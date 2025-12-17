Jó hír miatt bicsaklott meg a forint, ilyen is van

Megtorpant a forint az MNB tegnapi kamattartást követően. Majd a jegybanki kommunikáció módosulása gyengülési hullámot indított. Ma délelőtt már az euróval szemben április óta tartó erősödő trendből is kilépett a magyar deviza.

Megtorpant a forint / Fotó: 10th Ring / Shutterstock

Gyengíti a forintot a jegybanki kommunikáció

Gyengült a forint az MNB kamatdöntését követő üzenetekre. A kommunikációs változás , amit a magyar infláció üdvözölt visszavonulása indokolt, már tegnap enyhe forintgyengülést okozott, az euró-forint megérkezett az 50 napos mozgóátlaghoz, amely jelenleg 385,57-nál képezett fontos ellenállást, felette pedig az április óta tartó csökkenő trend felső trendvonala rajzolódik 386,50 közelében.

Ma tőzsdenyitás előtt meredek forintgyengülés indult. Az euró-forint 386,65 fölé szúrt, keményen áttörve az 50 napos mozgóátlagot, s elérkezve a következő ellenálláshoz. Ezután 386,55 közelében nyitott. Ám itt sem volt megállás,

a délelőtt derekán már 387 fölött járt az euró-forint, áttörve a trendvonalat.

Ezt követően kisebb korrekciót láthattunk, így a déli harangszót 386,6 közelében hallgatta a kurzus.

Amennyiben szignifikánsan áttörné a jegyzés az április óta tartó csökkenő trend felső trendvonalát, akkor a következő ellenállási szintek 387,4-nél, majd 388,5-nél adódhatnak. A technikai indikátorok alapján lehet tere a további forintgyengülésnek.