Közel 200 százalékot keresett az, aki ma reggel megvette ezt a magyar részvényt - több okból is különleges a rali

Meghökkentette a piacot a Goodwill Pharma. A szegedi gyógyszerrészvény, mely idén áprilisban debütált a BÉT Standard kategóriájában, ma 180 százalékos szárnyalással vezette a pesti parketten a Nyertesek toplistáját. A hír csupán annyi volt, hogy az 5,6 forintos osztalék 90 filléres részletét kifizetik.

Meghökkentette a piacot a gyógyszerrészvény / Fotó: Rosta Tibor/MTI

Egekbe szállt a gyógyszerrészvény

A tavasszal még 200 forint alatt tengődő kispapír árfolyama októberben emelkedett 400 forintra.

Épp egy hónapja érte el az 500 forintos lélektani szintet.

Majd az elmúlt hetekben 1100 forintig kúszott. És innen pattant ma 3 kötéssel, közel félmilliós forgalommal, 2420 forintra, majd egészen 3100 forintig menetelt, további 300 ezer forintos forgalom nyomán.

Különösebb fundamentális háttér nélkül. Bár volt tegnap egy közzététel, s az osztalékhirdetmények általában erős hírnek számítanak.