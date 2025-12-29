Kapott egy pofont a forint, de felállt a földről és hamar visszaütött

Erős oldalon kezdte a napot a magyar deviza. Ám délután kisebb forintgyengülési hullámot láthattunk. Ezt követően azonban újra erőre kapott a forint.

Fotó: 10th Ring / Shutterstock

Némileg erősödött a forint a múlt heti szintekhez képest. Ennek során az euró-forint árfolyama visszakorrigált a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonala közelébe, amely jelenleg 385,30-nál képez meghatározó támaszt, míg az ellenállási szintek 387,40-nál, majd 388,50-nál látszanak a grafikonon.

Az euró-forint reggel 386,7-ig süllyedt, majd 387,15 közelében nyitott.

Ezt követően azonban jött egy gyengülési hullám, mely 388,2-ig tolta fel a kurzust. Vagyis

a jegyzés áttörte a 387,4-es ellenállást.

Ám hamar visszakorrigált 387,2 közelébe a jegyzés, visszatérve a technikai szint alá. És ezt követően oldalazást láthatunk, a kurzus a támasz/ellenállási szintet teszteli.