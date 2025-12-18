Visszatért nyerő formájához a forint, de törékeny még a megszerzett előny

A régiós devizákkal összevetve felemás teljesítmény látható. A cseh korona 0,1 százalékkal olcsóbb, a lengyel zloty viszont 0,2 százalékkal drágul.

Az Erste délelőtti kommentárja szerint a piac még emészti a jegybanki kommunikációban történt változást. Egyébként kedvező képet festenek a gazdaság utolsó hónapjáról: érdemi javulást mutat a GKI felmérése az üzleti és fogyasztói bizalom tekintetében egyaránt. A hét utolsó napján a hazai bérdinamikára vonatkozóan kaphatunk képet október hónapra nézve.

A bankház elemzői kiemelik, csütörtökön a kamatdöntéseké a főszerep: először a BoE jön, ahol a várakozások szerint 25 bázisponttal csökkenhet az irányadó ráta, majd az EKB tarthatja a kamatokat és publikálja a legfrissebb előrejelzéseket. A tengerentúlról pedig a novemberi inflációs adat kerül a fókuszba.

A pesti tőzsdén megmaradt a jó hanguat a pozitív kezdést követően. A BUX 0,4 százalékkal erősödik, stabilan 109 ezer pont felett jár az index. A nagypapírok közül a legjobban teljesítő Richter 1,3 százalékkal emelkedik, az OTP 0,6 százalékkal, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal került feljebb. A Mol alulteljesítő 0,6 százalékos eséssel.