Megrogyott a forint, nagyot ütött rajta az euró, a font, de még a cseh korona is

Gyengüléssel indította az év utolsó teljes hetét a forint, amely a főbb devizákkal szemben és a régiós fizetőeszközökkel szemben egyaránt alulmaradt hétfő délutánig. A piacok még a jegybank múlt heti kamattartása mellett kiadott, enyhébb hangvételű üzeneteit emésztik.

Gyengélkedik a forint a hét elején / Fotó: Vémi Zoltán

A magyar pénz különösen az euróval szemben rontott a pozícióin. A reggeli, 386,4-es szintről 388,5-ig emelkedett a közös európai fizetőeszköz jegyzése délután három óráig. Ez fél százalékos forintgyengülésnek felel meg.