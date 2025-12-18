Deviza
EUR/HUF388,5 -0,12% USD/HUF331,13 -0,07% GBP/HUF443,85 +0,18% CHF/HUF416,84 +0,04% PLN/HUF92,35 +0,05% RON/HUF76,32 -0,09% CZK/HUF15,94 -0,05% EUR/HUF388,5 -0,12% USD/HUF331,13 -0,07% GBP/HUF443,85 +0,18% CHF/HUF416,84 +0,04% PLN/HUF92,35 +0,05% RON/HUF76,32 -0,09% CZK/HUF15,94 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 389,04 +0,56% MTELEKOM1 802 +0,11% MOL2 842 -1,06% OTP34 680 +1,1% RICHTER9 695 +1,03% OPUS544 +1,47% ANY7 000 0% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 200 -2,69% BUMIX10 000,9 -0,45% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 413,62 +0,13% BUX109 389,04 +0,56% MTELEKOM1 802 +0,11% MOL2 842 -1,06% OTP34 680 +1,1% RICHTER9 695 +1,03% OPUS544 +1,47% ANY7 000 0% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 200 -2,69% BUMIX10 000,9 -0,45% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 413,62 +0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Fed
forint
forint árfolyam
infláció

Jókora pofonba szaladt a dollár, kilőtt a forint: meglepő számok jöttek Amerikából

Az amerikai maginfláció a vártnál jobban lassult novemberben, ez pedig nagyon és élesen fáj is a dollárnak. Az amerikai CPI inflációs adat ugyan nem a Fed által preferált mérce, de a piac rendre szorosan követi annak alakulását.
Mészáros Gergő
2025.12.18, 15:31
Frissítve: 2025.12.18, 16:11

Nagyot lassult a maginfláció Amerikában novemberben: a volatilis elemektől megfosztott mag-CPI mindössze 2,6 százalékos éves áremelkedésről adott számot a friss statisztikák szerint, ami jelentős visszaesést jelent a két hónappal ezelőtt mért 3 százalékhoz mérten. Ilyen alacsony éves áremelkedést 2021 eleje óta nem láttunk Amerikában, és ez a dollár árfolyamán is meglátszik, melynek DXY indexe 0,4 százalékot zuhant percek leforgása alatt. A teljes kosarat lefedő CPI 2,7 százalékot mutatott éves alapon. 

Hungarian,Forint,And,1,Us,Dollar,Banknotes,Are,Scattered,On, infláció,
Megütötte a dollárt a friss inflációs adat / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

Megütötte a dollárt a friss inflációs adat

A friss amerikai CPI-adatot azért is figyelték most közelről a befektetők, mert az októberi hónapra vonatkozó adatok a történelmi hosszúságúra nyúlt amerikai kormányzati leállás nyomán nem kerültek publikálásra, így a piac egy kisebb fekete lyukon keresztül szemlélte az amerikai gazdaságot. "Havi" alapon egyébként 0,2 százalékkal emelkedtek az árak, a lassuló növekmény oka elsősorban a szállásárak, valamint a ruházati cikkek árdinamikájának köszönhető. 

A friss adatról fontos kiemelni, hogy az elsősorban a befektetők hangulatára van kihatással, a Fed kamatpolitikájára nincs: az amerikai jegybank ugyanis a PCE-adatokat tekinti a gazdaságról alkotott legpontosabb képnek, így kamatpolitikája során is azt követi, nem a CPI-t. Ez a kamatpálya alakulására felett tétek nagyságában is látszik, a piac egyetlen százalékponttal tartja most esélyesebbnek a kamatvágást az első jövő évi ülésen, mint tegnap, és mindössze 26 százalékot adnak ennek a befektetők.

A devizapiac azonban nyomban reagált: a DXY index megbotlott, az elmúlt napokban az MNB potenciális lazuló kamatpályájának köszönhetően erőteljes eladói nyomás alá kerülő forint közel 1 százalékot ralizott a dollár ellenében, visszatérve ezzel a 330-as szint környékére.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,1258 -0,07%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A forint az euróval szemben is meg tudta fogni a napi trendet jelentő gyengülését a számok láttán, a 390-es szakadék széléről visszafordult az árfolyam, és 387,5-ig korrigált, mielőtt ismét gyengülésbe kezdett.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388,5004 -0,12%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1397 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu