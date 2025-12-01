Friss munícióhoz jutva folytatta diadalmenetét a forint

A Moody's hitelminősítő pénteken végül megerősítette Magyarország adósbesorolását, meghagyva a negatív kilátást. Az intézet kiemelte, hogy a 2026-os választás után erősebb fiskális konszolidációra számítanak, 2 százalék fölött növekvő gazdaság mellett - írja az MBH Bank.

Az Erste a forintárfolyama közeljövőbeli alakulása kapcsán pedig egyebek mellett azt hangsúlyozza, hogy december első hetében a hazai konjunktúra kerül a középpontba. Megismerhetjük a harmadik negyedéves GDP részleteit, valamint megérkeznek az első tényleges adatok az utolsó három hónap tekintetében.

A külkereskedelmi adatok stabil egyenlegről tanúskodnak október hónapra vonatkozóan. Emellett megugrott a hazai BMI (beszerzésimenedzser-index) a novemberi felmérés alapján, ami kedvező előjel az ipari termelés tekintetében.

A Moody’s után most pénteken a Fitch értékelése következik, ahol az eddigi stabil kilátáson áll a magyar gazdaság két besorolással a befektetésre nem ajánlott kategória felett. Nem lenne meglepő, ha a kilátás stabilról negatívra változna a pénteki döntéssel.

A dollár amúgy az euró ellenében is visszavonulót fújt. A közösségi deviza egységéért már 1,164 dollárt kell adni a bankközi devizapiacon.

Az zöldhasú gyengülése mögött az elemzők az amerikai jegybank, a Federal Reserve döntéshozóinak galamblelkületű megjegyzéseit látják döntő jelentőségűnek, melyek felélesztették a decemberi ülésen várható 25 bázispontos kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat.

A CME FedWatch Tool szerint a piacok újfent körülbelül 90 százalékos esélyt áraznak a jövő heti kamatcsökkentésre.