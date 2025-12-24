IPO: bátrabban merészkedtek tőzsdére a cégek idén, az igazi fellendülés 2026-ben jöhet

Folytatódott az amerikai IPO-piac élénkülése 2025-ben, a vállalatok idén 2021 óta a legnagyobb számban merészkedtek ki a tőzsdére, és ezzel párhuzamosan négyéves csúcsra emelkedett a friss részvénykibocsátások során gyűjtött tőke mértéke is a tengerentúlon.

Élénkült az IPO-piac az amerikai tőzsdén / Fotó: NurPhoto via AFP

Idén 202 elsődleges yilvános részvénykibocsátásra (IPO) került sor az Egyesült Államokba, a papírjaikat piacra vivő társaságok pedig összesen 44 milliárd dollárt gyűjtöttek a befektetőktől. Az IPO-k száma harmadával, a dealek értéke pedig másfélszeresére nőtt 2024-hez képest a Renaissance Capital adatai alapján.

Mindkét mutató alapján négyéves csúcsra ért a tengerentúli IPO-piac, amely ugyan még messze jár a 2021-es történelmi rekordtól, amikor közel négyszáz cég hajtott vége nyilvános kibocsátást az amerikai tőzsdén, több mint 142 milliárd dollár tőkét begyűjtve, de az élénkülés egyértelmű jelei így is láthatóak.

A 2025-ös IPO-aktivitás illeszkedik a historikus trendbe, az ügyletek számát ugyanakkor a külföldi mikro kapitalizációjú cégek növelték jelentősen, miközben a bevételeket néhány nagy magas értékű tőzsdei bevezetés dobta meg.

Idén már sokkal több méretes IPO volt az amerikai tőzsdén

A nagyobb méretű kibocsátások száma érezhetően nőtt az elmúlt néhány évhez képest, idén ugyanis 71 cég hajtott végre 100 millió dollárnál nagyobb volumenű részvénykibocsátást.

Ez azonban továbbra is elmarad a sokéves átlagtól, ami annak tudható be a Renaissance szerint, hogy több nagy, kockázati tőkebefektetőt maga mögött tudó társaság is elhalasztotta a parkettre lépést idén.

Az év legnagyobb kibocsátását az orvosi eszközöket gyártó Medline vezényelte le, amely 6,3 milliárd dollár tőkét gyűjtött, 2021 óta a legméretesebb IPO-t végrehajtva, megelőzve több technológiai, fintech és repülőgépipari unikornist.

A befektetői kereslet nyáron érte el a tetőfokát, amit a Figma egymilliárd dollár értékű IPO-ját követő részvényraliban csúcsosodott ki. A BNPL (vásárolj most, fizess később) területén úttörő fintech, a Klarna és a jegycserélő StubHub őszi parkettre lépése már visszafogottabb fogadtatásra talált.

A nagyobb méretű cégeket továbbra is jobban kedvelik a befektetők, ezt jelzi, hogy a 100 millió dollár feletti kibocsátások átlagosan 18 százalékos hozamot értek el a kibocsátás után, míg az év összes IPO-ja két százalékos hozamot regisztrált.

A Renaissance IPO Index nagyobb kilengéseket követve öt százalékkal került feljebb idén, jócskán alulteljesítve ezzel a 16 százalékot erősödő S&P 500-at. A volatilis év után és a stabilabb alapok mellett a Renaissance Capital szerint 2026-ban eljöhet a régóta várt fellendülés az IPO-piacon.