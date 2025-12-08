Nagyon megindult a lejtőn a forint, nagyot drágult az euró és a dollár is – a pesti tőzsdével is elbántak a befektetők

Nem indult jól a hét a forint és a pesti tőzsde számára sem, a hazai eszközöket adták hétfőn a befektetők. A Budapesti Értéktőzsde fő indexe a BUX a gyenge nemzetközi hangulatban is alulteljesítve 0,95 százalékos eséssel, 107 884 ponton nyugtázta a napot. A részvénypiac forgalma a megszokottnál magasabb, 21,9 milliárd forint volt.

A forint és a pesti tőzsde sem teljesített jól hétfőn / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető magyar részvények közül az OTP és a Richter árfolyama 1,3 százalékkal esett, 33 670, illetve 9500 forintra, a Mol kurzusa pedig 1,2 százalékkal 2914 forintig csúszott vissza. A Magyar Telekom papírjai felülről lógtak ki a sorból, 0,6 százalékkal 1754 forintra drágulva.

A forint délelőtti stabilitása megingott délután, kora estére pedig már jelentős veszteségeket könyvelhetett el a meghatározó devizákhoz képest. Bár a magyar pénz kamatelőnye továbbra is jelentős, és a Fed szerdai, várható kamatcsökkentése is inkább a hazai pénznek kedvez a dollár ellenében, a befektetők összességében mégis negatívan reagáltak a Fitch múlt pénteki, magyar adósbesorolási kilátásokat rontó felülvizsgálatára.