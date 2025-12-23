Deviza
Nagy botlással kezdett a forint, a pesti tőzsde csúcsdöntésre indulhat

Felfelé vette az irányt kedden a pesti tőzsde, a BUX pár száz pontra van csak a történelmi csúcsától, az emelkedést a Richter vezeti. A forint nagyot gyengült, az eurót 390 forint felett jegyzik.
K. T.
2025.12.23, 09:09
Frissítve: 2025.12.23, 09:16

Optimista hangulatban indult a kereskedés kedden a pesti tőzsdén. A BUX index 0,1 százalékkal kapaszkodott feljebb, 111 001 pontra, ezzel karnyújtásnyira került a mindenkori csúcsától.

forint, BUX, pesti tőzsde
A forint gyengül, de a pesti tőzsde csúcsdöntésre készül kedden / Fotó: Vémi Zoltán

A Budapesti Értéktőzsde blue chip részvényei közül A Richter árfolyama 0,6 százalékkal 9730 forintig erősödött, a Magyar Telekom kurzusa 0,4 százalékkal 1808 forintra emelkedett, a Mol papírjai 0,1 százalékkal 2886 forintra ereszkedtek, az OTP árfolyama pedig nem mozdult el közvetlenül a nyitást követően a hétfői 35 450 fontos történelmi csúcsról.

A forint gyengülése folytatódott kedd reggel is a főbb devizákhoz képest. A befektetők a jegybank múlt heti kamatdöntését követő, lazítás irányába mutató kommunikációját követően kezdték el adni a hazai fizetőeszközt.

Az euró jegyzése 391,4 forint felett is járt kilenc óra előtt, és még a tőzsdenyitáskor is bőven a 390-es szint felett, 390,4 forintnál járt a keresztárfolyam. Ez majdnem félszázalékos forintgyengülés.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
390,4725 +0,47%
A dollár 0,2 százalékkal drágult, a váltási árfolyam ezzel 331,4 forintig emelkedett.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,3453 +0,3%
A svájci frankkal és az angol fonttal szemben fél-fél százalékkal értékelődött le a hazai fizetőeszköz, amely a régiós pénzekhez képest is gyengének tűnik. A cseh korona fél százalékkal, a lengyel zloty 0,4 százalékkal kerül többe.

Délután az év utolsó kormányinfóján hangozhatnak el olyan bejelentések a kabinet részéről, melyek a csendesebb év végi kereskedésben befolyásolhatják a forint árfolyamát.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1404 cikk

 

