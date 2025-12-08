Deviza
Megszédült a forint, az euró és a dollár is ellépett a magyar deviza elől

Gyenge a hangulat a pesti tőzsdén hétfőn, az OTP és a Richter vezeti az esést a blue chipek közül. A forint a délelőtti stagnálás után erejét veszítette az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2025.12.08, 15:30
Frissítve: 2025.12.08, 15:32

A délelőtti stagnálást követően kiengedett a forint hétfő délután a főbb devizák ellenében. A piacokon alapvetően továbbra is a kivárás jellemző, a befektetők a Fed szerda esti kamatdöntésére tartogathatják a puskaport, ahol a legvalószínűbb forgatókönyv szerint 25 bázispontos kamatvágást eszközölhet az amerikai jegybank.

forint, euró, dollár
Gyengült hétfő délután a forint az euróval és a dollárral szemben / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a reggeli 381,8-as szintről 383,4 forntig emelkedett délután negyed négyig. Ez 0,3 százalékos leértékelődést jelent a forint számára.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam ezzel 329 forintig emelkedett vissza.

A régiós devizákkal összevetve vegyesen eljesít a forint. A cseh korna váltási ára stagnál, a lengyel zloty ugyanakkor 0,3 százalékkal drágul.

Az Erste elemzői a mai kereskedés kapcsán kiemelik, hogy a Fitch pénteki figyelmeztető jellegű kilátásrontása nem okozott nagy felbolydulást a piacon, a hazai devizát továbbra is védi a magas carry. A múlt heti lengyel kamatcsökkentéssel a relatív kamatkülönbözet még tovább emelkedett.

A héten a magyar inflációra és a Fed kamatdöntésre fókuszhat leginkább a forintpiac. Az év végi ünnepi időszak közeledtével már nem várhatóak óriási elmozdulások a magyar devizapiacon.

A pesti tőzsdén is gyenge a hangulat, miközben a nyugat-európai tőzsdék kisebb, vegyes irányú mozgásokat mutatnak. A hazai BUX index 0,7 száalékkal került lejjebb a kereskedés utolsó két órájára fordulva. A blue chip részvények közül az OTP egy százalékkal esik, a Mol kurzusa 0,3 százalékkal került lejjebb, a Richter papírjai egy százaékkal ereszkednek, a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,2 százalékkal csökkent.

