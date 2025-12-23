Erős évük volt a macro-hedge fundoknak

Kiemelkedő évet zártak 2025-ben a globális macro-hedge fundok: a HFRI Macro (Total) Index az év nagy részében 14–18 százalék közötti hozamot mutatott, ami messze felülmúlta a legtöbb hedge fundét. A teljesítmény alacsony korreláció mellett valósult meg a részvénypiacokkal, mivel a hozamok döntően kamat-, deviza- és árupiaci pozíciókból származtak. Több nagy alapnál a kötvény- és kamatláb-kereskedés adta az éves profit 30–40 százalékát, miközben deviza- és árupiaci ügyletek egészítették ki a hozamot. Az élmezőnyben nem volt ritka a 20 százalék feletti évesített hozam, ami történelmi összevetésben is a 2008–2009-es időszak óta a legerősebb eredmények közé tartozik.

Kiemelkedő évet zártak 2025-ben a globális macro-hedge fundok / Fotó: MMD Creative / Shutterstock

A macro-hedge fundok olyan befektetési alapok, amelyek globális makrogazdasági folyamatokra – kamatpályákra, inflációra, devizaárfolyamokra, geopolitikai eseményekre – építik stratégiájukat. Nem egyedi részvényeket elemeznek elsődlegesen, hanem eszközosztályok közötti relatív mozgásokra fókuszálnak, jellemzően kötvény-, deviza-, árupiaci és részvényindex-derivatívákon keresztül. Az alapok rugalmasan vehetnek fel vételi és eladási pozíciókat, gyakran alkalmaznak tőkeáttételt és aktívan kezelik a kockázatot.

A makroalapok idei kiemelkedő teljesítményének elsődleges forrása a tartósan magas piaci volatilitás volt. Az amerikai Federal Reserve és az Európai Központi Bank eltérő kommunikációja és kamatpályái jelentős kereskedési lehetőséget teremtettek, különösen a hozamgörbék alakjára és a kamatkülönbségekre épülő stratégiákban. Számos alap vett fel vételi pozíciókat hosszú lejáratú amerikai és európai államkötvényekben a kamatcsökkentési várakozások erősödése idején, miközben short kitettséget tartott fenn a rövidebb lejáratokon.

A devizapiac szintén meghatározó hozamforrás volt. Az eltérő monetáris politikai irányok tartós trendeket alakítottak ki, különösen a dollár-jen és az euró-dollár keresztárfolyamokban. Több alap profitált a dollár kamatelőnyére építő carry trade pozíciókból, miközben a japán jen tartósan gyengült a főbb devizákhoz képest.

Az árupiacokon elsősorban a fosszilis energiahordozók járultak hozzá érdemben a hozamokhoz. A geopolitikai feszültségek és a kínálati oldali bizonytalanságok miatt az olaj- és földgázpiac volatilitása megugrott, ami kedvezett a rövid távú ügyleteknek. Emellett az arany több portfólióban egyfajta geopolitikai fedezeti eszközként jelent meg, különösen az inflációs várakozások újraárazódása miatt.