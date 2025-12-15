Megtízszereződött a forgalom a hitelpiac hátsó udvarában

Egyre nehezebb megállapítani, hogy milyen állapotban van a fogyasztó, az amerikai gazdaság kulcsfigurája. Mert a fogyasztói hitelezés egyre inkább a pénzügyi rendszer kevéssé átlátható szegleteibe költözik. Különösen robbanásszerű a magánhitelek térnyerése az úgynevezett alternatív fogyasztói hitelezés területén. Teli van meglepetéssel a hitelpiac hátsó udvara.

Új jelenségek a hitelpiacon / Fotó: Anadolu via AFP

Mást mondanak a bankárok, mást a kiskereskedők

A KBW idén új magánhitel-finanszírozási konstrukciókat hozott létre a fogyasztói hitelezésben érintett pénzügyi technológiai cégek számára. Becslések szerint ezek az üzletek a következő években közel

140 milliárd dollár értékű globális hitelezést támogathatnak.

Ami hatalmas növekedés a 2024-es 10 milliárd dollár alatti összeghez képest.

Az új hitelkonstrukciók részben „vásárolj most, fizess később” megállapodások, részint különféle személyi kölcsöntípusok. Érdekes ugyanakkor, hogy a hitelállomány ugrásszerű növekedése nem csapódik le az olyan eszközökben, mint például a hagyományos hitelkártyák forgalma. Ez részben azzal magyarázható, hogy a hitelkártyákat kibocsátó bankok a magasabb hitelképességű és a gazdagabb hitelfelvevőkre koncentrálnak.

Az új hitelezési csatornák megjelenése kockázatot is hordoz.

Töredezetté vált a fogyasztói adatok elemzése, s ezért nagyon nehéz megragadni a hitelpiac összképét

– mondja Sanjay Sakhrani, a KBW elemzője, és hozzáteszi:

Feltűnő, hogy miközben a bankok erős fogyasztói hitelteljesítményről jelentenek, a kiskereskedők a vásárlások visszaesését érzékelik.

Kulcsszerepet játszik a hitelpiac

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy az amerikai fogyasztók belefáradtak a fél évtizedes inflációba. Az áruk és szolgáltatások most átlagosan 25 százalékkal kerülnek többe, mint 2020-ban. A megélhetési válság kiemelt szerepet játszott Trump tavalyi megválasztásában éppúgy, mint a szocialista polgármesterjelölt New York-i győzelmében.

Tanulságosak a legutóbbi gyorsjelentési szezon hírei:

A Wingstop gyorsétteremlánc arról számolt be, hogy

a középosztálybeliek fogyasztása az alacsonyabb jövedelműek szintjére csúszott az üzleteikben.

A Target üzletlánc is visszaeső eladásokról számolt be, s kiemelte, hogy a vásárlók óvatosan költenek diszkrecionális termékekre, például otthoni dekorációkra és ruházatra.

Míg a Walmart, amely a világ legnagyobb kiskereskedelmi cége, erős értékesítést jelentett, mert

minden jövedelmi csoport az olcsó üzletekben tolong.

Amikor a világjárvány kitört, az amerikaiak több pénzt tudtak megtakarítani, mert érkeztek a kormányzati csekkek, kibővített adókedvezményt kaptak, s a lezárások miatt nem tudtak fogyasztani. Az infláció azonban 2021 tavaszán felgyorsult, s 2022 júniusában 9 százalék fölé kúszott. 2025 elejére elköltötték a pluszmegtakarításokat, éppen ezért lehet kulcsszerepe a hitelpiacnak.