Friss munícióhoz jutva folytatta diadalmenetét a forint
Amint a Moody's pénteki döntése ismeretében már várható volt, hétfőn is folytatódik a forint diadalmenete, hiszen nem rontott hazánk adósbesorolásán a hitelminősítő, ami friss munícióval látta el a befektetőket.
Kora délutánig az euró árfolyama 0,3 százalékkal, markánsan 381 forint alá, jelesül 380,58 forintra süllyedt.
A dollár sem igazán mutogatja az izmait, 15 óra előtt néhány perccel egészen 327 forintig szakadt a kurzusa, azaz közel 0,6 százalékkal gyengült pénteki záróárfolyamához mérten.
A Moody's hitelminősítő pénteken végül megerősítette Magyarország adósbesorolását, meghagyva a negatív kilátást. Az intézet kiemelte, hogy a 2026-os választás után erősebb fiskális konszolidációra számítanak, 2 százalék fölött növekvő gazdaság mellett - írja az MBH Bank.
Az Erste a forintárfolyama közeljövőbeli alakulása kapcsán pedig egyebek mellett azt hangsúlyozza, hogy december első hetében a hazai konjunktúra kerül a középpontba. Megismerhetjük a harmadik negyedéves GDP részleteit, valamint megérkeznek az első tényleges adatok az utolsó három hónap tekintetében.
A külkereskedelmi adatok stabil egyenlegről tanúskodnak október hónapra vonatkozóan. Emellett megugrott a hazai BMI (beszerzésimenedzser-index) a novemberi felmérés alapján, ami kedvező előjel az ipari termelés tekintetében.
A Moody’s után most pénteken a Fitch értékelése következik, ahol az eddigi stabil kilátáson áll a magyar gazdaság két besorolással a befektetésre nem ajánlott kategória felett. Nem lenne meglepő, ha a kilátás stabilról negatívra változna a pénteki döntéssel.
A dollár amúgy az euró ellenében is visszavonulót fújt. A közösségi deviza egységéért már 1,164 dollárt kell adni a bankközi devizapiacon.
Az zöldhasú gyengülése mögött az elemzők az amerikai jegybank, a Federal Reserve döntéshozóinak galamblelkületű megjegyzéseit látják döntő jelentőségűnek, melyek felélesztették a decemberi ülésen várható 25 bázispontos kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat.
A CME FedWatch Tool szerint a piacok újfent körülbelül 90 százalékos esélyt áraznak a jövő heti kamatcsökkentésre.