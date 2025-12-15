Véget ért a tánc: a Roomba gyártója csődöt jelentett, a robotporszívók királya kínai kézre kerülhet
Csődvédelemért folyamodott az egyik legismertebb, a magyar piacon is igen aktív porszívógyártó, az amerikai iRobot, amely vasárnap, a delaware-i illetékes bíróságon kért védelmet a körvonalazódó tulajdonosváltása miatt. A Roomba robotporszívó-család gyártója az egyre olcsóbban dolgozó versenytársak térnyerése és a kirívóan magas amerikai védővámok miatt vált fizetésképtelenné, s ennek veszélyét már márciusban jelezte.
A Donald Trump által április elején meghirdetett, az ázsiai gyártóbázisát érintő extra vám volt az utolsó porcica a zsákban. Az iRobot szerelmeseinek azonban egyelőre nem kell elsiratniuk kedvencüket, a cég ugyanis jelezte a bíróságnak, hogy a 11. fejezet szerinti csődvédelmet amiatt kéri, hogy felügyelet mellett tudja eladni magát a készülékeit gyártó Picea Roboticsnak.
Kivonul a tőzsdéről is az iRobot
Ami egyszersmind azt is jelenti, hogy a cég kivezeti részvényeit a Nasdaq tőzsdéről, s felfüggesztése miatt már hétfőn sem kereskedhetnek a részvényeivel. A befektetők egyébként már leírták a szebb napokat látott iRobotot, amely jelenleg mindössze 138 millió dollárt ér a tőzsdei árfolyama alapján, azaz négy év alatt piaci kapitalizációja a harmincadára (!) zuhant.
A Roomba révén az amerikai robotporszívó-piac 42 százalékát és a japán 65 százalékát domináló társaság az idei harmadik, szeptemberrel zárult üzleti negyedévében
- 145,8 millió dolláros bevételt (mínusz 25 százalék),
- 9,9 millió dolláros üzemi veszteséget (mínusz 25 millió dollár),
- 62 cent részvényarányos veszteséget (mínusz 41 cent)
jelentett , azaz egy évvel ezelőtt még nyereségesen termelt. A legutóbbi lezárt üzleti évben az iRobot 682 millió dollár bevételt ért el, de nyereségét már leradírozták a kínai riválisok, például az Ecovacs Robotics gyors előretörése és kiszorulásuk egyes piacokról, így 145 millió dolláros mínusz szerepel a nettó eredmény soron.
Amellett, hogy csökkenteniük kellett áraikat, az is nehezítette a helyzetüket, hogy jelentős forrásokat kellett félretenniük a versenyképességüket fokozó vagy legalább szinten tartó technológiai fejlesztésekre.
Ami korábban előny volt – vagyis az olcsó távol-keleti munkaerőt kihasználó gyártás –, az hamar hátránnyá vált azáltal, hogy Donald Trump 46 százalékos vámmal sújtotta a vietnámi gépimportot, ez az idén önmagában 23 millió dollárral növelte a vállalat költségeit, és ez a teher tartós deficitforrás a vállalat számára.
A kínai bérgyártó partner ölébe hullhat az ikonikus amerikai cég
Az iRobot hátába azonban már korábban beledöfték a tőrt, a céget az Amazon 1,4 milliárd dollárért felvásárolta volna, de az európai versenyhatóság keresztbe tett, így a biztonságos anyagi háttér megteremtésével kecsegtető üzlet tavaly kútba esett.
Közben már ketyegett a mára 190 millió dolláros adósságot felhalmozó iRobot által korábban a működés finanszírozásához felvett hitel törlesztése, amelyet végül a készülékeinek bérgyártója, a kínai székhelyű Picea Robotics vásárolt meg a Carlyle Group által vezetett csoporttól.
Az iRobot által a bíróság elé tárt csődterv értelmében a Picea átveszi a vállalat saját tőkéjének 100 százalékát, és elengedi a 2023-as kölcsönből fennmaradó teljes, 190 millió dollárt, valamint a bérgyártási megállapodásuk alapján a Piceával szemben felhalmozott további 74 millió dolláros követelést.
Trump is a megtopedózhatja az üzletet
Az iRobot sietett megnyugtatni a közvéleményt, hogy csődvédelem folyamata várhatóan nem fogja megzavarni a vállalat napi működését, az ügyfélprogramok folytatódnak, ahogy a terméktámogatásban és a gyártási-beszállítási kapcsolatokban sem lesz fennakadás.
Ha a csődbíróság jóváhagyja a tulajdonosváltást és a hitelezői megállapodásokat, akkor is van még egy csavar az ügyben: Donald Trump patrióta kormányzata aligha tapsikol annak, hogy az amerikai csúcstechnológia kínai menedzselésben kínaiak számára termelje a profitot.
Az iRobotot 1990-ben, a Massachusetts Institute of Technologynál dolgozó három robotikai szakember alapította. A cég eleinte védelmi és űrkutatási megbízatásokat teljesített, ám a 2002-ben bemutatott Roomba robotporszívó bombasikere után erre helyezték át a fókuszt.
Az iRobot a pandémia idején élte fénykorát, akkor az otthonukba kényszerült emberek robotporszívózással oldották a feszültséget és tartották tisztán a lakásukat, házukat. Akkor a cég értéke megközelítette a 3,6 milliárd dollárt. A Massachusetts állambeli Bedfordban lévő székhelyükön a bírósági beadvány szerint jelenleg 274-en dolgoznak.