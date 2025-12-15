Megmondták feketén-fehéren: hiába pénztemető a Juventus, nincs az a kriptopénz, amennyiért Agnelliék megválnának a családi ezüsttől
A Juventus nem eladó, ez ilyen egyszerű, még 21 százalékos felárral sem – kommunikálta az Agnelli család befektetéseit kezelő Exor holding azt követően, hogy a Tether kriptocsoport többségi tulajdont vásárolt volna a legendás olasz futballklubban. A döntés már a hét végén megszületett, gyakorlatilag lesöpörték a 11,5 százalékos részesedésével a Juventus második legnagyobb befektetőjének számító, amúgy hatalmas Juve-szurkoló hírében álló Paolo Ardoino által menedzselt Tether ajánlatát.
A hétfői milánói tőzsdenyitást követően a Juventus részvényárfolyama az elutasítást 12 százalék feletti erősödéssel honorálta, ami újabb jó hír a vasárnap este Bolognában aratott egy-nullás győzelem után, amellyel a 36-szoros olasz rekordbajnok feljött a tabella ötödik helyére. De ezzel együtt is tudásához és tradícióihoz méltatlanul szerepel a Serie A-ban.
A Juventus kriptobefektetője többet akar
S épp ez az, amit Paolo Ardoino megelégelt, aki a bundabotrányok állandó szereplőjeként elhíresült Juventust vissza akarja emelni a világ topfutballjának közvetlen élmezőnyébe. Amihez persze egy rakás pénz is kell, amit ő hozna.
Volna miből előteremtenie a vételárat, majd a többi részvényes kivásárlásához szükséges, illetve a klub felvirágoztatáshoz beígért extra egymilliárd eurós összeget, hiszen a Tether USDT-je a dollárhoz kötött
stabilcoinok piacának több mint felét teszi ki, pénteken a piaci kapitalizációja nagyjából 186 milliárd dollár volt.
A token fedezetét amerikai államkötvények és dollárbefektetések képezik, a Tether az amerikai államadósság húsz legnagyobb birtokosa közé tartozik.
A kriptoparadicsomban, El Salvadorban bejegyzett Tether célja a befektetéssel nemcsak Paolo Ardoino álmainak beteljesítése, hanem a kriptós cég felhelyezése az európai térképre, és a befektetői bizalom megszerzése is egyben. Még ha az ehhez kiszemelt célpont befektetési szempontból aligha nevezhető is aranybányának.
A Juventus közel egy évtizede nem termelt éves nyereséget, és részvényei idén eddig 27 százalékkal estek. A nagyjából egymilliárd euró piaci értéket képviselő Juventus üzemeltetése a 65,4 százalékban tulajdonos Exor részéről az elmúlt hat évben körülbelül 600 millió eurót vitt el.
Az évszázados kötődés kötelezettségekkel jár
A futballklubtól nyereséges működést elvárni képtelenség, gyakorlatilag egy pénztemető, viszont olasz nemzeti kincs, Agnelliék család ezüstje, ami nagyban hozzájárult a família pozitív társadalmi megítéléséhez, szemben Silvio Berlusconival, aki a fő rivális AC Milan tulajdonosaként közutálatnak örvendett az olaszok többsége körében. A család és a Juventus kapcsolata 1923-ig nyúlik vissza, amikor is Edoardo Agnelli lett az elnök.
Martino De Ambroggi, az Equita elemzőjének számításai szerint a Juventus az Exor csoport nettó eszközértékének körülbelül 2 százalékát tette ki a pénteki piaci árak alapján, s egy esetleges kiszállás révén az Exor a saját 2,25 milliárd eurós nettó adósságát mintegy 650 millió euróval csökkenthette volna. De ez nem tétel, hiszen:
A Juventus, a történelmünk és az értékeink nem eladók
– hangoztatta John Elkann, az Exor vezérigazgatója, aki egy torinói klub weboldalán a szurkolókhoz intézett rövid beszédben ismertette az Exor álláspontját. A csoportnak a Juventus mellett olyan társaságokban van meghatározó részesedése, mint
- a Ferrari luxussportautó-gyártó,
- a Stellantis autóipari konszern,
- a CNH Industrial agrár- és építőipari gépgyártó,
- a Philips technológiai és egészségügyi óriásvállalat,
- a Clarivate adat- és elemzőcég
- és az Economist nemzetközi hírszolgáltató és kiadó csoport.
Valamint a GEDI médiacsoport, amelynek gyöngyszemeit, közte a La Reppublica és a La Stampa újságt és három rádióállomást el kívánják adni a görög Antenna Group sajtópiaci csoportnak. Az Exor a tárgyalások hírét elismerte, már ezzel is nagy felháborodást keltett a függetlenségük miatt aggódó szerkesztőségekben.
Minden más eladó, az Ivecót már értékesítették is
Az Exor már lebonyolított egy hatalmas üzletet az idén: nyáron mintegy 3,8 milliárd euróért eladta az indai Tata Motorsnak az Iveco kereskedelmijármű-üzletágát, s döntött az Iveco védelmi üzletágának értékesítéséről is. A katonai járműveket gyártó egységet 1,7 milliárd euró fejében a Rheinmetall és a Leonardo kapja meg, ez az üzlet a jóváhagyások miatt csak jövőre zárul.
Ebből pedig telik majd a Juventus veszteségeinek finanszírozására is – ha úgy gondolják.