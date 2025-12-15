Megmondták feketén-fehéren: hiába pénztemető a Juventus, nincs az a kriptopénz, amennyiért Agnelliék megválnának a családi ezüsttől

A Juventus nem eladó, ez ilyen egyszerű, még 21 százalékos felárral sem – kommunikálta az Agnelli család befektetéseit kezelő Exor holding azt követően, hogy a Tether kriptocsoport többségi tulajdont vásárolt volna a legendás olasz futballklubban. A döntés már a hét végén megszületett, gyakorlatilag lesöpörték a 11,5 százalékos részesedésével a Juventus második legnagyobb befektetőjének számító, amúgy hatalmas Juve-szurkoló hírében álló Paolo Ardoino által menedzselt Tether ajánlatát.

A Juventus a Bajnokok Ligája csoportkörében most a 17. helyen áll / Fotó: Anadolu via AFP

A hétfői milánói tőzsdenyitást követően a Juventus részvényárfolyama az elutasítást 12 százalék feletti erősödéssel honorálta, ami újabb jó hír a vasárnap este Bolognában aratott egy-nullás győzelem után, amellyel a 36-szoros olasz rekordbajnok feljött a tabella ötödik helyére. De ezzel együtt is tudásához és tradícióihoz méltatlanul szerepel a Serie A-ban.

A Juventus kriptobefektetője többet akar

S épp ez az, amit Paolo Ardoino megelégelt, aki a bundabotrányok állandó szereplőjeként elhíresült Juventust vissza akarja emelni a világ topfutballjának közvetlen élmezőnyébe. Amihez persze egy rakás pénz is kell, amit ő hozna.

Volna miből előteremtenie a vételárat, majd a többi részvényes kivásárlásához szükséges, illetve a klub felvirágoztatáshoz beígért extra egymilliárd eurós összeget, hiszen a Tether USDT-je a dollárhoz kötött

stabilcoinok piacának több mint felét teszi ki, pénteken a piaci kapitalizációja nagyjából 186 milliárd dollár volt.

A token fedezetét amerikai államkötvények és dollárbefektetések képezik, a Tether az amerikai államadósság húsz legnagyobb birtokosa közé tartozik.

A kriptoparadicsomban, El Salvadorban bejegyzett Tether célja a befektetéssel nemcsak Paolo Ardoino álmainak beteljesítése, hanem a kriptós cég felhelyezése az európai térképre, és a befektetői bizalom megszerzése is egyben. Még ha az ehhez kiszemelt célpont befektetési szempontból aligha nevezhető is aranybányának.

A Juventus közel egy évtizede nem termelt éves nyereséget, és részvényei idén eddig 27 százalékkal estek. A nagyjából egymilliárd euró piaci értéket képviselő Juventus üzemeltetése a 65,4 százalékban tulajdonos Exor részéről az elmúlt hat évben körülbelül 600 millió eurót vitt el.