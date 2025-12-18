Jókora pofonba szaladt a dollár, kilőtt a forint: meglepő számok jöttek Amerikából

Nagyot lassult a maginfláció Amerikában novemberben: a volatilis elemektől megfosztott mag-CPI mindössze 2,6 százalékos éves áremelkedésről adott számot a friss statisztikák szerint, ami jelentős visszaesést jelent a két hónappal ezelőtt mért 3 százalékhoz mérten. Ilyen alacsony éves áremelkedést 2021 eleje óta nem láttunk Amerikában, és ez a dollár árfolyamán is meglátszik, melynek DXY indexe 0,4 százalékot zuhant percek leforgása alatt. A teljes kosarat lefedő CPI 2,7 százalékot mutatott éves alapon.

Megütötte a dollárt a friss inflációs adat / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

A friss amerikai CPI-adatot azért is figyelték most közelről a befektetők, mert az októberi hónapra vonatkozó adatok a történelmi hosszúságúra nyúlt amerikai kormányzati leállás nyomán nem kerültek publikálásra, így a piac egy kisebb fekete lyukon keresztül szemlélte az amerikai gazdaságot. "Havi" alapon egyébként 0,2 százalékkal emelkedtek az árak, a lassuló növekmény oka elsősorban a szállásárak, valamint a ruházati cikkek árdinamikájának köszönhető.

A friss adatról fontos kiemelni, hogy az elsősorban a befektetők hangulatára van kihatással, a Fed kamatpolitikájára nincs: az amerikai jegybank ugyanis a PCE-adatokat tekinti a gazdaságról alkotott legpontosabb képnek, így kamatpolitikája során is azt követi, nem a CPI-t. Ez a kamatpálya alakulására felett tétek nagyságában is látszik, a piac egyetlen százalékponttal tartja most esélyesebbnek a kamatvágást az első jövő évi ülésen, mint tegnap, és mindössze 26 százalékot adnak ennek a befektetők.

A devizapiac azonban nyomban reagált: a DXY index megbotlott, az elmúlt napokban az MNB potenciális lazuló kamatpályájának köszönhetően erőteljes eladói nyomás alá kerülő forint közel 1 százalékot ralizott a dollár ellenében, visszatérve ezzel a 330-as szint környékére.