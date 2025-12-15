Deviza
EUR/HUF384,91 +0,04% USD/HUF327,33 -0,13% GBP/HUF438,4 +0,04% CHF/HUF411,86 +0,04% PLN/HUF91,17 +0,08% RON/HUF75,59 0% CZK/HUF15,84 -0,1% EUR/HUF384,91 +0,04% USD/HUF327,33 -0,13% GBP/HUF438,4 +0,04% CHF/HUF411,86 +0,04% PLN/HUF91,17 +0,08% RON/HUF75,59 0% CZK/HUF15,84 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 935,54 +0,3% MTELEKOM1 764 -0,34% MOL2 936 -0,14% OTP34 430 +0,09% RICHTER9 900 +1,92% OPUS569 +2,11% ANY6 940 -1,15% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5 380 +0,37% BUMIX10 008,21 -0,36% CETOP3 827,28 -0,5% CETOP NTR2 420,52 +1,01% BUX109 935,54 +0,3% MTELEKOM1 764 -0,34% MOL2 936 -0,14% OTP34 430 +0,09% RICHTER9 900 +1,92% OPUS569 +2,11% ANY6 940 -1,15% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5 380 +0,37% BUMIX10 008,21 -0,36% CETOP3 827,28 -0,5% CETOP NTR2 420,52 +1,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sportfinanszírozás
Juventus
kriptobefektetés
Bajnokok Ligája
tether

Megmondták feketén-fehéren: hiába pénztemető a Juventus, nincs az a kriptopénz, amennyiért Agnelliék megválnának a családi ezüsttől

A több mint egy évszázada az Agnelli családhoz tartozó olasz rekordbajnokra hiába ácsingózik a Tether kriptocég, vételi ajánlatát lesöpörték. A Tether legfeljebb a Juventus kisebbségi tulajdonosa maradhat, a masszívan veszteséges klub inkább önerőből próbálja visszaküzdeni magát az európai futball elitjébe.
Kriván Bence
2025.12.15, 15:52

A Juventus nem eladó, ez ilyen egyszerű, még 21 százalékos felárral sem – kommunikálta az Agnelli család befektetéseit kezelő Exor holding azt követően, hogy a Tether kriptocsoport többségi tulajdont vásárolt volna a legendás olasz futballklubban. A döntés már a hét végén megszületett, gyakorlatilag lesöpörték a 11,5 százalékos részesedésével a Juventus második legnagyobb befektetőjének számító, amúgy hatalmas Juve-szurkoló hírében álló Paolo Ardoino által menedzselt Tether ajánlatát. 

Juventus v Pafos FC - UEFA Champions League
A Juventus a Bajnokok Ligája csoportkörében most a 17. helyen áll / Fotó: Anadolu via AFP

A hétfői milánói tőzsdenyitást követően a Juventus részvényárfolyama az elutasítást 12 százalék feletti erősödéssel honorálta, ami újabb jó hír a vasárnap este Bolognában aratott egy-nullás győzelem után, amellyel a 36-szoros olasz rekordbajnok feljött a tabella ötödik helyére. De ezzel együtt is tudásához és tradícióihoz méltatlanul szerepel a Serie A-ban. 

A Juventus kriptobefektetője többet akar

S épp ez az, amit Paolo Ardoino megelégelt, aki a bundabotrányok állandó szereplőjeként elhíresült Juventust vissza akarja emelni a világ topfutballjának közvetlen élmezőnyébe. Amihez persze egy rakás pénz is kell, amit ő hozna. 

Volna miből előteremtenie a vételárat, majd a többi részvényes kivásárlásához szükséges, illetve a klub felvirágoztatáshoz beígért extra egymilliárd eurós összeget, hiszen a Tether USDT-je a dollárhoz kötött 

stabilcoinok piacának több mint felét teszi ki, pénteken a piaci kapitalizációja nagyjából 186 milliárd dollár volt. 

A token fedezetét amerikai államkötvények és dollárbefektetések képezik, a Tether az amerikai államadósság húsz legnagyobb birtokosa közé tartozik.

A kriptoparadicsomban, El Salvadorban bejegyzett Tether célja a befektetéssel nemcsak Paolo Ardoino álmainak beteljesítése, hanem a kriptós cég felhelyezése az európai térképre, és a befektetői bizalom megszerzése is egyben. Még ha az ehhez kiszemelt célpont befektetési szempontból aligha nevezhető is aranybányának

 

A Juventus közel egy évtizede nem termelt éves nyereséget, és részvényei idén eddig 27 százalékkal estek. A nagyjából egymilliárd euró piaci értéket képviselő Juventus üzemeltetése a 65,4 százalékban tulajdonos Exor részéről az elmúlt hat évben körülbelül 600 millió eurót vitt el. 

Az évszázados kötődés kötelezettségekkel jár 

A futballklubtól nyereséges működést elvárni képtelenség, gyakorlatilag egy pénztemető, viszont olasz nemzeti kincs, Agnelliék család ezüstje, ami nagyban hozzájárult a família pozitív társadalmi megítéléséhez, szemben Silvio Berlusconival, aki a fő rivális AC Milan tulajdonosaként közutálatnak örvendett az olaszok többsége körében. A család és a Juventus kapcsolata 1923-ig nyúlik vissza, amikor is Edoardo Agnelli lett az elnök.

Martino De Ambroggi, az Equita elemzőjének számításai szerint a Juventus az Exor csoport nettó eszközértékének körülbelül 2 százalékát tette ki a pénteki piaci árak alapján, s egy esetleges kiszállás révén az Exor a saját 2,25 milliárd eurós nettó adósságát mintegy 650 millió euróval csökkenthette volna. De ez nem tétel, hiszen:

A Juventus, a történelmünk és az értékeink nem eladók

– hangoztatta John Elkann, az Exor vezérigazgatója, aki egy torinói klub weboldalán a szurkolókhoz intézett rövid beszédben ismertette az Exor álláspontját. A csoportnak a Juventus mellett olyan társaságokban van meghatározó részesedése, mint

  • a Ferrari luxussportautó-gyártó,
  • a Stellantis autóipari konszern,
  • a CNH Industrial agrár- és építőipari gépgyártó,
  • a Philips technológiai és egészségügyi óriásvállalat,
  • a Clarivate adat- és elemzőcég
  • és az Economist nemzetközi hírszolgáltató és kiadó csoport.

Valamint a GEDI médiacsoport, amelynek gyöngyszemeit, közte a La Reppublica és a La Stampa újságt és három rádióállomást el kívánják adni a görög Antenna Group sajtópiaci csoportnak. Az Exor a tárgyalások hírét elismerte, már ezzel is nagy felháborodást keltett a függetlenségük miatt aggódó szerkesztőségekben. 

Minden más eladó, az Ivecót már értékesítették is

Az Exor már lebonyolított egy hatalmas üzletet az idén: nyáron mintegy 3,8 milliárd euróért eladta az indai Tata Motorsnak az Iveco kereskedelmijármű-üzletágát, s döntött az Iveco védelmi üzletágának értékesítéséről is. A katonai járműveket gyártó egységet 1,7 milliárd euró fejében a Rheinmetall és a Leonardo kapja meg, ez az üzlet a jóváhagyások miatt csak jövőre zárul.

Ebből pedig telik majd a Juventus veszteségeinek finanszírozására is – ha úgy gondolják.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu