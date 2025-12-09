Javuló infláció plusz kőkemény MNB, ebből győztesen jön ki a forint

A kedd reggeli inflációs közlemény előtt jól láthatóan remegni méltóztatott a devizapiaci befektetők keze, hiszen száguldásba kezdett az euró forintban mért árfolyama. A hangulatot aztán egy vödör hidegvízként hűtötték le a KSH fél kilenckor kijövő, kedvező számai. Egy év után ugyanis novemberben visszatért a jegybank maximum 4 százalékos toleranciasávjába az infláció Magyarországon.

Jó csillagzat jött össze a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Továbbra is jó üzlet a forint vásárlása

Noha a hírnek tulajdonképpen – az ökölszabály szerint – gyengítenie kellett volna a hazai devizát, hiszen ilyen esetben nő a valószínűsége az alapkamat csökkentésének, ám Varga Mihály, az MNB elnöke és a monetáris tanács tagjai nyilatkozataikból ítélve olyannyira eltökéltek az erős forint és ezen keresztül az infláció további csökkentése mellett, hogy a friss adat éppen fordított hatást váltott ki.

Ha ugyanis nem várható az elkövetkező időszakban kamatvágás Magyarországon, miközben a fogyasztói áremelkedés üteme lassul, úgy továbbra is jó, sőt az eddiginél is jobb üzlet a forintvásárlás, akár a carry trade ügyletek keretében is, mivel a magas forintkamatok learatását nem vagy jóval kevésbé veszélyezteti a forintkurzus esetleges megcsúszása, sőt, még tovább is emelkedhet a magyar fizetőeszköz árfolyama, ami még extra profitot is hozhat a forintban bízó devizakereskedőknek.

Az idén már nem csökkent kamatot az MNB

Tegnap (hétfőn) erőteljes felpattanást láthattunk az euró-forint árfolyamában, a 384-es ellenállás felett zárt a jegyzés – írja az Equilor Befektetési Zrt.

Ma azonban a vártnál alacsonyabb infláció forinterősödést indított, mivel csökken az inflációs különbözet, ugyanakkor az MNB kommunikációjában a jövő héten még nem várható érdemi változás

– teszik hozzá.

Ugyanakkor érdemes figyelni az új inflációs jelentés keretszámaira, a legutóbbi jegyzőkönyvben jelezték, hogy ez befolyásolja majd a jövő évi monetáris politikát.

A 30 napos mozgóátlag 383,83-nál jelent ellenállást, illetve a 384-es szintre kell külön figyelni a következő napokban. Áttörése esetén 386,23-nál és 387 közelében adódnának újabb akadályok.