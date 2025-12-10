A fiatalok éve volt az idei a hazai lakáspiacon, csúcsról futott csúcsra az ingatlanpiac 2025-ben
Idén a hazai lakáspiac maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, s a 2024-ben elindult élénkülés ebben az évben határozott növekedéssé erősödött – derült ki a Duna House évértékelő közleményéből. A jövő évi kilátásokat óvatos optimizmus jellemzi.
Három tényező mozgatta a lakáspiacot
Az év elején az állampapírokból felszabaduló megtakarítások vitték hároméves csúcs közelébe a forgalmat, az év második felében pedig az Otthon Start program és a fiatal vevők erős jelenléte fokozta a lendületet. Ezzel együtt is
óvatos optimizmus lengi be a 2026-os ingatlanpiaci kilátásokat:
a támogatott hitelek továbbra is élénk keresletet biztosítanak, miközben a 2025-ben megugró árak visszafoghatják a tranzakciószámokat.
A Duna House előrejelzése szerint,
jövőre 100-120 ezer adásvétel várható,
az árak pedig az első negyedévben mérsékeltebb, 10 százalék alatti emelkedést mutathatnak. A jelzáloghitel-piac akár a 2000 milliárd forintos szintet is elérheti jövőre.
Az idei ingatlanpiacot három tényező mozgatta: a felszabaduló állampapír-megtakarítások, az Otthon Start program hatása és a 20–40 évesek erősödő jelenléte
– fogalmazott évértékelésében Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: ez a három folyamat együtt rendkívül aktív, időnként hullámzó, de összességében erős évet eredményezett.
Mint mondta,
az inflációkövető állampapírok lejárata több százmilliárd forintot mozgatott meg,
amelynek jelentős része meg is jelent az ingatlanpiacon. A Duna House januárban már két számjegyű forgalomnövekedést mért, s a fővárosban az adásvételek több mint harmada befektetési céllal született. A befektetők között sok volt az új belépő, és egyre többen keresték a stabil bérbeadási hozamot vagy a felújítandó lakásokban rejlő értéknövekedést.
Stabilizálódtak az árak
Az árak az első fél évben gyorsan emelkedtek, majd ősszel a legtöbb szegmensben egy újabb áremelkedési hullám futott le.
Októberre elérte a piac az árplafont.
- Budapesten a panelek négyzetméterára 1,1–1,3 millió forint között mozgott.
- A belső pesti és budai téglalakások pedig 1,2–1,3 millió forint körüli árszinten cseréltek gazdát.
- Vidéken szélesebb volt a szórás, a nagyvárosokban jellemzően 440–520 ezer forintos négyzetméteráron keltek el a lakások.
A jó állapotú otthonok gyorsan gazdára találtak, míg a felújítandó vagy gyengébb állapotú ingatlanok értékesítése tovább tartott, és nagyobb alkuval zárult.
Fiatal lakásvásárlók éve
A 20–40 éves korosztály országosan meghatározóvá vált, különösen a vidéki nagyvárosokban és Budapesten. Vidéken a 30–40 évesek adták a vevők mintegy harmadát, a 20–30 évesek közel ötödét. A fővárosban a vevők több mint 30 százaléka tartozott a 30–40 évesek közé, és a fiatal első lakásosok aránya elérte a 40 százalékot.
A fiatalok idén az Otthon Start miatt nagyobb összegekkel jelentek meg, egy átlagos 30–40 éves fővárosi vevő 60 millió forint körüli értékben vásárolt
– hangsúlyozta Máté Ferenc.
Az eladók között továbbra is az 50–60 éves korosztály volt a legaktívabb,
de egyre több fiatalabb tulajdonos is értékesített ingatlant, jellemzően továbblépés vagy élethelyzet-változás miatt. A kínálat egész évben stabil maradt, a befektetők eladási szándéka folyamatos új kínálatot hozott piacra.
Rekordév a hitelpiacon
A hitelpiac 2025-ben nemhogy nem fékezte, hanem kifejezetten támogatta az ingatlanpiaci élénkülést
– értékelte az évet Fülöp Krisztián, a Credipass üzleti vezetője. Mint mondta, az év első felében hónapról hónapra érezhető volt a kereslet erősödése, ami a lakáshitelek kihelyezésében is megjelent. Több hónap 120–140 milliárd forint körüli volument hozott, ami az elmúlt évekhez képest egyértelmű élénkülés.
Az Otthon Start ősszel újabb ugrást hozott a hitelkeresletben. Októberben közel 200 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződés született, novemberben pedig várhatóan 300 milliárd forintnyi, ami a szakember szerint,
minden korábbinál erősebb hónapot eredményezett a magyar jelzáloghitel-piacon.
A kamatkörnyezet ebben kitüntetett szerepet játszott. A kamattámogatáson túl a piaci kamatok is egész évben kiszámítható sávban maradtak, ami javította a lakosság bizalmát.