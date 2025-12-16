A Bloomberg megint csinálja a hangulatot, most sebezhető forintról ír – az árfolyamon ez nem látszik

Idei hatalmas ralija után jövőre sebezhető lehet a forint. A Bloomberg által megkérdezett elemzők a szigorú kamatpolitikát és a választások előtti bizonytalanságot emelték ki a magyar devizára ható kockázati tényezők közül.

A forintról is szavaznak a választáson

Választás döntheti el a forintpályát

Orbán Viktor lehetséges államfői ambíciói után a lap most arról ír, hogy egyre sebezhetőbbnek tűnik a magyar deviza. A Bank of America stratégái szerint a forint túlértékelt, s erősen ki van téve a globális hangulat ingadozásainak, míg a Barclays elemzői azt javasolják a befektetőknek, hogy építsenek vételi pozíciókat az áprilisi választásokon az ellenzék győzelmére fogadva.

A BofA szerint, a forint irányát várhatóan a választások eredménye fogja meghatározni:

a Tisza győzelme a valuta felértékelődését,

Orbán győzelme pedig a forint zuhanását eredményezné.

A Tisza győzelme esetén akár 360 forint is lehet az euró, míg Orbán győzelme 390 forintos eurót ígér.

Decemberben fékezett a forint, de az idei teljesítménye még így is 21 százalékos erősödés a dollárral szemben

és 7 százalék az euró ellenében. Ez az egyik legjobb teljesítmény a feltörekvő piacok között.

Ma kamatdöntő ülés!

Ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank, de az elemzők ezúttal sem számítanak kamatmódosításra. Az Equilor ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a legutóbbi jegyzőkönyvben szerepelt egy érdekes mondat:

a decemberi Inflációs jelentés előrejelzése kulcsfontosságú lesz a monetáris politika jövő évi irányultságának szempontjából.

Márpedig a decemberi inflációs jelentés keretszámait is ma délután ismerhetjük meg, s jó eséllyel csökkentik az inflációs prognózisokat.

Ellenzéki győzelemre fogad a carry piac

Az is érdekes, hogy a carry kereskedők forintban denominált eszközökbe fektettek, profitálva az Európai Unió legmagasabb kamatlábaiból. Egyesek arra is fogadtak, hogy Orbán Viktor régóta hivatalban lévő miniszterelnök elveszíti a választásokat, s a politikai változás révén Magyarország újra hozzáférhet az EU-támogatásokhoz.

A forint fellendülése talán túl messzire ment, s túl gyors volt

– vélekedett David Hauner, a londoni BofA globális feltörekvő piacok részlegének vezető kötvénystratégiája.