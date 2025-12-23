Egész nap ütik a forintot - egy hete nyilatkozatok rángatják a magyar devizát
Múlt héten a kamatdöntést követő MNB kommunikáció küldte lejtőre a forintot, ahonnan egy szóbeli jegybanki intervenció még visszarántotta a magyar devizát. Ám Nagy Márton miniszter kamatcsökkentési várakozása újabb ütést mért a hazai fizetőeszközre.
Sorra töri a szinteket a forint
Kedden is folytatódott a forint gyengülése a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése már a tőzsdenyitás előtt is 391,4 forint fölé szúrt, s még tőzsdenyitáskor is bőven a 390-es szint felett járt. Délelőtt ugyan volt egy kisebb korrekciós hullám, amikor 390 alá süllyedt a kurzus, de ezt követően ismét gyengült a magyar deviza.
A déli harangszót már 391,5 közelében hallgatta az euró-forint.
Majd újabb korrekció jött, de ezúttal már csak 390,5-ig hatott, amit megint gyengülési hullám követett. És délután már ismét 391,5 közelébe emelkedett az árfolyam.
A technikai kép alapján az látszik, hogy a 388,50-es szint áttörését követően,
immár az 391,80-as ellenállás következik.
Ennek áttörése esetén 393 a következő technikai megálló.
Nyilatkozatok rángatják a forintot
Múlt héten az MNB keddi kamatdöntését követő galamb hangvételű monetáris politikai üzenetek küldték lejtőre a forintot. A hét második felében
szóbeli intervencióval támasztotta a jegybank a forintot:
miután csütörtökön 390 fölé szúrt a magyar deviza az euróval szemben, Kurali Zoltán, a jegybank alelnöke küldött üzeneteket a piacoknak, finomítva a keddi kommunikációt, ami valamelyest megnyugtatta a szereplőket, és akkor 388 alá erősödött vissza a forint. Ám ennek hatása nem tartott sokáig. Már hétfőn látszott, hogy aki szilveszterkor utazni akar, rohanhat valutát váltani.
Míg ma Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavai állhatnak a forintesés mögött, a tárcavezető ugyanis ismét
a kamatcsökkentés mellett tört lándzsát,
és a kormány árszabályozó politikája mellett is kiállt egy friss interjúban.