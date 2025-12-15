Deviza
EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF327.87 +0.03% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF411.86 +0.04% PLN/HUF91.24 +0.16% RON/HUF75.63 +0.06% CZK/HUF15.85 +0.02% EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF327.87 +0.03% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF411.86 +0.04% PLN/HUF91.24 +0.16% RON/HUF75.63 +0.06% CZK/HUF15.85 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,992.28 +0.35% MTELEKOM1,758 -0.68% MOL2,942 +0.07% OTP34,440 +0.12% RICHTER9,890 +1.82% OPUS570 +2.28% ANY6,960 -0.86% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,030.47 -0.14% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,419.16 +0.95% BUX109,992.28 +0.35% MTELEKOM1,758 -0.68% MOL2,942 +0.07% OTP34,440 +0.12% RICHTER9,890 +1.82% OPUS570 +2.28% ANY6,960 -0.86% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,030.47 -0.14% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,419.16 +0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Forint: most már minden tekintet az MNB-re szegeződik

Se le, se fel, beragadt a magyar pénznem kurzusa. A forintpiac befektetői már az MNB keddi döntését várják, csütörtökön pedig az EKB kavarhat hullámokat.
Murányi Ernő
2025.12.15, 12:35
Frissítve: 2025.12.15, 12:47

Hétfőn délelőtt is gyakorlatilag a pénteki szintjén libikókázik a forint árfolyama, azaz bár nem folytatódik az esés, ám nem is tud visszatámadni a hazai fizetőeszköz.

forint Magyar Nemzeti Bank, MNB, jegybankOtthon Start programkiberbiztonság, adat
Az MNB döntése előtt lecövekelt a forint árfolyama / Fotó: Shutterstock

Befagyott az euró-forint

Az euró némileg gyengült ugyan késő délelőttre, de még mindig 385 forint felett, jelesül momentán 385,1 forint körül ingadozik.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár árfolyama is lefelé korrigált egy leheletnyivel, jelenleg 327,98 forint környékén kötik a zöldhasúra az ügyleteket a bankközi devizapiacon. 

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A piac már a Magyar Nemzeti Bank idei utolsó kamatdöntésére vár, amely kedden 14 órakor esedékes, legalábbis akkorra várható a közlemény megjelenése.

Az Erste úgy véli, hogy az elmúlt hónapok tükrében a jegybank lefelé módosíthatja az inflációs előrejelzését, ennek ellenére 

nem várható változtatás a kamatokon.

Érdekes lehet, hogy miként kommunikálják majd a jövő év elejére várható, átmenetileg rendkívül alacsony, cél alatti számokat. 

A forint kurzusa amúgy a hét első kereskedési napján a lengyel zlotyval és az angol fonttal szemben minimálisan gyengült, míg a svájci frank és a cseh korona ellenében egy jottányit erősödött.

Trump az amerikai kamatszintről beszélt

A nemzetközi devizapiacon péntekre csillapodtak az izgalmak: alig történt elmozdulás a dollár és az euró kereskedésében. A Fed kamatvágása előtti szinthez képest nagyjából 1 százalékkal gyengült az amerikai deviza.

A héten amerikai konjunktúraadatokra és az Európai Központi Bank döntésére figyel a piac, az utóbbira szokás szerint csütörtök délután. 

A befektetők alapvetően kamattartást várnak az euróövezet jegybankjától. Összességben ez a hét zárja az évet érdemi események szempontjából. 

Az euró-dollár kissé felfelé vette az irányt, 1,174 fölött jár a devizapár.

Az Equilor Befektetési Zrt. délelőtti jegyzetében kiemeli, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint 1 százalékra vagy az alá kellene csökkentenie a Fednek a kamatszintet, és – mint mondta – ezt szeretné látni egy év múlva. 

A The Wall Street Journalnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak kellene a világ legalacsonyabb kamatszintjével rendelkeznie. A következő Fed-elnöknek vele is egyeztetnie kellene a kamatpolitikáról. 

Sok pénzt kerestem, nagyon sikeres vagyok, nem én fogom meghozni a monetáris politikai döntéseket, de úgy gondolom, hogy a véleményemnek súlya van, és azt figyelembe kellene vennie a jegybanknak

– mondta.

Hozzátette, hogy hamarosan megnevezi az új Fed-elnököt, és egyben ismét alkalmatlannak nevezte Jerome Powellt. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1387 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.