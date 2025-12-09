Javuló infláció plusz kőkemény MNB, ebből győztesen jön ki a forint
A kedd reggeli inflációs közlemény előtt jól láthatóan remegni méltóztatott a devizapiaci befektetők keze, hiszen száguldásba kezdett az euró forintban mért árfolyama. A hangulatot aztán egy vödör hidegvízként hűtötték le a KSH fél kilenckor kijövő, kedvező számai. Egy év után ugyanis novemberben visszatért a jegybank maximum 4 százalékos toleranciasávjába az infláció Magyarországon.
Továbbra is jó üzlet a forint vásárlása
Noha a hírnek tulajdonképpen – az ökölszabály szerint – gyengítenie kellett volna a hazai devizát, hiszen ilyen esetben nő a valószínűsége az alapkamat csökkentésének, ám Varga Mihály, az MNB elnöke és a monetáris tanács tagjai nyilatkozataikból ítélve olyannyira eltökéltek az erős forint és ezen keresztül az infláció további csökkentése mellett, hogy a friss adat éppen fordított hatást váltott ki.
Ha ugyanis nem várható az elkövetkező időszakban kamatvágás Magyarországon, miközben a fogyasztói áremelkedés üteme lassul, úgy továbbra is jó, sőt az eddiginél is jobb üzlet a forintvásárlás, akár a carry trade ügyletek keretében is, mivel a magas forintkamatok learatását nem vagy jóval kevésbé veszélyezteti a forintkurzus esetleges megcsúszása, sőt, még tovább is emelkedhet a magyar fizetőeszköz árfolyama, ami még extra profitot is hozhat a forintban bízó devizakereskedőknek.
Az idén már nem csökkent kamatot az MNB
Tegnap (hétfőn) erőteljes felpattanást láthattunk az euró-forint árfolyamában, a 384-es ellenállás felett zárt a jegyzés – írja az Equilor Befektetési Zrt.
Ma azonban a vártnál alacsonyabb infláció forinterősödést indított, mivel csökken az inflációs különbözet, ugyanakkor az MNB kommunikációjában a jövő héten még nem várható érdemi változás
– teszik hozzá.
Ugyanakkor érdemes figyelni az új inflációs jelentés keretszámaira, a legutóbbi jegyzőkönyvben jelezték, hogy ez befolyásolja majd a jövő évi monetáris politikát.
A 30 napos mozgóátlag 383,83-nál jelent ellenállást, illetve a 384-es szintre kell külön figyelni a következő napokban. Áttörése esetén 386,23-nál és 387 közelében adódnának újabb akadályok.
A forint az euró mellett kedden délelőtt a dollárral szemben is erősödött.
Az euró kurzusa valamivel dél előtt – 0,3 százalékos csökkenést követően – 383,5 forintnál járt, míg a dolláré 0,4 százalékkal, 329,4 forint alá esett.
Az euró ugyanakkor minimális mértékben, 1,1644 dollárra erősödött.