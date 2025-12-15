Deviza
IPO
légi közlekedés
catering
befektetés

Tőzsdén landol a globális piacvezető svájci cateringcég, a légiutasok nagy kedvence

A légi közlekedés reneszánszából profitálva visszatérne jövőre a zürichi tőzsdére a világ legnagyobb cateringcége, amely jócskán megerősödött a pandémia óta. A Gategroup az utasellátás egyik pionírjaként ezúttal rendkívül vonzó befektetési célpont lehet.
Kriván Bence
2025.12.15, 20:56

Visszakéredzkedik a zürichi tőzsdére a világ legnagyobb légi cateringtársasága, a svájci illetőségű Gategroup. A hatvan ország kétszáz városában 38 ezer főt foglalkoztató, az utasok étkeztetéséről gondoskodó vállalatcsoport a Bloomberg értesülései szerint már megkezdte az előkészületeket a jövő év második felére tervezett elsődleges részvénykibocsátáshoz (IPO). 

Gategroup gategourmet IPO
Megjött a reggeli, az ebéd és a vacsora a Gategroup tálalásában / Fotó: Keystone via AFP

A hírügynökség a tervezett kondíciókról, így a piacra kerülő részvénycsomag nagyságáról és lehetséges árazásáról sem tudott meg egyelőre részleteket, azt viszont igen, hogy a kibocsátás megszervezéséhez a Bank of America, a Morgan Stanley és a UBS bank segítségét veszik majd igénybe. 

Kalandos éveken van túl Gategroup

Mások is csatlakozhatnak hozzájuk később, a helyzet tehát egyelőre képlékeny, a zürichi helyszín se vehető fixnek, noha a globális cateringcsoport székhelye itt található. 

Annál is inkább, mert a 94 éves múltra visszatekintő, az egykori Swissair leányvállalatából globális piacvezetővé avanzsált Gategroup jelenleg szingapúri-hongkongi tulajdonban van: a szingapúri állami vagyonkezelő társaság, a Temasek Holding és a kínai RRJ Capital magántőke-társaság birtokolja a céget, melyet 2019-ben szereztek meg a pekingi vezetés szemében kegyvesztetté vált, túl nagyra nőtt HNA Grouptól, amely a Hainan Airlines révén a légi közlekedésben volt érdekelt. 

Anno ez a légitársaság indította az első közvetlen Budapest–Peking közötti járatokat a Malév partnereként. A HNA hitelből épített kiterjedt vállalatbirodalmat a turizmus, a logisztika és a pénzügyi szolgáltatások területén, de jelentős ingatlanpiaci kitettsége is volt. 

Sokrétű és teljes körű szolgáltatást kínálnak a Gategroup leányvállalatai

Az eladósodás, a külföldi kínai tőkebefektetések korlátozása és a koronavírus-járvány együttes hatására omlott össze a HNA Group, s részesedéseit jóval a piaci ár alatt tudták megszerezni az élelmes befektetők. Így került a Gategroup a Temasek–RRJ duóhoz, amely egyszerű pénzügyi befektetésként kezelte, de túladni nem tudott rajta, ezen terveket keresztülhúzta a pandémia, és vele a légi közlekedési szektor összeomlása. 

A részvények most az RRJ Capital birtokában vannak, a Temasek pedig részvényekre váltható kötvények tulajdonosaként, finanszírozóként van jelen a Gategroup életében, amely

  • a Gategourmet,
  • a Gateretail,
  • a Gatesolutions,
  • a Servair,
  • az Uqonic
  • és a deSter

leányvállalatai révén csomagolóanyag-gyártástól és az étel-előkészítéstől kezdve a feldolgozáson át a repülőtéri lounge-ok üzemeltetésével és a hulladékok kezelésével bezáróan minden cateringfeladatot magára vállal. 

JAL to debut A350-1000 on Haneda-JFK route
Ezeket az ínyencségeket a japán JAL interkontinentális járatain szolgálják fel / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A svájci csoport még a Hainan fennhatósága alatt, 2018-ben tett egy tétova kísérletet a tőzsdei visszatérésre, hogy a pénzből adósságát csökkenteni tudja, de kellő befektetői érdeklődés hiányában a folyamatot végül visszalőtték. Akkor 1,4 milliárd dollárt szerettek volna kedvező feltételek mellett felszívni a tőkepiacról. Rá egy évre az RRJ Capital 2,8 milliárd dollárért jutott a Gategrouphoz a Temasek anyagi közreműködésével.

Évről évre javulnak az üzleti mutatók

Most a Gategroup kelendőbb portéka lehet, a csoport az idei első kilenc hónapban 5,8 százalékkal, 3,97 milliárd svájci frankra (1634 milliárd forint) növelte bevételeit, miközben az adó-, kamatfizetés, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyeresége, azaz az EBITDA 22,2 százalékkal, 340 millió frankra (14,02 milliárd forint) ugrott, köszönhetően a légi közlekedési szektor reneszánszának. 

Fontos, hogy a Gategroupot nem csapta meg az amerikai–svájci kereskedelmi háború szele, ami a november közepi kompromisszumos, azaz Donald Trump számára előnyös vámalkuval szellővé szelídült.

