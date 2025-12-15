Deviza
EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF327.98 +0.07% GBP/HUF438.98 +0.18% CHF/HUF412.03 +0.08% PLN/HUF91.29 +0.22% RON/HUF75.67 +0.11% CZK/HUF15.85 +0% EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF327.98 +0.07% GBP/HUF438.98 +0.18% CHF/HUF412.03 +0.08% PLN/HUF91.29 +0.22% RON/HUF75.67 +0.11% CZK/HUF15.85 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,871.67 +0.24% MTELEKOM1,754 -0.91% MOL2,938 -0.07% OTP34,480 +0.23% RICHTER9,830 +1.22% OPUS566 +1.59% ANY6,980 -0.57% AUTOWALLIS149 +0.34% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX9,997.78 -0.46% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,415.31 +0.79% BUX109,871.67 +0.24% MTELEKOM1,754 -0.91% MOL2,938 -0.07% OTP34,480 +0.23% RICHTER9,830 +1.22% OPUS566 +1.59% ANY6,980 -0.57% AUTOWALLIS149 +0.34% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX9,997.78 -0.46% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,415.31 +0.79%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
csődvédelem
iRobot
Roomba
robotika
robotporszívó
Kína

Véget ért a tánc: a Roomba gyártója csődöt jelentett, a robotporszívók királya kínai kézre kerülhet

A robotporszívózást negyedszázada uraló amerikai társaság csődvédelmet kért, mert működését ellehetetlenítik az amerikai büntetővámok és az olcsó kínai konkurencia. Az iRobot azonban várhatóan nem tűnik el, készülékeinek bérgyártója veszi át az irányítást, ha a csődbíróság és Donald Trump is jóváhagyja. A megmentő ugyanis Kínából jelentkezett.
Kriván Bence
2025.12.15, 09:55
Frissítve: 2025.12.15, 10:32

Csődvédelemért folyamodott az egyik legismertebb, a magyar piacon is igen aktív porszívógyártó, az amerikai iRobot, amely vasárnap, a delaware-i illetékes bíróságon kért védelmet a körvonalazódó tulajdonosváltása miatt. A Roomba robotporszívó-család gyártója az egyre olcsóbban dolgozó versenytársak térnyerése és a kirívóan magas amerikai védővámok miatt vált fizetésképtelenné, s ennek veszélyét már márciusban jelezte. 

irobot
Az iRobot Roomba porszívói az amerikai lakások alaptartozékai közé számítanak / Fotó: AFP

A Donald Trump által április elején meghirdetett, az ázsiai gyártóbázisát érintő extra vám volt az utolsó porcica a zsákban. Az iRobot szerelmeseinek azonban egyelőre nem kell elsiratniuk kedvencüket, a cég ugyanis jelezte a bíróságnak, hogy a 11. fejezet szerinti csődvédelmet amiatt kéri, hogy felügyelet mellett tudja eladni magát a készülékeit gyártó Picea Roboticsnak.

Kivonul a tőzsdéről is az iRobot 

Ami egyszersmind azt is jelenti, hogy a cég kivezeti részvényeit a Nasdaq tőzsdéről, s felfüggesztése miatt már hétfőn sem kereskedhetnek a részvényeivel. A befektetők egyébként már leírták a szebb napokat látott iRobotot, amely jelenleg mindössze 138 millió dollárt ér a tőzsdei árfolyama alapján, azaz négy év alatt piaci kapitalizációja a harmincadára (!) zuhant.

A Roomba révén az amerikai robotporszívó-piac 42 százalékát és a japán 65 százalékát domináló társaság az idei harmadik, szeptemberrel zárult üzleti negyedévében

  • 145,8 millió dolláros bevételt (mínusz 25 százalék),
  • 9,9 millió dolláros üzemi veszteséget (mínusz 25 millió dollár),
  • 62 cent részvényarányos veszteséget (mínusz 41 cent)

jelentett , azaz egy évvel ezelőtt még nyereségesen termelt. A legutóbbi lezárt üzleti évben az iRobot 682 millió dollár bevételt ért el, de nyereségét már leradírozták a kínai riválisok, például az Ecovacs Robotics gyors előretörése és kiszorulásuk egyes piacokról, így 145 millió dolláros mínusz szerepel a nettó eredmény soron

 

Amellett, hogy csökkenteniük kellett áraikat, az is nehezítette a helyzetüket, hogy jelentős forrásokat kellett félretenniük a versenyképességüket fokozó vagy legalább szinten tartó technológiai fejlesztésekre.

Ami korábban előny volt – vagyis az olcsó távol-keleti munkaerőt kihasználó gyártás –, az hamar hátránnyá vált azáltal, hogy Donald Trump 46 százalékos vámmal sújtotta a vietnámi gépimportot, ez az idén önmagában 23 millió dollárral növelte a vállalat költségeit, és ez a teher tartós deficitforrás a vállalat számára. 

A kínai bérgyártó partner ölébe hullhat az ikonikus amerikai cég

Az iRobot hátába azonban már korábban beledöfték a tőrt, a céget az Amazon 1,4 milliárd dollárért felvásárolta volna, de az európai versenyhatóság keresztbe tett, így a biztonságos anyagi háttér megteremtésével kecsegtető üzlet tavaly kútba esett. 

Közben már ketyegett a mára 190 millió dolláros adósságot felhalmozó iRobot által korábban a működés finanszírozásához felvett hitel törlesztése, amelyet végül a készülékeinek bérgyártója, a kínai székhelyű Picea Robotics vásárolt meg a Carlyle Group által vezetett csoporttól. 

Az iRobot által a bíróság elé tárt csődterv értelmében a Picea átveszi a vállalat saját tőkéjének 100 százalékát, és elengedi a 2023-as kölcsönből fennmaradó teljes, 190 millió dollárt, valamint a bérgyártási megállapodásuk alapján a Piceával szemben felhalmozott további 74 millió dolláros követelést.

Trump is a megtopedózhatja az üzletet

Az iRobot sietett megnyugtatni a közvéleményt, hogy csődvédelem folyamata várhatóan nem fogja megzavarni a vállalat napi működését, az ügyfélprogramok folytatódnak, ahogy a terméktámogatásban és a gyártási-beszállítási kapcsolatokban sem lesz fennakadás. 

Ha a csődbíróság jóváhagyja a tulajdonosváltást és a hitelezői megállapodásokat, akkor is van még egy csavar az ügyben: Donald Trump patrióta kormányzata aligha tapsikol annak, hogy az amerikai csúcstechnológia kínai menedzselésben kínaiak számára termelje a profitot.

Az iRobotot 1990-ben, a Massachusetts Institute of Technologynál dolgozó három robotikai szakember alapította. A cég eleinte védelmi és űrkutatási megbízatásokat teljesített, ám a 2002-ben bemutatott Roomba robotporszívó bombasikere után erre helyezték át a fókuszt. 

-
Az iRobot eleinte a védelmi eszközök gyártásával foglalkozott / Fotó: AFP

Az iRobot a pandémia idején élte fénykorát, akkor az otthonukba kényszerült emberek robotporszívózással oldották a feszültséget és tartották tisztán a lakásukat, házukat. Akkor a cég értéke megközelítette a 3,6 milliárd dollárt. A Massachusetts állambeli Bedfordban lévő székhelyükön a bírósági beadvány szerint jelenleg 274-en dolgoznak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.