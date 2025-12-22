Deviza
EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,58 +0,13% GBP/HUF444,64 +0,67% CHF/HUF417,01 +0,5% PLN/HUF92,16 +0,26% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,98 +0,54% EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,58 +0,13% GBP/HUF444,64 +0,67% CHF/HUF417,01 +0,5% PLN/HUF92,16 +0,26% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,98 +0,54%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 807,31 +0,36% MTELEKOM1 788 -1,57% MOL2 870 +1,6% OTP35 430 +0,37% RICHTER9 710 -0,26% OPUS547 -0,55% ANY7 080 +1,13% AUTOWALLIS149,5 +0,33% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 078,65 +0,6% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,72 +0,01% BUX110 807,31 +0,36% MTELEKOM1 788 -1,57% MOL2 870 +1,6% OTP35 430 +0,37% RICHTER9 710 -0,26% OPUS547 -0,55% ANY7 080 +1,13% AUTOWALLIS149,5 +0,33% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 078,65 +0,6% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,72 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint árfolyam
cseh korona
dollár
euró

Megrogyott a forint, nagyot ütött rajta az euró, a font, de még a cseh korona is

Jelentősen gyengült hétfő délután a hazai fizetőeszköz. A forint szinte az összes fontos devizával szemben alulteljesít, az euró fél százalékkal drágul.
K. T.
2025.12.22, 15:14
Frissítve: 2025.12.22, 15:27

Gyengüléssel indította az év utolsó teljes hetét a forint, amely a főbb devizákkal szemben és a régiós fizetőeszközökkel szemben egyaránt alulmaradt hétfő délutánig. A piacok még a jegybank múlt heti kamattartása mellett kiadott, enyhébb hangvételű üzeneteit emésztik.

forint, euró, dollár
Gyengélkedik a forint a hét elején / Fotó: Vémi Zoltán

A magyar pénz különösen az euróval szemben rontott a pozícióin. A reggeli, 386,4-es szintről 388,5-ig emelkedett a közös európai fizetőeszköz jegyzése délután három óráig. Ez fél százalékos forintgyengülésnek felel meg.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388,6514 +0,51%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár árfolyama 329,3 forintról 330,6 forintig emelkedett ezzel párhuzamosan, 0,2 százalékkal leértékelve a hazai fizetőeszköt.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
330,5785 +0,13%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A svájci frank fél százalékkal, az angol font pedig 0,65 százalékkal erősödött a forint ellenében, amely a régiós devizákkal összevetve is alulteljesít ma. A lengyel zlotyt 0,2 százalékkal drágábban, 92,1 forinton, a cseh koronát pedig 0,6 százalékkal magasabban, 16 forinton váltják.

CZK / HUF árfolyam
Cseh korona árfolyam (CZK/HUF)
15,9793 +0,54%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A pesti tőzsdén bizakodó a hangulat, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb 15 óráig, az index ezzel csúcsközelben, 110 700 pont felett jár. 

A hazai részvénypiacot a Mol húzza leginkább, az olajtársaság papírjai 1,6 százalékkal emelkednek. Az OTP 0,1 százalékkal került feljebb, a Richter viszont 0,3 százalékkal ereszkedik, a Magyar Telekom részvényeit pedig 1,3 százalékkal ütötték lejjebb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1402 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu