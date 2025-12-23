Nagy botlással kezdett a forint, a pesti tőzsde csúcsdöntésre indulhat
Optimista hangulatban indult a kereskedés kedden a pesti tőzsdén. A BUX index 0,1 százalékkal kapaszkodott feljebb, 111 001 pontra, ezzel karnyújtásnyira került a mindenkori csúcsától.
A Budapesti Értéktőzsde blue chip részvényei közül A Richter árfolyama 0,6 százalékkal 9730 forintig erősödött, a Magyar Telekom kurzusa 0,4 százalékkal 1808 forintra emelkedett, a Mol papírjai 0,1 százalékkal 2886 forintra ereszkedtek, az OTP árfolyama pedig nem mozdult el közvetlenül a nyitást követően a hétfői 35 450 fontos történelmi csúcsról.
A forint gyengülése folytatódott kedd reggel is a főbb devizákhoz képest. A befektetők a jegybank múlt heti kamatdöntését követő, lazítás irányába mutató kommunikációját követően kezdték el adni a hazai fizetőeszközt.
Az euró jegyzése 391,4 forint felett is járt kilenc óra előtt, és még a tőzsdenyitáskor is bőven a 390-es szint felett, 390,4 forintnál járt a keresztárfolyam. Ez majdnem félszázalékos forintgyengülés.
A dollár 0,2 százalékkal drágult, a váltási árfolyam ezzel 331,4 forintig emelkedett.
A svájci frankkal és az angol fonttal szemben fél-fél százalékkal értékelődött le a hazai fizetőeszköz, amely a régiós pénzekhez képest is gyengének tűnik. A cseh korona fél százalékkal, a lengyel zloty 0,4 százalékkal kerül többe.
Délután az év utolsó kormányinfóján hangozhatnak el olyan bejelentések a kabinet részéről, melyek a csendesebb év végi kereskedésben befolyásolhatják a forint árfolyamát.