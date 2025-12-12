Deviza
Hype vagy valóság? – a kripto és mesterséges intelligencia küzdelme a technológiai dzsungelben

A technológiai innovációk világában két erő emelkedett ki az elmúlt években: a kriptovaluták és a mesterséges intelligencia. A hype sokakat magával ragad, de a befektető számára nem mindegy, mi mögött áll valódi teljesítmény és mi mögött puszta várakozás. Miközben mindkét terület látványos ígéretekkel csábít, a piaci folyamatok jóval árnyaltabb képet mutatnak. A kérdés ma már nem az, melyik a “győztes”, hanem hogy a változó trendek között hol található a tartós érték.
Ballagó Dániel
2025.12.12, 16:59

Az elmúlt években két technológiai hullám uralta a pénzpiacokat: a kriptovaluták és a mesterséges intelligencia (MI). Mindkettő új világot ígér, de befektetői szemmel nem mindegy, hogy az ígéret mögött van-e valódi teljesítmény, vagy csak egy átmeneti hype-divathullám fújja a lufit. 

Hype vagy valós érték? – Kripto vs. Mesterséges intelligencia a befektető szemével / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Amikor mindenki beszáll – a hype mechanizmusa

Minden forradalmi technológiát ugyanaz a pszichológiai mintázat kísér: először jön a lelkesedés, aztán a kiábrándulás, végül a józan építkezés. A Gartner-féle „hype-görbe” ezt pontosan leírja – a felfújt várakozások csúcsát gyakran mély völgy követi. A jelek egyértelműek, ha egy piac túlhevül:

  • a cégek egymásra licitálnak az ígéretekkel,
  • az árak elszakadnak a realitástól,
  • és sokan csak a FOMO (kimaradástól való félelem) miatt fektetnek be.

Ezek az intő jelek a kriptohullám idején mind megjelentek – most pedig az MI-trend kapcsán is érdemes nyitva tartani a szemünket.

A kriptoforradalom, ami (egyelőre) egyáltalán nem áll biztos lábakon

A kriptovaluták szép ígéretekkel indultak:

  • decentralizált pénzügyek,
  • bankok nélküli szabadság,
  • anonim tranzakciók,

azonban a gyakorlat mégis mást mutatott. Az altcoinok és ICO-k aranykora után rengeteg projekt tűnt el nyomtalanul. A Bitcoin árfolyama például 2017-ben 20 000 dollárig szárnyalt, majd egy év alatt a negyedére zuhant.

2025 nyarán pedig ismét nagyon erős emelkedést mutatott, és az idei év második felére több alkalommal is 120 000–126 000 USD fölé került, jelezve a befektetői érdeklődés újraéledését és az intézményi szereplők fokozott részvételét a piacon, ugyanakkor októberében és novemberében a piac újabb erős korrekciót élt át és október elején a Bitcoin árfolyama jelentős zuhanásba kezdett és már napokon belül több tízmilliárd dollárnyi pozíciót likvidáltak a tőzsdéken. Később november közepére-végére a korrekció tovább mélyült: a Bitcoin árfolyama 85 000 USD alá esett, és a teljes kriptovaluta-piacon több mint 1 000 milliárd USD piaci érték semmisült meg.

Bár a kriptoökoszisztéma a Bitcoinon túl több technológiai irányból is fejlődik — például a decentralizált pénzügyek (DeFi), az NFT-k vagy a stablecoinok területén — ezek egyike sem tudott széles körű áttörést elérni. A DeFi-megoldások többsége ma is szűk, spekulatív környezetben működik, valódi tömeges szolgáltatássá nem vált. Az NFT-k értéke extrém ingadozást mutat, a médiafigyelem lecsengésével pedig láthatóvá vált, mennyire korlátozott a gyakorlati alkalmazás. A stablecoinok használata ugyan terjed, de átláthatósági és szabályozási kockázatok továbbra is fékezik elterjedésüket. Mindez arra utal, hogy a technológia ígérete nagy, de a valódi, hétköznapi felhasználás még nem épült ki stabil alapokra.

