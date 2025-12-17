Jó hír miatt bicsaklott meg a forint, ilyen is van
Megtorpant a forint az MNB tegnapi kamattartást követően. Majd a jegybanki kommunikáció módosulása gyengülési hullámot indított. Ma délelőtt már az euróval szemben április óta tartó erősödő trendből is kilépett a magyar deviza.
Gyengíti a forintot a jegybanki kommunikáció
Gyengült a forint az MNB kamatdöntését követő üzenetekre. A kommunikációs változás , amit a magyar infláció üdvözölt visszavonulása indokolt, már tegnap enyhe forintgyengülést okozott, az euró-forint megérkezett az 50 napos mozgóátlaghoz, amely jelenleg 385,57-nál képezett fontos ellenállást, felette pedig az április óta tartó csökkenő trend felső trendvonala rajzolódik 386,50 közelében.
Ma tőzsdenyitás előtt meredek forintgyengülés indult. Az euró-forint 386,65 fölé szúrt, keményen áttörve az 50 napos mozgóátlagot, s elérkezve a következő ellenálláshoz. Ezután 386,55 közelében nyitott. Ám itt sem volt megállás,
a délelőtt derekán már 387 fölött járt az euró-forint, áttörve a trendvonalat.
Ezt követően kisebb korrekciót láthattunk, így a déli harangszót 386,6 közelében hallgatta a kurzus.
Amennyiben szignifikánsan áttörné a jegyzés az április óta tartó csökkenő trend felső trendvonalát, akkor a következő ellenállási szintek 387,4-nél, majd 388,5-nél adódhatnak. A technikai indikátorok alapján lehet tere a további forintgyengülésnek.
Közeleg a kamatcsökkentés?
A legutóbbi jegyzőkönyvben a jegybanki döntéshozók már jelezték, hogy a decemberi inflációs jelentés előrejelzése kulcsfontosságú lesz a monetáris politika jövő évi irányultságának szempontjából
– írták reggeli jegyzetükben az Equilor elemzői. Várható volt – teszik hozzá –, hogy az inflációs prognózist csökkentik, így sejthető volt, hogy valamilyen változás jöhet, vagy annak előkészítése indulhat meg a jegybanki kommunikációban. A mostani kommunikáció természetesen nem jelenti automatikusan a kamatvágási ciklus előkészítését, de
mindenképpen elmozdulás a korábbi szigorú hangvételtől.
Feltűnő, hogy Orbán Viktor lehetséges államfői ambíciói után (hiába minősítette rémhírgyártásnak a kormány) a Bloomberg arról írt a magyar kamatdöntés napján, hogy egyre sebezhetőbbnek tűnik a magyar deviza. A Bank of America stratégái szerint a forint túlértékelt, és erősen ki van téve a globális hangulat ingadozásainak, míg a Barclays elemzői azt javasolják a befektetőknek, hogy építsenek vételi pozíciókat az áprilisi választáson az ellenzék győzelmére fogadva.