megszédült a forint, az euró és a dollár is ellépett a magyar deviza elől
A délelőtti stagnálást követően kiengedett a forint hétfő délután a főbb devizák ellenében. A piacokon alapvetően továbbra is a kivárás jellemző, a befektetők a Fed szerda esti kamatdöntésére tartogathatják a puskaport, ahol a legvalószínűbb forgatókönyv szerint 25 bázispontos kamatvágást eszközölhet az amerikai jegybank.
Az euró jegyzése a reggeli 381,8-as szintről 383,4 forntig emelkedett délután negyed négyig. Ez 0,3 százalékos leértékelődést jelent a forint számára.
A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam ezzel 329 forintig emelkedett vissza.
A régiós devizákkal összevetve vegyesen eljesít a forint. A cseh korna váltási ára stagnál, a lengyel zloty ugyanakkor 0,3 százalékkal drágul.
Az Erste elemzői a mai kereskedés kapcsán kiemelik, hogy a Fitch pénteki figyelmeztető jellegű kilátásrontása nem okozott nagy felbolydulást a piacon, a hazai devizát továbbra is védi a magas carry. A múlt heti lengyel kamatcsökkentéssel a relatív kamatkülönbözet még tovább emelkedett.
A héten a magyar inflációra és a Fed kamatdöntésre fókuszhat leginkább a forintpiac. Az év végi ünnepi időszak közeledtével már nem várhatóak óriási elmozdulások a magyar devizapiacon.
A pesti tőzsdén is gyenge a hangulat, miközben a nyugat-európai tőzsdék kisebb, vegyes irányú mozgásokat mutatnak. A hazai BUX index 0,7 száalékkal került lejjebb a kereskedés utolsó két órájára fordulva. A blue chip részvények közül az OTP egy százalékkal esik, a Mol kurzusa 0,3 százalékkal került lejjebb, a Richter papírjai egy százaékkal ereszkednek, a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,2 százalékkal csökkent.