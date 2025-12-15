Deviza
Megjött a forint ereje, a dollár és az euró is lemaradóban a magyar pénzzel szemben

Javítani tudott hétfő délután a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A forint az euróval és a dollárral szemben is erősödik, de a régiós pénzek közül is kiemelkedik.
K. T.
2025.12.15, 15:11
Frissítve: 2025.12.15, 15:15

A nap eleji gyengülést követően sikerült kapaszkodót találni a forintnak a főbb devizákkal szemben, a délután második felére már némi előnnyel fordulhatott rá a hazai pénz.

forint, euró, dollár
Megindult a forint hétfő délután / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb hétfő délután három órára, a reggel még 386-os szintet alulról súroló kurzus 385 forint alá jött vissza.

A dollárhoz képest szintén 0,1 százalékot javított a forint, a keresztárfolyam 327,7 forintig húzódott vissza.

A régiós fizetőeszközökkel összevetve is kisebb forintelőny látható: a cseh korona 0,2 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty váltási árfolyama pedig 0,05 százalékkal ereszkedett lejjebb.

Az Erste jegyzetében kiemeli, hogy kedden az MNB-re figyelnek a befektetők. Az elemzők szerint az elmúlt hónapok tükrében a jegybank lefelé módosíthatja az inflációs előrejelzését, ennek ellenére nem várható változtatás a kamatokon. Érdekes lehet, hogy miként kommunikálják majd a jövő év elejére várható, átmenetileg rendkívül alacsony, cél alatti számokat.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384,9115 +0,04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az euró/dollár kurzus szempontjából pedig az amerikai konjunktúra adatokra és az EKB kamatdöntését érdemes figyelni, utóbbira szokás szerint csütörtök délután. Összességben ez a hét zárja az évet érdemi események szempontjából - emeli ki az Erste.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
327,3322 -0,13%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A pesti tőzsdén is pozitív a hangulat, a BUX index 0,3 százalékkal erősödik, 109 885 pontig. A hazai blue chip részvények közül a kedvező amerikai hírre 1,9 százalékkal ralizó Richter teljesít a legjobban. Az OTP 0,1 százalékkal drágul, a Mol papírjai viszont ugyanilyen mérétkben ereszkednek. A leggyengébben teljesítő nagypapír, a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékkal esik.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1388 cikk

 

 

