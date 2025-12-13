Merre tovább amerikai kötvénypiac?

A Fed kamatvágása után a befektetők ismét a kötvények felé fordultak. A piac további kamatcsökkentést áraz. Az állampapírok hozama csökkent, összhangban az árfolyamuk emelkedésével.

Rövid állampapírokat vásárol a Fed

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed nem okozott meglepetést a szerdai kamatdöntéssel, hiszen a piacok előre árazták a 25 bázispontos vágást. Némi meglepetést az eszközvásárlások vártnál korábbi indítása okozhatott: a központi bank rövid lejáratú állampapírok vásárlásába kezd, hogy fenntartsa a tartalékok jelenlegi szintjét.

A Fed kommunikációja óvatosabbá vált, mivel a folyamatosan változó gazdaságpolitikai környezet és a kormányzati leállás miatt késve és kétes minőségben beérkező adatok jelentősen fokozzák a bizonytalanságot. A döntést követő sajtótájékoztatón Jerome Powell elmondta, hogy a jegybanki mandátumokat övező kockázatok egyensúlya kedvezőtlen irányba tolódott el, de jelenleg jó helyzetben vannak ahhoz, hogy kivárjanak az újabb kamatlépéssel.

A kamatpályára vonatkozó árazások érdemben nem változtak: a piaci szereplők alapvetően két, 25-25 bázispontos kamatcsökkentésre számítanak júniusban és októberben.

Izmosodik a kötvénypiaci kisebbség

Vannak azért árnyalatnyi változások a kamathatáridős jegyzésekben.

Csütörtök délután a kereskedők közel ötvenszázalékos esélyt láttak arra, hogy a Fed már a márciusi ülésén csökkenti a kamatokat

– közölte a CME Group,

szemben a keddi 39 százalékos sansszal.

Emellett a jövő évi három kamatvágás esélye is majdnem 40 százalékra emelkedett a keddi 30 százalékról.

Mindez abban is tükröződött, hogy a 10 éves referencia kincstári kötvény hozama lejjebb süllyedt. A kötvények hozama ellentétesen mozog az árfolyammal.

A globális tényezőkről sem szabad elfeledkezni. Miközben az amerikai kincstári kötvények hozamai idén estek a Fed kamatcsökkentési irányvonala miatt, máshol, így Németországban és Japánban, emelkedtek a hozamok. Berlinben a növekvő állami hitelfelvételnek, Tokióban a kamatemelések lehetőségének köszönhetően.