Hype vagy valóság? – a kripto és mesterséges intelligencia küzdelme a technológiai dzsungelben

Az elmúlt években két technológiai hullám uralta a pénzpiacokat: a kriptovaluták és a mesterséges intelligencia (MI). Mindkettő új világot ígér, de befektetői szemmel nem mindegy, hogy az ígéret mögött van-e valódi teljesítmény, vagy csak egy átmeneti hype-divathullám fújja a lufit.

Amikor mindenki beszáll – a hype mechanizmusa

Minden forradalmi technológiát ugyanaz a pszichológiai mintázat kísér: először jön a lelkesedés, aztán a kiábrándulás, végül a józan építkezés. A Gartner-féle „hype-görbe” ezt pontosan leírja – a felfújt várakozások csúcsát gyakran mély völgy követi. A jelek egyértelműek, ha egy piac túlhevül:

a cégek egymásra licitálnak az ígéretekkel,

az árak elszakadnak a realitástól,

és sokan csak a FOMO (kimaradástól való félelem) miatt fektetnek be.

Ezek az intő jelek a kriptohullám idején mind megjelentek – most pedig az MI-trend kapcsán is érdemes nyitva tartani a szemünket.

A kriptoforradalom, ami (egyelőre) egyáltalán nem áll biztos lábakon

A kriptovaluták szép ígéretekkel indultak:

decentralizált pénzügyek,

bankok nélküli szabadság,

anonim tranzakciók,

azonban a gyakorlat mégis mást mutatott. Az altcoinok és ICO-k aranykora után rengeteg projekt tűnt el nyomtalanul. A Bitcoin árfolyama például 2017-ben 20 000 dollárig szárnyalt, majd egy év alatt a negyedére zuhant.

2025 nyarán pedig ismét nagyon erős emelkedést mutatott, és az idei év második felére több alkalommal is 120 000–126 000 USD fölé került, jelezve a befektetői érdeklődés újraéledését és az intézményi szereplők fokozott részvételét a piacon, ugyanakkor októberében és novemberében a piac újabb erős korrekciót élt át és október elején a Bitcoin árfolyama jelentős zuhanásba kezdett és már napokon belül több tízmilliárd dollárnyi pozíciót likvidáltak a tőzsdéken. Később november közepére-végére a korrekció tovább mélyült: a Bitcoin árfolyama 85 000 USD alá esett, és a teljes kriptovaluta-piacon több mint 1 000 milliárd USD piaci érték semmisült meg.

Bár a kriptoökoszisztéma a Bitcoinon túl több technológiai irányból is fejlődik — például a decentralizált pénzügyek (DeFi), az NFT-k vagy a stablecoinok területén — ezek egyike sem tudott széles körű áttörést elérni. A DeFi-megoldások többsége ma is szűk, spekulatív környezetben működik, valódi tömeges szolgáltatássá nem vált. Az NFT-k értéke extrém ingadozást mutat, a médiafigyelem lecsengésével pedig láthatóvá vált, mennyire korlátozott a gyakorlati alkalmazás. A stablecoinok használata ugyan terjed, de átláthatósági és szabályozási kockázatok továbbra is fékezik elterjedésüket. Mindez arra utal, hogy a technológia ígérete nagy, de a valódi, hétköznapi felhasználás még nem épült ki stabil alapokra.