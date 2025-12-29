Kapott egy pofont a forint, de felállt a földről és hamar visszaütött
Erős oldalon kezdte a napot a magyar deviza. Ám délután kisebb forintgyengülési hullámot láthattunk. Ezt követően azonban újra erőre kapott a forint.
Némileg erősödött a forint a múlt heti szintekhez képest. Ennek során az euró-forint árfolyama visszakorrigált a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonala közelébe, amely jelenleg 385,30-nál képez meghatározó támaszt, míg az ellenállási szintek 387,40-nál, majd 388,50-nál látszanak a grafikonon.
Az euró-forint reggel 386,7-ig süllyedt, majd 387,15 közelében nyitott.
Ezt követően azonban jött egy gyengülési hullám, mely 388,2-ig tolta fel a kurzust. Vagyis
a jegyzés áttörte a 387,4-es ellenállást.
Ám hamar visszakorrigált 387,2 közelébe a jegyzés, visszatérve a technikai szint alá. És ezt követően oldalazást láthatunk, a kurzus a támasz/ellenállási szintet teszteli.
Hasonló mozgásokat láthattunk a dollár-forint piacán is. Ugyan a 30 napos mozgóátlag alá került a dollár-forint árfolyama, amely 329,28-nál húzódik. És ennek szignifikáns letörése esetén 325 és 327 között adódnak a következő fontos támaszok, például az alsó Bollinger-szalag 325,67-nál látható.
De ma délelőtt 329,6 fölé szúrt a kurzus. Más szóval, a letört támasz visszatesztjének lehetünk tanúi a piacon.
Izgalmas szinteken jegyzik az euró-dollárt is, melynek árfolyama feltapadt az 1,1784-nél húzódó ellenállásra, ahol a 114,6 százalékos Fibo-szint látható. Az MACD technikai indikátor lefelé fordult, de még nem adott eladási jelzést, így nem lehet kizárni az ellenállás áttörését, ez esetben 1,19 felett adódna a következő fontosabb akadály. Alul a 30 és az 50 napos mozgóátlag képez támaszt, 1,1666-nél és 1,1632-nél.