Egész nap ütik a forintot - egy hete nyilatkozatok rángatják a magyar devizát

Múlt héten a kamatdöntést követő MNB kommunikáció küldte lejtőre a forintot, ahonnan egy szóbeli jegybanki intervenció még visszarántotta a magyar devizát. Ám Nagy Márton miniszter kamatcsökkentési várakozása újabb ütést mért a hazai fizetőeszközre.

Egyre meredekebb lejtőn a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Sorra töri a szinteket a forint

Kedden is folytatódott a forint gyengülése a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése már a tőzsdenyitás előtt is 391,4 forint fölé szúrt, s még tőzsdenyitáskor is bőven a 390-es szint felett járt. Délelőtt ugyan volt egy kisebb korrekciós hullám, amikor 390 alá süllyedt a kurzus, de ezt követően ismét gyengült a magyar deviza.

A déli harangszót már 391,5 közelében hallgatta az euró-forint.

Majd újabb korrekció jött, de ezúttal már csak 390,5-ig hatott, amit megint gyengülési hullám követett. És délután már ismét 391,5 közelébe emelkedett az árfolyam.

A technikai kép alapján az látszik, hogy a 388,50-es szint áttörését követően,

immár az 391,80-as ellenállás következik.

Ennek áttörése esetén 393 a következő technikai megálló.