Belökte a forint szekerét az amerikai jegybank – hirtelen lett nagyon olcsó az euró és a dollár

Jelentősen erősödött a hazai fizetőeszköz csütörtök délelőtt, amihez a Fed előző esti kamatvágása adta meg a lendületet. A forint fél százalékot nyert az euróval szemben, a dorráron 0,6 százalékot hozott.
K. T.
2025.12.11, 12:06

Az amerikai jegybank szerda esti kamatvágása helyzetbe hozta a forintot, a hazai fizetőeszköz csütörtök délelőtt jelentősen erősödött a főbb devizákkal összevetve.

Nagy menetelésben délelőtt a forint / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

Az euró/forint devizapár jegyzése fél százalékkal került lejjebb, egészen 381,3 forintig. A nap elején még 382,9 forintot kértek a közös európai pénzért.

A dollár ellenében mg nagyobbat, 0,6 százalékot nyert a forint. A váltási árfolyam 325,6-os szintig ereszkedett le ezzel.

A régiós devizák között is remekel a forint. A cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty 0,5 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste délelői elemzői jegyzetében arról ír, a Fed kamatdöntése jót tett a forintnak, enyhe erősödést mutatott a 25 bázispontos kamatcsökkentés után. Az elkövetkező napokban a fókusz egyre inkább itthonra, az MNB közelgő, jövő keddi kamatdöntésére terelődhet. Az elemzők szerint nem valószínű változtatás sem a kamatszintekben, sem a kommunikációban. 

A tartósan szigorú monetáris kondíciók várhatóan továbbra is stabilan tartják a forintot a rövid távon emelkedő költségvetési kockázatok közepette

 – vélik az Ersténél.

A pesti tőzsde is lendületet vett a mínuszos nyitást követően, és délig egészen szép erősödést tudott felmutatni. A BUX index 0,8 százalékkal került feljebb, 109 470 pontig. 

A börzét az OTP húzza egyedül a bue chipek közül, a dupla céláremelésnek is köszönhetően 2,3 százalékkal ralizik a bankpapír. A Mol árfolyama eközben 0,7 százalékkal csökkent, a Richter kurzusa 0,3 százalékkal ereszkedett, a Magyar Telekom részvényei pedig 1,1 százalékkal estek.

A nyugat-európai piacokon optimista a hangulat, a frankfurti DAX 0,1 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,3 százalékkal, a londoni FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal emelkedik.

