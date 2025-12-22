Irány a pénzváltó? Meredeken gyengül a forint, elmúlt a múlt heti szóbeli intervenció hatása
Nem látszik tartósnak a forint múlt heti gyengülési hullámát követő erős oldali korrekció. Hétfőn délelőtt ismét gyengül a magyar deviza. Pedig múlt héten még az MNB alelnöke is üzent a piacnak.
Egyre meredekebb gyengülő pályán a forint
Bár az euró-forint árfolyama visszatért a múlt heti kilengés után az erős oldalra. De hétfőn reggel a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonalánál, mely jelenleg 386,20-nál húzódik, jegyezték a kurzust.
A reggeli technikai kép azt mutatta, hogy ha nem kerül tartósan a trendvonal alá a jegyzés, akkor folytatódhat az emelkedés.
- Forintgyengülés esetén a következő ellenállás 387,4-nél látható.
- Forinterősödés esetén a következő támasz az 50 napos mozgóátlag 385,34-nél.
Tőzsdenyitás előtt 386,4 közelében jegyezték a kurzust.
Majd
hétfő délelőtt meredek forintgyengülés indult.
Az euró-forint 387,321-ig szúrt fel. Vagyis elérkezett a kurzus a következő technikai ellenállásig. És délben már a 387,4-es szintet tesztelte, mely egy Fibonacci-szint. Amennyiben ezt is áttörné, akkor sorban a
- 388,50,
- 391,80,
- 392,93
szintek képeznek akadályt, illetve itt várhatóak technikai megállóak.
A befektetők ugyanis gyakran tesznek stop-loss és profit taking szignálokat a technikai szintek közelébe.
Szóban interveniált a jegybank?
A forint pályáját az is befolyásolja, hogy a múlt heti kamatdöntést követően
árnyalatnyit változott a jegybanki kommunikáció.
Különösen érdekes volt az Equilor elemzői szerint a keddi közlemény utolsó mondata:
A tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről.
Míg pénteken azt írta elemzői kommentárjában az Erste:
Miután csütörtökön 390 fölé is felszúrt a magyar deviza az euróval szemben, Kurali Zoltán, a jegybank alelnöke küldött üzeneteket a piacoknak, finomítva a keddi kommunikációt, ami valamelyest megnyugtatta a szereplőket, és 388 alá erősödött vissza a forint.
Úgy tűnik, hogy a múlt heti szóbeli intervenció hatása nem tartott sokáig. Ami azt is jelentheti, hogy aki szilveszterkor utazni akar, rohanhat valutát váltani.