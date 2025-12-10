Közel 200 százalékot keresett az, aki ma reggel megvette ezt a magyar részvényt - több okból is különleges a rali
Meghökkentette a piacot a Goodwill Pharma. A szegedi gyógyszerrészvény, mely idén áprilisban debütált a BÉT Standard kategóriájában, ma 180 százalékos szárnyalással vezette a pesti parketten a Nyertesek toplistáját. A hír csupán annyi volt, hogy az 5,6 forintos osztalék 90 filléres részletét kifizetik.
Egekbe szállt a gyógyszerrészvény
A tavasszal még 200 forint alatt tengődő kispapír árfolyama októberben emelkedett 400 forintra.
Épp egy hónapja érte el az 500 forintos lélektani szintet.
Majd az elmúlt hetekben 1100 forintig kúszott. És innen pattant ma 3 kötéssel, közel félmilliós forgalommal, 2420 forintra, majd egészen 3100 forintig menetelt, további 300 ezer forintos forgalom nyomán.
Különösebb fundamentális háttér nélkül. Bár volt tegnap egy közzététel, s az osztalékhirdetmények általában erős hírnek számítanak.
De azt mégsem gondolhatjuk, hogy az 5,6 forintos osztalék 90 filléres részletének kifizetésétől kelne szárnyra egy kispapír.
Triplázódó profit, balkáni terjeszkedés
Több mint triplájára nőtt a Goodwill Pharma nettó nyeresége az első fél évben, az előző év azonos időszakában elért 1,36 milliárd forintról ugyanis idén 4,63 milliárd forintra emelkedett – derült ki ki BÉT Standard kategóriájában jegyzett gyógyszeripari vállalat szeptemberben közzétett gyorsjelentéséből.
A Goodwill Pharma magyar gyógyszeripari vállalkozásként indult, fő tevékenységei közé tartozik az étrend-kiegészítők fejlesztése, gyártása, gyógyszergyártás, gyógyszer-törzskönyvezés, logisztika és disztribúció, teljes körű gyógyszermarketing és az orvosi gyógyszerismertetés is.
A cég a június végén lezárt félévben fejezte be a közel ötmilliárd forintos Magyar Multi Programját is, amely révén háromszorosára növelte logisztikai kapacitásait, létrehozta modern K+F és gyártólaborát, és elindította egy új gyógyszerüzem működését is. Emellett átadták Szeged egyik legmodernebb irodaházát, ezzel hosszú távra biztosítva a cég működésének és további bővülésének feltételeit. Eközben a Goodwill Pharma a nemzetközi jelenlétét is erősítette, belépett Grúzia és Mongólia piacára, a lengyel piacon bővítette jelenlétét, Ausztriában pedig saját leányvállalattal indult el.
Magyarországon
exkluzív forgalmazási jogot szerzett a kínai Techdow bioszimiláris INHIXA injekciójára,
amellyel új terápiás területen vetette meg a lábát, míg legnagyobb exportpiacán, Szerbiában a német Stada csoporttal állapodott meg a Fortacell termékcsalád 6 balkáni országra vonatkozó forgalmazási jogának értékesítésére.