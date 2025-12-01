Deviza
EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF407.83 -0.41% PLN/HUF90.01 -0.12% RON/HUF74.85 -0.05% CZK/HUF15.76 -0.14% EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF407.83 -0.41% PLN/HUF90.01 -0.12% RON/HUF74.85 -0.05% CZK/HUF15.76 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59% BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Friss munícióhoz jutva folytatta diadalmenetét a forint

Erősödött az euróval és a dollárral szemben is a magyar fizetőeszköz hétfőn, az euró kurzusa már a 380 forintos lélektani határhoz közelített a kereskedési nap végeztével.
Murányi Ernő
2025.12.01, 19:36

Amint a Moody's pénteki döntése ismeretében már várható volt, hétfőn is folytatódik a forint diadalmenete, hiszen nem rontott hazánk adósbesorolásán a hitelminősítő, ami friss munícióval látta el a befektetőket. 

forint Illustrations Of The Moody's Rating Agency
A Moody's döntése adta a friss muníciót a forinterősödéshez / Fotó: NurPhoto via AFP

Kora délutánig az euró árfolyama 0,3 százalékkal, markánsan 381 forint alá, jelesül 380,58 forintra süllyedt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
380.8073 -0.23%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár sem igazán mutogatja az izmait, 15 óra előtt néhány perccel egészen 327 forintig szakadt a kurzusa, azaz közel 0,6 százalékkal gyengült pénteki záróárfolyamához mérten.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
328.084 -0.26%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A Moody's hitelminősítő pénteken végül megerősítette Magyarország adósbesorolását, meghagyva a negatív kilátást. Az intézet kiemelte, hogy a 2026-os választás után erősebb fiskális konszolidációra számítanak, 2 százalék fölött növekvő gazdaság mellett - írja az MBH Bank.

Az Erste a forintárfolyama közeljövőbeli alakulása kapcsán pedig egyebek mellett azt hangsúlyozza, hogy december első hetében a hazai konjunktúra kerül a középpontba. Megismerhetjük a harmadik negyedéves GDP részleteit, valamint megérkeznek az első tényleges adatok az utolsó három hónap tekintetében. 

A külkereskedelmi adatok stabil egyenlegről tanúskodnak október hónapra vonatkozóan. Emellett megugrott a hazai BMI (beszerzésimenedzser-index) a novemberi felmérés alapján, ami kedvező előjel az ipari termelés tekintetében. 

A Moody’s után most pénteken a Fitch értékelése következik, ahol az eddigi stabil kilátáson áll a magyar gazdaság két besorolással a befektetésre nem ajánlott kategória felett. Nem lenne meglepő, ha a kilátás stabilról negatívra változna a pénteki döntéssel.

A dollár amúgy az euró ellenében is visszavonulót fújt. A közösségi deviza egységéért már 1,164 dollárt kell adni a bankközi devizapiacon.

Az zöldhasú gyengülése mögött az elemzők az amerikai jegybank, a Federal Reserve döntéshozóinak galamblelkületű megjegyzéseit látják döntő jelentőségűnek, melyek felélesztették a decemberi ülésen várható 25 bázispontos kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat. 

A CME FedWatch Tool szerint a piacok újfent körülbelül 90 százalékos esélyt áraznak a jövő heti kamatcsökkentésre.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1365 cikk

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu