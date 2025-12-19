Deviza
Újra nekivágott az emelkedőnek a forint, de nem soká tartott

A hazai fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is magasabbra jutott. Megnyugodtak a devizapiac szereplői, megindult a forint következő emelkedő hulláma.
Murányi Ernő
2025.12.19, 16:34
Frissítve: 2025.12.19, 16:51

Az elmúlt napok kilengései után pénteken újra nekivágott az emelkedőnek a forint. Kora délután már 387 forint alatt járt az euró kurzusa, fél 4 előtt 386,88 forintért adták a közösségi deviza egységét a bankközi devizapiacon. A kereskedés utolsó szakaszában azonban megint 387-nél gyengébb volt az árfolyam.

forint
Közel az év végi forintárfolyam / Fotó: 123rf.com

Miután csütörtökön 390 fölé is felszúrt a magyar deviza az euróval szemben, Kurali Zoltán, a jegybank alelnöke küldött üzeneteket a piacoknak, finomítva a keddi kommunikációt, ami valamelyest megnyugtatta a szereplőket, és 388 alá erősödött vissza a forint

– írja az Erste.

Péntek reggel 388 körül nyitott az euró-forint. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
387,1467 -0,12%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A bérdinamika lassult októberben, ugyanakkor az év első tíz hónapja a vártnál erőteljesebb kiáramlásról tanúskodik. Jövő kedden jönnek a folyó fizetési mérleg adatai a harmadik negyedévre vonatkozóan, de lényegében véget ért a hazai adatközlés 2025-re. 

Forró pénzek távozhattak a forinteszközökből az elmúlt hetekben, napokban, ezzel együtt fontos lesz látni az átárazások szempontjából, hogy miként alakul az árfolyam a jövő év elején.

A forint a dollárral szemben is szárnyra kapott. A zöldhasú kurzusa újfent 330 forint alá került, egészen pontosan 329,7 körül ingadozik.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
330,4693 -0,07%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az euró-dollár keresztárfolyam megint felfelé tart, momentán 1,1734 dolláron váltják az eurót. 

Az Európai Központi Bank a csütörtöki kamattartás után sem okozott meglepetést sem az új előrejelzésekkel, sem a kommunikációval. 

A tengerentúlon lényegesen alacsonyabb lett az infláció a vártnál, ugyanakkor még mindig homályosak valamelyest a leállások utáni előadatközlések. Emiatt az Erste szerint a várakozásokat sem feltétlenül érdemes még figyelni, vélhetően a jövő év elején állhat helyre a megszokott rendszer.

Reggel 1,171 körül nyitott a kereszt. Pénteken már nem jön ki fontos adat. 

Jövő héten az amerikai konjunktúra kerül fókuszba: munkapiaci adatok és a harmadik negyedéves GDP-mutató is érkezik majd.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1399 cikk

 

 

