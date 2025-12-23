Deviza
Ütik a forintot, már 391-be kerül az euró – kritikus mondatok állhatnak a szabadesés mögött

Nem tudott talpra állni a hazai fizetőeszköz kedd délelőtt. A forint a nemzetgazdasági miniszter szavaira kezdett újabb, jelentős gyengülésbe. Nagy Márton az Index kedden megjelent interjújában arról beszélt: a magyar gazdaság az alacsonyabb kamatokra vár, és ha a Varga Mihály vezette jegybank óvatosabb is, a lépést még mindig jobb később meghozni, mint soha.
K. T.
2025.12.23, 11:07
Frissítve: 2025.12.23, 11:22

Továbbra is gyengélkedik a forint, ami az előző héten, az MNB kamatdöntését követő galamblelkű monetáris politikai üzenetek következtében került lejtőre. A trend kedden sem tört meg, sőt, az esés fokozódott kedden, közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt. A mai fointesés mögött Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavai állhatnak, aki ismét a kamatcsökkentés mellett tört lándzsát, és a kormány árszabályozó politikája mellett is kiállt egy friss interjúban.

Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése kedd délelőtt stabilan a 390-es szint fölé került, rövid ideig 391 felett is járt a keresztárfolyam. Fél 11-kor 390,9 foint volt a váltási árfolyam, ez 0,6 százalékos leértékelődést jelent a hazai pénz számára.

A dollár 0,3 százalékot drágult, a keresztárfolyam átlépte a 331,7-es szintet. 

A svájci frankot 0,8 százalékkal magasabban, 420,5 forinton, az angol fontot 0,6 százalékkal drágábban, 447,6 forinton váltják.

A forint gyengülése mögött hazai okok állhatnak, amit az is alátámaszt, hogy a régiós fizetőeszközök is elszaladtak mellette: a cseh korona 0,6 százalékkal kerül többe, a lengyel zloty ára pedig 0,3 százalékkal került feljebb. 

Nagy Márton szavaira reagálhat a forint

A Bloomberg szerint a forint ma Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavaira gyengült, a gazdasági csúcstárca vezetője ugyanis egy interjúban ismét kamatcsökkentést szorgalmazott, és megkérdőjelezte a jegybank politikáját, amely a valuta erősödéséhez vezetett.

Ha az inflációt nézzük – és hangsúlyozom, hogy a jegybank elsődleges célja is az inflációra vonatkozik –, akkor ebből a szempontból a kamatcsökkentés lehetősége megnyílt. Mi már korábban is így láttuk, de ha a jegybank óvatosabb, akkor azt mondom, jobb később, mint soha. A gazdaság ugyanis alacsonyabb kamatokra vár, ez a Széchenyi Kártya hitelei iránt – ezek a rendkívül kedvező fix 3 százalékos kkv-hitelek – jelentkező óriási keresletből egyértelműen látszik. Gyakori érv, hogy gyenge a külső kereslet, ezért a kamatcsökkentés nem élénkítené a hitelezést, de ezt a tapasztalatok, mint arra utaltam, nem igazolják. Ha a kamatszint alacsonyabb lenne, nem kellene költségvetési pénzből kamattámogatást adni. Így viszont a szigorú jegybanki kamatpolitika miatt a költségvetésnek tízmilliárdos, akár százmilliárdos terhet kell átvállalnia, miközben ez a növekedést sem segíti

– jelentette ki az Indexnek.

A lap külön megkérdezte azt is, hogy ez most egy kritika-e a monetáris politikával szemben, erre azt válaszolta Nagy Márton:

A jegybank elsődleges feladata az infláció letörése, és ebben nem akartuk akadályozni. A gazdaságra gyakorolt mellékhatásokat viszont nem hagyhattuk figyelmen kívül. Ezért nyitottuk meg a fix 3 százalékos hiteltermékeket: a Széchenyi Kártyát, az Otthon Startot, amelyek mellett további konstrukciók is rendelkezésre állnak. Ezekkel lényegében átvállaltuk a magas kamatszint gazdasági terheit, és lehetővé tettük, hogy a vállalkozások és a lakosság továbbra is kedvezőbb finanszírozáshoz jussanak. Így a jegybank nyugodtan fókuszálhatott az inflációra, miközben mi enyhítettük a szigorú monetáris politika növekedésre gyakorolt negatív hatásait.

Jó a viszonyuk Varga Mihállyal 

A tárcavezető a lapnak egyébként kiegyensúlyozottnak nevezte a kapcsolatát varga Mihály MNB-elnökkel, különösen Matolcsy György előző jegybankvezér ciklusához képest, amikor szerinte a piacot vezetni akaró jegybanki gondolkodás volt jellemző. Varga Mihály ezzel szemben inkább a piacot követő megközelítést képviseli: megnézi, mit csinál a piac, mire reagál, és azt képezi le a döntéseiben. A miniszter szerint "nincs olyan, hogy jó vagy rossz megközelítés, csak eltérő, egyszerűen csak más filozófia." 

A gazdasági tárca vezetője megvédte a kormány piaci működésbe beavatkozó lépéseit, a többi között az árrésstopot is. 

Vannak olyan területek, ahol nincs valódi verseny, ahol torzulások alakulnak ki. Ilyenkor a piac nem képes magát korrigálni, és ott be kell avatkozni

  – magyarázta Nagy Márton, aki elismerte, nem idegen tőle a piaci beavatkozás gondolata. 

Lehet azt mondani, hogy torzítjuk a piacot, de valójában egy már meglévő torzulásra reagálunk. A piaci beavatkozásnak elvileg rövid távúnak kell lennie, ezt én is így gondolom. A kérdés mindig az, hogy mikor és hogyan lehet kivezetni

 – hangsúlyozta.