A mesterséges intelligencia: hype mögött valódi teljesítmény

A mesterséges intelligencia (MI) ezzel szemben nemcsak jövőbeli ígéret, hanem már ma is üzleti realitás. A generatív MI (mint a ChatGPT vagy a Midjourney) nemcsak forradalmasítja a munkafolyamatokat, de komoly bevételeket is termel.

A ChatGPT 2024-ben mintegy 2,7 milliárd dollár bevételt hozott, és a becslések szerint 2025 végére ez akár 4 milliárdra is nőhet. A kis- és középvállalkozások több mint 70 %-a már használ valamilyen AI-eszközt – nem kísérletezésből, hanem hatékonyság-növelés céljából.

Miközben a kripto még keresi a valódi felhasználási területét, az MI már most munkahelyeket, üzleti modelleket és teljes iparágakat formál át.

Többet ésszel, mint a trendekkel – nem minden, ami AI, aranybánya

A mesterséges intelligencia-részvények népszerűsége hatalmas, de a befektetői racionalitás itt is kulcsfontosságú. Nem minden vállalat lesz nyertese az AI-forradalomnak – ahogy a dotkomlufi idején sem lett minden internetes cégből Amazon.

A jó stratégia nem csak az AI-fejlesztő cégekre fókuszál, hanem azokra is, amelyek kézzelfogható módon építik be a technológiát működésükbe.

Ezt igazolják a nagy logisztikai és gyártó vállalatok is:

  • az Amazon AI-alapú raktár- és útvonaloptimalizálása,
  • a Volkswagen gyártási automatizációja
  • vagy a Starbucks személyre szabott ajánlórendszere

mind olyan integrációk, amelyek csendes, de stabil teljesítménynövekedést hoznak. Az ilyen, valódi hatékonyságjavulást felmutató cégek hosszabb távon megbízhatóbb befektetési alapot kínálhatnak, mint a tisztán hype által hajtott technológiai ígéretek.

Kriptó vagy AI? A válasz: tudatos diverzifikáció

A kripto izgalmas, de kockázatos és inkább spekuláció, mint befektetés. Az MI ígéretes, de túlértékelődhet. A bölcs befektető egyikre sem mond kizárólagos igent vagy nemet – inkább arányosan osztja meg kockázatait.

A lényeg: ne a hype irányítsa a döntést, hanem az értékteremtés és a hosszú távú potenciál. A divathullámok könnyen elmúlnak, ám a jól megválasztott, fundamentumokra építő befektetések tartós értéket adhatnak.

A jövő nem fekete-fehér

A kripto még útkereső, az AI már úton van – de mindkettő alakítja a jövő gazdaságát. A kérdés nem az, hogy „melyik a jobb”, hanem az, hogyan tudunk okosan, mértékkel és stratégiailag részt venni ebben az átalakulásban. A technológiai forradalmak nyertesei mindig azok voltak, akik nem a tömeg után futottak, hanem időben felismerték, mi a hype és mi a valódi érték. A technológiai trendek gyors változása miatt a befektető számára különösen fontos a tudatos stratégia.

Az egyik legfontosabb tanulság, hogy nem érdemes egyetlen eszközosztályra alapozni: a diverzifikáció csökkenti a hype okozta kilengésekből származó kockázatokat. Emellett célszerű különbséget tenni azok között a vállalatok között, amelyek magát a technológiát fejlesztik, és azok között, amelyek hatékonyan integrálják azt működésükbe — utóbbiak gyakran stabilabb és kiszámíthatóbb növekedést kínálnak.

Végső soron pedig csak olyan befektetés lehet tartósan értékteremtő, amely mögött valós piaci igény, működő üzleti modell és fenntartható kereslet áll, nem pedig a rövid távú felhajtás.

