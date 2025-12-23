Deviza
EUR/HUF390,32 +0,43% USD/HUF331,46 +0,33% GBP/HUF446,83 +0,4% CHF/HUF419,82 +0,59% PLN/HUF92,53 +0,39% RON/HUF76,68 +0,38% CZK/HUF16,07 +0,62% EUR/HUF390,32 +0,43% USD/HUF331,46 +0,33% GBP/HUF446,83 +0,4% CHF/HUF419,82 +0,59% PLN/HUF92,53 +0,39% RON/HUF76,68 +0,38% CZK/HUF16,07 +0,62%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
tőzsde

Egész nap ütik a forintot - egy hete nyilatkozatok rángatják a magyar devizát

Nincs megállás az árfolyamlejtőn. Kamatcsökkentési várakozások miatt üti a piac a forintot. Már a 392 forintos euró van műsoron.
Faragó József
2025.12.23, 16:25
Frissítve: 2025.12.23, 17:30

Múlt héten a kamatdöntést követő MNB kommunikáció küldte lejtőre a forintot, ahonnan egy szóbeli jegybanki intervenció még visszarántotta a magyar devizát. Ám Nagy Márton miniszter kamatcsökkentési várakozása újabb ütést mért a hazai fizetőeszközre. 

forint
Egyre meredekebb lejtőn a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Sorra töri a szinteket a forint

Kedden is folytatódott a forint gyengülése a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése már a tőzsdenyitás előtt is 391,4 forint fölé szúrt, s még tőzsdenyitáskor is bőven a 390-es szint felett járt. Délelőtt ugyan volt egy kisebb korrekciós hullám, amikor 390 alá süllyedt a kurzus, de ezt követően ismét gyengült a magyar deviza. 

A déli harangszót már 391,5 közelében hallgatta az euró-forint.

Majd újabb korrekció jött, de ezúttal már csak 390,5-ig hatott, amit megint gyengülési hullám követett. És délután már ismét 391,5 közelébe emelkedett az árfolyam.

A technikai kép alapján az látszik, hogy a 388,50-es szint áttörését követően, 

immár az 391,80-as ellenállás következik.

  Ennek áttörése esetén 393 a következő technikai megálló. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
390,3201 +0,43%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Nyilatkozatok rángatják a forintot

Múlt héten az MNB keddi kamatdöntését követő galamb hangvételű monetáris politikai üzenetek küldték lejtőre a forintot. A hét második felében 

szóbeli intervencióval támasztotta a jegybank a forintot: 

miután csütörtökön 390 fölé  szúrt a magyar deviza az euróval szemben, Kurali Zoltán, a jegybank alelnöke küldött üzeneteket a piacoknak, finomítva a keddi kommunikációt, ami valamelyest megnyugtatta a szereplőket, és akkor 388 alá erősödött vissza a forint. Ám ennek hatása nem tartott sokáig. Már hétfőn látszott, hogy aki szilveszterkor utazni akar, rohanhat valutát váltani.  

Míg ma Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavai állhatnak a forintesés mögött, a tárcavezető ugyanis ismét

 a kamatcsökkentés mellett tört lándzsát,

 és a kormány árszabályozó politikája mellett is kiállt egy friss interjúban.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu