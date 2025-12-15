Megjött a forint ereje, a dollár és az euró is lemaradóban a magyar pénzzel szemben

A nap eleji gyengülést követően sikerült kapaszkodót találni a forintnak a főbb devizákkal szemben, a délután második felére már némi előnnyel fordulhatott rá a hazai pénz.

Megindult a forint hétfő délután / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb hétfő délután három órára, a reggel még 386-os szintet alulról súroló kurzus 385 forint alá jött vissza.

A dollárhoz képest szintén 0,1 százalékot javított a forint, a keresztárfolyam 327,7 forintig húzódott vissza.

A régiós fizetőeszközökkel összevetve is kisebb forintelőny látható: a cseh korona 0,2 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty váltási árfolyama pedig 0,05 százalékkal ereszkedett lejjebb.

Az Erste jegyzetében kiemeli, hogy kedden az MNB-re figyelnek a befektetők. Az elemzők szerint az elmúlt hónapok tükrében a jegybank lefelé módosíthatja az inflációs előrejelzését, ennek ellenére nem várható változtatás a kamatokon. Érdekes lehet, hogy miként kommunikálják majd a jövő év elejére várható, átmenetileg rendkívül alacsony, cél alatti számokat.