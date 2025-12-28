Karácsonyi bónuszok az állami vállalatoknál: a lottótársaság fizette ki a legtöbbet a dolgozóknak, a posta viszont zsugori volt - vért izzad a román költségvetés, de erre van pénz
Vegyes képet mutat az év vége a romániai nagy állami vállalatok alkalmazottai számára. Az Economedia beszámolója szerint miközben egyes szektorokban tovább él a karácsonyi jutalmak hagyománya, több stratégiai fontosságú cég megszorításokra hivatkozva lemondott az év végi bónuszokról, vagy a kollektív szerződések hiányára hivatkozott.
Bőkezű volt a szerencsejáték, az olajipar és a közút
A legbőkezűbb csomagot a Román Lottótársaság kínálta:
az alkalmazottak 460 lej bruttó prémiumot kaptak, amelyhez további 900 lej bruttó összegű, az úgynevezett szociális alapból kifizetett ünnepi támogatás, valamint 50 lej ruházati hozzájárulás társult. A dolgozók gyermekei fejenként 200 lejt kaptak.
A CONPET olajtársaság alkalmazottai átlagosan 987 lej nettó prémiumban részesültek, emellett 300 lej nettó értékű ajándékpénzt kaptak, gyermekeik után pedig további 150 lejt fejenként. A vállalatnál a teljes karácsonyi juttatási csomag értéke meghaladta az 1,7 millió lejt. A Romgaz dolgozóinak 800 lejes juttatást fizettek ki, míg az alkalmazottak kiskorú gyermekei után fejenként 700 lej járt.
A legtöbb olyan állami vállalat, amely adott valamilyen juttatást,
300–500 lej közötti összegnél húzta meg a határt, jellemzően ajándékutalványok formájában.
A CFR Călători több mint tízezer alkalmazottja fejenként 300 lejt kapott. Az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR) összesen 57 300 lej bruttó keretet különített el: ebből 72 alkalmazott és 59 gyermek részesül, az egy főre jutó átlagos összeg megközelíti a 796 lejt.
A bukaresti távhőszolgáltató, a Termoenergetica (CMTEB) 300 lejes utalványt biztosított az alkalmazottaknak, és ugyanennyit gyermekenként, a teljes erre a célra elkülönített költségvetés 1,32 millió lej volt. A bukaresti repülőtereket üzemeltető vállalat (CNAB) 1350 munkatársnak adott 300 lejes ajándékutalványt, míg a Cuprumin 500 lej értékű utalványt osztott szét mind az 587 alkalmazottja között.
Voltak olyan vállalatok is, amelyek elsősorban a dolgozók gyermekeire koncentráltak: a CNAIR közel 3500 gyermek számára biztosított 300 lejes utalványt, az Olténiai Energetikai Komplexum pedig gyermekenként 200 lejt fizetett.
Nem mindenütt jutott prémium
Több állami intézmény és vállalat dolgozói nem kaptak semmilyen pluszjuttatást 2025 decemberében. A Román Posta, a pénzügyi felügyelet (ASF), a Metrorex és a bukaresti tömegközlekedési vállalat (STB) egyaránt megerősítette, hogy nem tervezett év végi bónuszokat.
Nem fizetett prémiumot az Exim Bank, a Transgaz és a Román Vízügyi Igazgatóság sem.
A Nuclearelectrica esetében egyelőre kérdéses, hogy lesz-e bármilyen kifizetés: az esetleges jutalmak a végleges költségvetési teljesítménytől és az igazgatótanács jóváhagyásától függenek, jelenleg semmi sem garantált.
A vállalatok által az Economédiában adott szinte minden válaszából kiderül ugyanakkor, hogy világos különbséget tesznek a végrehajtó személyzet és a vezetők között. Több vállalatnál – köztük a Román Lottótársaságnál, a Cupruminnál és a CNIR-nél –
a vezérigazgatók és a felsővezetők nem részesültek karácsonyi prémiumban.
Ezek a juttatások kizárólag az egyéni munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottakat illetik meg, a kollektív munkaszerződések alapján.
Kétszámjegyű infláció fenyeget
Amint Európa-szerte, úgy a román üzletek is akciókkal csábították a vásárlókat a karácsony előtti hetekben, a háztartások azonban generációk óta nem látott nehézségekkel és dilemmával néznek szembe a kényszerű megszorítások első évének végén. A kontinensen és a régióban az eddig megismert adatok szerint lassul az infláció, Romániában azonban az a boldogság, ha a decemberi drágulás nem lesz két számjegyű. Románia inflációja mindenképpen messze gyorsabb lesz, mint bárhol Európában, beleértve még a háborúzó két keleti szláv államot is.