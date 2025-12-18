Deviza
Visszatért nyerő formájához a forint, de törékeny még a megszerzett előny

Ledolgozta csütörtök reggel összeszedett hátrányát a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A forint 0,1 százalékkal erősödk az euró ellenében, a dollárral pedig döntetlenre áll.
K. T.
2025.12.18, 12:04

Megfordult a trend csütörtök délre a forint piacán. A hazai fizetőeszköz a reggel indult gyengülést követően kapaszkodót talált, és a nap második felére már kisebb előnnyel fordulhatott rá a meghatározó devizákkal szemben.

forint, euró
Visszatért nyerő formájához a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 390 forint felett is járt délelőtt, a nap eleji 388,8-as szintről egészen 390,4-ig gyengítve a forintot. A magyar pénz innen fordult 10 óra körül, délben pedig már osmét 388,7-nél járt a kurzus, ami már 0,1 százalékos forinterőről árulkodik.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388,9537 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárral jelenleg döntetlenre áll a hazai pénz csatája, ehhez viszont az kellett, hogy a 332,9-es napközi csúcs után 331,6-ig szaladjon le a keresztárfolyam.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,8951 +0,17%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákkal összevetve felemás teljesítmény látható. A cseh korona 0,1 százalékkal olcsóbb, a lengyel zloty viszont 0,2 százalékkal drágul.

Az Erste délelőtti kommentárja szerint a piac még emészti a jegybanki kommunikációban történt változást. Egyébként kedvező képet festenek a gazdaság utolsó hónapjáról: érdemi javulást mutat a GKI felmérése az üzleti és fogyasztói bizalom tekintetében egyaránt. A hét utolsó napján a hazai bérdinamikára vonatkozóan kaphatunk képet október hónapra nézve.

A bankház elemzői kiemelik, csütörtökön a kamatdöntéseké a főszerep: először a BoE jön, ahol a várakozások szerint 25 bázisponttal csökkenhet az irányadó ráta, majd az EKB tarthatja a kamatokat és publikálja a legfrissebb előrejelzéseket. A tengerentúlról pedig a novemberi inflációs adat kerül a fókuszba.

A pesti tőzsdén megmaradt a jó hanguat a pozitív kezdést követően. A BUX 0,4 százalékkal erősödik, stabilan 109 ezer pont felett jár az index. A nagypapírok közül a legjobban teljesítő Richter 1,3 százalékkal emelkedik, az OTP 0,6 százalékkal, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal került feljebb. A Mol alulteljesítő 0,6 százalékos eséssel.

