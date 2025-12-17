Deviza
Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

Szokatlan dolog történt a lakásbiztosításokkal, ezt sokan észrevehették

Otthon, édes otthon – egy hely, ahol mindenki biztonságban akarja tudni magát, még akkor is, amikor az időjárás, a piac és a pénztárca is kiszámíthatatlan. A lakásbiztosítás világában most valami szokatlan történik, amire kevesen számítottak. Első ránézésre ártatlannak tűnnek a számok, de mögöttük egy csendes elmozdulás rajzolódik ki. Olyan változás, amely sokaknak többet jelenthet annál, mint amit az éves díjcsekk mutat.
Ballagó Dániel
2025.12.17, 17:53
Frissítve: 2025.12.17, 18:25

Megtorpant a lakásbiztosítási díjak emelkedése Magyarországon, miközben a biztosítók egyre magasabb fedezetet kínálnak az ügyfeleknek – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss Lakásbiztosítás-indexéből. A jegybank adatai szerint 2025 harmadik negyedévében országosan gyakorlatilag stagnáltak az átlagdíjak az előző három hónaphoz képest, ami elsősorban a lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által vállalt önkéntes díjkorlátozásnak köszönhető

MNB, Magyar Nemzeti Bank, lakásbiztosítás
Stagnáló díjak, javuló ár-érték arány a lakásbiztosításoknál / Fotó: MNB

Vidéken kicsit drágább, Budapesten olcsóbb lakásbiztosítás

Egy lakott, teljes körű – ingatlanra és ingóságra is kiterjedő – lakásbiztosítás éves átlagdíja 64,5 ezer forint volt, a fővárosban ennél alacsonyabb, 61,7 ezer forintos, míg a Budapesten kívüli településeken 65 ezer forintos átlagot mértek.

A negyedéves díjnövekedés mindössze 0,2 százalék, ami a jelenlegi gazdasági környezetben rendkívül mérsékeltnek számít.

Gyorsabban nő a fedezet, mint a díj

Éves összevetésben ugyan 4,1 százalékkal emelkedtek a lakásbiztosítási díjak, ám a biztosítók által vállalt kártérítési összegek ennél jóval nagyobb mértékben, 13 százalékkal nőttek. Ez érdemben javította a szerződések ár-érték arányát, és csökkentheti az alulbiztosítottság kockázatát is.

Egy rögzített, 70 millió forintos biztosítási összegre vetítve a díjak egy év alatt több mint 7 százalékkal mérséklődtek.

Viharok, kárkifizetések, fogyasztóbarát termékek

A nyári viharkárok hatására az egy szerződésre jutó átlagos kárösszeg 10 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. Ebben a környezetben különösen kedvezőnek bizonyultak a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások, amelyek több szempontból is jobban teljesítenek az átlagos piaci ajánlatoknál:

  • átlagdíjuk közel 19 százalékkal alacsonyabb,
  • szolgáltatási szintjük – a kárráfordítást is figyelembe véve – csaknem 20 százalékkal magasabb,
  • átláthatóbb feltételeket és gyorsabb kárrendezést kínálnak.

Érdemes felülvizsgálni a szerződéseket

Az MNB arra hívja fel a figyelmet, hogy a szerződéses évforduló vagy a következő lakásbiztosítási kampány jó alkalom lehet a meglévő biztosítások átnézésére. A megfelelően beállított biztosítási összeg, az értékkövetés és a korszerű fedezetek ma már sok esetben nem járnak magasabb díjjal, viszont jelentősen csökkenthetik egy váratlan káresemény pénzügyi kockázatát

