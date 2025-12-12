Megint ütik a forintot, pénteken hol lesz a megálló?
A csütörtökire kísértetiesen emlékeztető mozgásokat mutat a forint a pénteken is. A hét utolsó munkanapján az euróhoz, a dollárhoz, sőt a többi meghatározó európai, valamint a régiós devizákhoz mérten is markánsan gyengült a magyar fizetőeszköz.
Az euró 11 óra után már újra 384 forint fölött járt, a dollár árfolyama pedig 327,4 körül ingadozott, ami rendre 0,3, illetve 0,4 százalékos forintgyengülésnek felel meg a csütörtöki záróárfolyamokhoz képest.
A csütörtöki kereskedés során délután 385 felett is járt az euró-forint árfolyam, miután az Európai Bizottság bejelentette, hogy kötelezettségszegési-eljárást indít Magyarországgal szemben az árrésstop miatt, illetve ezzel egy időben megjelent egy Orbán Viktorról szóló cikk a Bloombergen, ami az elnöki rendszerre történő átállás lehetőségét latolgatta – írja az Equilor Befektetési Zrt.
Estére ismét 383 alá erősödött a hazai deviza az euróval szemben. Támasz 381,88 és 380 forintnál húzódik, míg ellenállás 383,43 és 384 forintnál adódhat
– teszik hozzá.
Eközben az euró-dollár devizapárnál megállt az eddigi emelkedő trend, sőt az euró némileg, mintegy 0,1 százalékkal még gyengült is a zöldhasú ellenében.
Pénteken késő délelőtt a közösségi deviza egységéért 1,173 dollárt kellett adni a bankközi devizapiacon.
A héten már nem jön ki adat az óceán egyik partján sem. A következő, utolsó teljes idei héten lesz még esemény bőven, ami megmozgathatja a piacokat: EKB kamatdöntés és számos, a leállás miatt késő tengerentúli adatpublikáció vár ránk majd
– emelte ki az Erste.